"Я роблю вино з кульбабок. У нього смак літнього меду"

Копирайт изображения Олександр Шемет

У погрібнику вінничанина Олександра Шемета зберігається саморобне вино з кульбаби - "ковток сонця", як його називає сам чоловік.

І це - лише один із десятка інших видів вина, які він виготовляє самостійно.

"Смак меду"

Чоловік зізнається, проекспериментувати із таким напоєм вирішив, коли прочитав книгу Рея Бредбері "Вино з кульбаби".

Визнає - унікальне вино вийшло не з першого разу, а рецепт запозичив у Google.

Копирайт изображения Олександр Шемет

"Потрібно ретельно перебрати цвіт, аби зелень не потрапила в сусло, адже тоді вино буде гірчити", - ділиться своїми секретами винороб.

"Перебивши блендером цвіт, я заливаю його гарячою водою. Даю 3-4 дні на відстоювання, щоранку помішуючи. Потім це все проціджую та утилізую квіткові жмихи. До сусла додаю 2-3 кг цукру, 3-4 ложки лимонного соку та велику жменю родзинок".

Готова суміш має пройти етап бродіння, що триває 60 днів. Коли осад випадає, напій необхідно перелити у пляшку та вистояти у погрібнику ще кілька місяців, каже чоловік.

"Зливаю акуратно з осаду і смакую. На смак кульбабове вино має легкий, ненав'язливий смак літнього меду".

З чого все почалося?

Копирайт изображения Олександр Шемет

Крім кульбабового вина, вінничанин пригощає друзів напоями із томатів, моркви, буряку, бузини та традиційним виноградним вином. Саме з нього все і розпочалося, пригадує винороб.

"Я посадив на своїй прибудинковій території без всякої підготовки ґрунту три вусаті пагони звичайного у нашому краю винограду. Пізніше виявилось, що це французько-американський гібридний сорт Baco noir ("Бако нуар"). Рослина через три роки буйно розрослася, і тепер я маю не лише тінь влітку, але і декілька відер ягід", - розповідає чоловік.

Перші спроби виноробства чоловік робив разом із дружиною.

На той час Олександр уже мав невеличкий досвід утилізації врожаїв вишні та кизилу, на практиці все виявилось складніше. Адже усі ягоди мають різні умови зберігання та вистоювання, каже винороб. І це суттєво впливає на смак готового продукту.

Аби вино вийшло вдалим, треба враховувати кілька нюансів.

"Наприклад, щоб відібрати сусло з кизилу, потрібно його обшпарити і дати постояти якийсь час, а вишню не можна залишати у суслі з кісточками навіть на один день", - ділиться досвідом чоловік.

"Робити на чистому соку вино з малини чи чорної смородини я не раджу. Адже якщо розбавити сік кип'яченою водою, ягода не втратить корисні властивості. Інша справа - квіткові вина. У них вода є не допоміжним, а головним інгредієнтом напою", - додає він.

Економія

Дорогі спеціальні винні дріжджі винороб не використовує. Каже, що досягти умов бродіння можна і в домашніх умовах. Для цього потрібно не змивати з ягід їхній природний грибок. Коли цього не вдосталь, чоловік купує на ринку родзинки і засипає жменьку до бутля.

Копирайт изображения Олександр Шемет

А переваги домашнього виноробства для нього очевидні:

"Наш домашній бюджет викреслив витрати на магазинне вино".

Виготовлення вин залежить від врожайності тієї чи іншої ягоди, додає чоловік.

Деякі вина досить специфічні. Наприклад, каже він, вино з бузини підходить не для кожної системи травлення. Чи хмільні напої із томатів, моркви, буряка: всім цікаво таке спробувати, але вживати постійно ніхто не буде.

Цікаво, що томатне вино має білий, а не червоний колір, ділиться своїми спостереженнями чоловік.

Важливим також є те, що до сусла всіх цих екзотичних вин зазвичай домішують лимонний сік чи кислоту. Вона допомагає процесу бродіння. Також для більшої смакової палітри винороби додають чорнослив, сік апельсина чи м'яту.

Крім того, смачні вина виходять із черемухи, каже він. І зізнається - поки не почав займатись виноробством навіть не здогадувався, що рослина має ягоди.

"Домашні вина - це окрема філософія. Для мене домашнє вино як жінка, воно постійно змінюється. В цьому є своя родзинка", - розмірковує чоловік.

Що ж він робить зі своєю колекцією?

"Вино іноді сам п'ю, виставляю на родинні свята, дарую друзям, щось продаю на різних шоу-проєктах та дегустаціях. Затрати на виноматеріал та цукор покриваються без надзусиль. Оцінюю 1,5 л приблизно в сто гривень", - каже він.

"Не бійтесь експериментувати"

Копирайт изображения Олександр Шемет

Зараз же почався сезон збирання пелюсток для трояндового вина. Чоловік настоює їх у воді. Аби трунок вийшов смачним, збирати пелюстки радить до обіду у сонячний день. Каже, дощі змивають аромат квітів.

І розповідає про одне важливе правило:

"Потрібно пам'ятати, що лише виноградні вина можуть стати кращими з часом. Всі ягідні, плодові та квіткові вина потрібно випивати за рік, два-три. Їхній смак нестійкий".

Олександр каже, що ставиться до вина як до сакральної речі.

"Якби у мене було кілька життів, то одне з них я б присвятив промисловому виробництву винних продуктів", - додає він.

А виноробам-початківцям дає таку пораду:

"Не бійтесь експериментувати. Навіть найкращий спеціаліст не знає, яка буде погода на вашому винограднику цього року і скільки сонця отримала ваша ягода".

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