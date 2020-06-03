Чим невдоволені протестувальники в США. Три графіки, які все пояснюють

Копирайт изображения Getty Images

Америкою котиться хвиля протестів і сутичок через вбивство поліцією в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда.

ВВС вивчила дані про злочинність і правосуддя в США, аби скласти уявлення про становище афроамериканців, коли вони стикаються з правоохоронними органами.

1. Афроамериканці мають більше шансів загинути від рук поліції

Як свідчить статистика про випадки, коли поліцейські стріляють і вбивають людей, афроамериканці непропорційно часто стають жертвами куль - порівняно з тим, який відсоток вони складають в загальній демографії США.

Наприклад, 2019 року на частку афроамериканців припало понад 23% від приблизно тисячі випадків, коли поліцейські вбивали підозрюваного.

При цьому, згідно з даними офіційного перепису, чорношкірих у США - менше 14% населення.

Відсоток загиблих від рук поліцейських афроамериканців практично не змінюється з 2017 року, тоді як число білих жертв знизилося.

2. Афроамериканців частіше заарештовують за наркотики

У порівнянні з білими, афроамериканців набагато частіше арештовують за правопорушення, пов'язані з наркотиками.

При цьому дані опитувань показують, що вживає їх однаковою мірою як чорне, так і біле населення.

Арешти за зловживання наркотиками. За походженням:

2018 року з кожних 100 тис. афроамериканців близько 750 були заарештовані за наркотики - порівняно з 350 арештами на кожні 100 тис. білих американців.

Попередні загальнонаціональні опитування про вживання наркотиків показують, що білі використовують наркотичні речовини настільки ж часто, як афроамериканці, але останніх набагато частіше арештовують.

Наприклад, дослідження, проведене Американським союзом захисту громадянських свобод, показало, що для афроамериканців ймовірність арешту за використання марихуани в 3,7 рази вища, ніж для їхніх білих співгромадян, хоча ступінь популярності цього наркотику у тих та інших приблизно однакова.

3. Більше афроамериканців потрапляє до в'язниці

За останніми даними, афроамериканці опиняються за гратами в п'ять разів частіше, ніж білі американці, і удвічі частіше, ніж латиноамериканці.

Етнічне походження в'язнів. На кожні 100 тис. людей:

2018 року афроамериканці становили близько 13% всього населення США, але серед ув'язнених їх було понад 30%.

Білі американці склали близько 30% всіх ув'язнених, попри те, що в населенні Сполучених Штатів їх частка - понад 60%.

Іншими словами, на кожні 100 тис. афроамериканців припадає близько тисячі в'язнів, тоді як серед білих громадян США в тюрмах сидять тільки близько 200 людей на 100 тис. жителів.

Копирайт изображения Getty Images

Під час підрахунку кількості ув'язнених у США враховуються засуджені на термін в понад один рік до перебування у федеральній в'язниці або в пенітенціарній установі штату.

За останні десять років кількість тюремних вироків, винесених відносно афроамериканців, знизилася, але за гратами їх як і раніше більше, ніж представників будь-якої іншої раси.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!