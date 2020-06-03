Призов 2020. Чи заберуть в армію замість магістратури

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Максиму 21 рік, він хоче вивчати фінанси на магістратурі у Львові, але прийшла повістка в армію.

"Я не хочу ні від кого переховуватися, не хочу давати хабарі у призовній комісії. Як мені можна довести моє право на вищу освіту?".

Цього літа таке питання може виникнути у багатьох студентів, яким вже є 20 років.

Через карантин весняний призов перенесли на літо, коли студенти закінчують бакалаврат і мають вступати на магістратуру.

На кілька місяців вони втрачають статус студента. Їх можуть призвати до армії.

Кого заберуть?

Весняний призов відбувається у квітні-травні. Проте цього року його перенесли на травень-липень.

Призивають чоловіків від 18 років до 27 років, та тих, хто не має права на звільнення або відстрочку.

При цьому хлопців віком 18-19 років призивають за бажанням, за письмовою заявою. Якщо бажання немає, то в цьому віці в армію можна не йти.

Для тих, кому вже є 20, але ще не 27, служба у Збройних силах є обов'язковою, якщо немає права на відстрочку чи звільнення.

Цього року планують призвати 16 тисяч.

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А кого не заберуть?

Перелік підстав для відстрочки або звільнення від армії великий, він детально розписаний у законі "Про військовий обов'язок і військову службу". Серед них є і право на здобуття освіти.

При цьому тим, хто навчається у закладах вищої освіти з денною формою навчання, відстрочка надається на весь період навчання.

Йдеться і про "здобуття наступного ступеня освіти", тобто магістра.

І от, схоже, що з цим правом на продовження навчання у декого цього року можуть виникнути проблеми.

Вже не студенти, ще не студенти

Через те, що весняний призов перенесли на травень-липень, він збігся у часі з періодом, коли студенти закінчують навчання на бакалавраті. Але ще не починають навчання у магістратурі.

За розкладом, який оголосили у Міносвіти, іспити на вступ до магістратури мають відбутися у липні, подати заяви треба буде у серпні, а зарахують вступників у студенти у вересні.

У Максима зі Львівського університету Франка студентський квиток діє до 30 червня.

Якщо він вступить до магістратури, то новий студквиток отримає у вересні.

Два місяці хлопець не матиме статусу студента, а саме цей статус може бути відстрочки від армії. Повістка йому вже прийшла.

До військкомату Максима просять з'явитися 1 липня, у той самий день, коли має відбутись ЗНО до магістратури.

"У мене два варіанти: йти на ЗНО для вступу і порушувати закон. Або йти у військкомат і забути про вступ", - говорить Максим.

Схожу історію розповідає і 21-річний Микола, який навчається на 4-му курсі Тернопільського педагогічного університету.

"Коли оголосили, що призов переносять на літо, я склав собі ці пазли і зрозумів, що для випускників бакалаврату ситуація не дуже приємна, бо наче вже і закінчили навчання, але ще не вступили", - каже хлопець.

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Микола хвилюється, що його пояснення про плани вступу під час призову ніхто слухати не буде .

"Якщо я хочу вчитися далі, то це потрібно робити відразу після бакалаврату, оскільки цей розрив через армію у 1,5 роки в навчанні може сильно вплинути на ті знання, які я вже здобув", - каже Микола.

ВВС News Україна поспілкувалась з кількома студентами з різних міст, які закінчують бакалаврат цього року, й у всіх них схожі питання - як можна довести своє право на вищу освіту?

Що кажуть у армії?

Що робити чоловікам, які вже не студенти, але планують ними стати і хочуть вчитися далі? Чи можуть їх забрати до армії?

З цим питанням ВВС News Україна звернулась до військових.

"Якщо немає права на відстрочку, то він підлягає призову, але по кожному громадянину буде ухвалювати рішення комісія. У призовній комісії теж сидять люди. Призовник має сказати, що я планую поступати у магістратуру", - розповів ВВС News Україна підполковник Микола Качаненко. Його підрозділ відповідає за призов у штабі командування Сухопутних військ.

Але чи буде цього досить і як переконати комісію у намірах вступати до магістратури?

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До призовної комісії входять представники районних, міських адміністрацій, військовий комісар, представник Нацполіції, управління освіти, лікар, психолог.

Головою призовної комісії є заступник керівника відповідної державної адміністрації.

Такі комісії утворюють кожного разу у районах (містах) для призову. Саме вони вирішують, придатний чоловік до армії чи ні на підставі військово-лікарської експертизи.

У Генштабі Збройних сил у відповідь на запит ВВС News Україна написали, що опрацювали "порядок надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття наступного ступеня освіти".

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Проте, що саме це значить, що може бути підставою для відстрочки, не відповіли.

Сказали, що відповідальність за такі рішення лежить на призовних комісіях, а щодо документів - порадили звернутись до Міносвіти.

У Міносвіти пообіцяли підготувати спільну заяву з Міноборони і найближчим часом роз'яснити ситуацію, що робити студентам, які хочуть вчитися далі.

За неявку до військкомату і за ухилення від призову чоловікам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.

"Я майже здобув освіту вчителя. І надалі бачу себе в цій професії. Думаю, зможу більше допомогти державі, виховуючи нове покоління, ніж охороною складів", - каже про свій вибір четвертокурсник Микола.

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