Чому світ вирішив, що Швеція шкодує про відмову від карантину?

Копирайт изображения GETTY/ANDERS WIKLUND Image caption Андерс Тегнелл кілька місяців тому сказав "ні" локдауну і самоізоляції

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл дав коротке інтерв'ю місцевій радіостанції і привернув до себе увагу всього світу: журналісти інтерпретували його слова як визнання помилок, скоєних урядом в боротьбі з коронавірусом.

Останні кілька днів у Швеції смертність від Covid-19 була найвищою у світі в перерахунку на кількість населення.

Ці дані стали новим приводом для критики влади Швеції, яка підтримала позицію Тегнелла і не запроваджувала карантин. Людям дозволили вільно пересуватися країною.

Тегнелл дійсно розповів журналістам, що, ймовірно, дещо можна було зробити інакше, але таку заяву він зробив далеко не вперше і обирав дуже обережні формулювання.

Так чому весь світ вирішив, що противник локдаунів вибачається за помилки?

Що насправді сказав Тегнелл?

Андерс Тегнелл кілька місяців тому сказав "ні" локдауну і самоізоляції. Цієї позиції він дотримується досі і за неї не вибачається.

В інтерв'ю "Радіо Швеція" він визнав, що у боротьбі з коронавірусом країна вже втратила багато людей. Він навіть визнав, що якби спочатку у політиків і вчених було б таке ж розуміння природи хвороби, як зараз, ймовірно, країна могла б піти іншим шляхом.

"Якби ми зіткнулися з тією ж хворобою, маючи ті ж знання, які у нас є сьогодні, я вважаю, ми б вибрали щось середнє між тим, що зробила Швеція, і тим, що обрав інший світ", - заявив він.

Копирайт изображения GETTY/HENRIK MONTGOMERY Image caption Травень у Стокгольмі втглядав так - люди в парках попри епідемію

В інтерв'ю Тегнелл використовував обережні формулювання: наприклад, він сказав, що є потенціал, як поліпшити вже вжиті у Швеції заходи. Правда, він не уточнив, як саме варто було б скорегувати стратегію, а за кілька годин на пресконференції підтвердив, що нинішній підхід вважає найбільш правильним для країни.

Він попросив не сприймати його попередню заяву як відмову від нинішньої стратегії.

На думку шведського епідеміолога, поки ще занадто рано робити висновки про те, чи мають рацію країни, які виступили за жорсткі обмеження: "За останні три-чотири місяці ми зрозуміли, що ця хвороба з великою ймовірністю може знову почати поширюватися".

Попри те, що багато світових ЗМІ тепер пишуть, що Тегнелл не просто визнав помилку, але зробив це вперше, ці твердження неправдиві. Аналогічні заяви епідеміолог робив і раніше, наприклад, говорив, що зовсім не впевнений в абсолютній правильності шведської стратегії.

Пол Френсі, епідеміолог в Лундському університеті Швеції, згоден, що журналісти неправильно інтерпретують заяву Тегнелла: "Звичайно, говорити, що Тегнелл вибачився - це неправильно. Він не вибачався за шведську стратегію і не сказав нічого грандіозного. Питання, яке варто поставити, звучить так: чому люди так зачепилися за ці слова і відреагували на них?".

У Швеції все так погано?

У Швеції, де живе трохи понад 10 млн людей, коронавірус підтверджений у 40 тис. Померли від хвороби 4,5 тис. людей.

Для порівняння: в сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії, де оголосили локдаун, на цей час набагато менше смертей. У Данії померли 580 людей, в Норвегії - 237, у Фінляндії - 321. У Швеції ж тільки в середу від Covid-19 померли 74 людини.

Норвезька фахівчиня з інфекційних захворювань Фроде Форланд ще в квітні звинувачувала Швецію в тому, що країна не змогла адаптуватися до реальності, як тільки стало зрозуміло, що Covid-19 - не зовсім звичайний вірус.

"Ми швидко побачили, що є речі, які відрізняють нинішню пандемію від звичайного грипу: коронавірус більш заразний і тягне за собою набагато тяжчі наслідки", - говорила Форланд.

Такий підхід в цілому поділяють багато вчених.

Завідувач кафедри генетики та молекулярної епідеміології Лундського університету Швеції Пол Френкс впевнений, що міністерство охорони здоров'я має ухвалювати рішення, зваживши на всі дані: "Треба переконатися, що ви не берете до уваги тільки одне якесь дослідження. Тобто завдання - зібрати якомога більше різної інформації, витягти з неї найкорисніше і на цій підставі ухвалити рішення".

"Ніколи не можна бути абсолютно впевненим у правильності рішення, - сказав ВВС епідеміолог Том Джефферсон з Оксфордського університету. - Тільки Бог знає все, а ми не Бог. У нас є різні дані, на підставі яких ми можемо ухвалювати рішення. Але варто пам'ятати, що наука і знання не стоять на місці. Вони розвиваються, тому варто переглядати наші рішення, коли ми отримуємо нову інформацію".

За що критикують шведську стратегію?

В середині березня в Європі існували дві стратегії реагування на пандемію: французька з жорстким карантином і британська з частковою ізоляцією вразливих категорій громадян і ставкою на груповий імунітет.

Британії довелося поміняти свій підхід, але Швеція продовжила покладати надії саме на цей сценарій.

В країні ніяк не обмежували пересування людей, були відкриті школи і дитячі садки, а людям дозволили збиратися групами до 50 осіб. Всі інші заходи мали рекомендаційний характер.

Шведський уряд вирішив, що саме такий, заснований на довірі, підхід допоможе не перевантажити систему охорони здоров'я. Але найголовніше, розраховував Андерс Тегнелл, - виробити колективний імунітет.

Ще в квітні Тегнелл прогнозував, що до травня жителі Стокгольма вироблять стійкість до вірусу. Правда, на початку травня колективного імунітету в жителів столиці так і не виникло.

Стокгольмський університет представив нову модель, яка ґрунтується на математичних розрахунках, згідно з якою імунітет має виробитися в червні.

Автор моделі Тім Брітон в своїх розрахунках виходив з того, що результату досягнуть, коли приблизно 40-45% населення перехворіє на Covid-19.

Дослідники з французького інституту Пастера впевнені, що пандемію можна взяти під контроль за допомогою колективного імунітету в тому випадку, якщо на Covid-19 перехворіють 65% населення.

В середині травня у Франції цей показник становив 4,4%. У Стокгольмі, відповідно до одного з досліджень, в той же період часу антитіла з'явилися у 7,3% жителів.

Тегнелл, коментуючи це дослідження, підтвердив, що відсоток виявився трохи нижчим, ніж очікувалося, але додав, що дослідження, ймовірно, ґрунтується на старих даних.

Сам головний епідеміолог країни впевнений, що до 21 травня 20% населення столиці перехворіло коронавірусною хворобою.

Ще один привід для критики шведської моделі - високий відсоток зараження в будинках для людей похилого віку. На цей час встановлено, що близько половини всіх жертв коронавірусу в країні - люди старшого віку, які проживають в будинках для літніх людей.

Влада Швеції заборонили відвідувати ці установи лише в кінці березня, і то після публікації розслідування шведського радіо про кількість жертв серед мешканців.

Крім того, Швеції так і не вдалося досягти своєї мети - 100 тис. тестів на тиждень, як розраховував уряд: минулого тижня в країні зробили тільки 29 тис. тестів.

Чи правий Тегнелл?

Опитування громадської думки показують: 51% шведів підтримує уряд і вважає вжиті заходи адекватними ситуації. 31% респондентів назвали дії влади недостатньо переконливими, інші дали нейтральну оцінку.

При цьому особливу підтримку владі висловили люди старшого віку: серед них 61% підтримав урядові заходи, в той час як у віковій категорії 15-29 років - лише 40%.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан також високо оцінив зусилля Швеції і вироблену країною стратегію.

"Мені здається, що існує якась думка, ніби Швеція взагалі не запровадила жодних заходів і просто дозволила хвороби поширюватися. Це дуже далеко від істини", - сказав Райан.

Більш того, експерт ВООЗ вважає, що Швеція може стати прикладом для інших країн, які хочуть вийти з карантину: "Влада країни поклалася на свої хороші відносини з громадянами, на здатність і готовність громадян дотримуватися соціальної дистанції. Я думаю, якщо ми хочемо випрацювати нові норми, Швеція є зразком того, як можна повернутися до життя без локдауна".

Захисники шведської моделі також говорять, що в абсолютних цифрах смертність в Швеції набагато нижча, ніж у європейських сусідів, які ввели строгі обмеження - у Бельгії, Франції, Британії, Іспанії та Італії.

Крім того, в країні не було такого навантаження на систему охорони здоров'я: переповнених реанімації, брак обладнання та захисних засобів для лікарів.

Зараз вже багато сусідів Швеції відкривають школи і дитячі сади, магазини і перукарні, парки і кафе.

Шведський лікар Йохан Гізецке в своїй статті для журналу Lancet пише: "Уже ясно, що жорсткий локдаун не захищає старше населення і жителів будинків для людей похилого віку, але ж він був призначений саме для цих цілей. Заходи з уповільнення приросту кількості хворих можуть бути ефективними, але локдаун не запобігає проблемі - просто частина людей захворіє пізніше".

Крім того, в Швеції повторюють: багато країн покладаються на вакцину, але існує ймовірність, що ефективний препарат можуть і не створити.

Американський учений Вільям Хазелтайн, один зі світових фахівців з вивчення ВІЛ і людського генома, нещодавно заявив, що не став би розраховувати на вакцину в боротьбі з коронавірусом.

Гізецке, що працює спільно з Тегнеллом, вважає, що через рік в усіх європейських країнах буде в підсумку приблизно однакова кількість смертей від коронавірусу, незалежно від вжитих заходів.

Пол Френкс з Лундського університету Швеції не згоден з цією позицією: "Я не чув такої теорії від інших вчених і не готовий стверджувати, що вона абсолютно логічна з наукової точки зору. На цей час не існує фактів, які б підтримували цю теорію".

"А за відсутності фактів досить небезпечно робити такі припущення. Всі країни вибирають різний підхід, але ні в кого з нас немає чарівної кулі, у яку можна заглянути і передбачити, що буде через рік", - підсумовує експерт.

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