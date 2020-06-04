"Кирилка більше немає. Але кого це хвилює". Рік після вбивства хлопчика, яке збурило Україну

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"Ніякого пом'якшення. Ніякої спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія повинна стати уроком".

Так 3 червня 2019-го Володимир Зеленський відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова.

Хлопчик помер у лікарні - за кілька днів після того, як в нього влучила куля, випущена, як вважає слідство, поліцейським напідпитку.

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Трагедія у Переяславі

В останній день травня 2019 року Кирило грався біля будинку в Переяславі. У той самий час, кажуть слідчі, приблизно за 80 метрів від хлопчика, двоє патрульних поліцейських - Володимир Петровець та Іван Приходько - розважалися: випивали й стріляли у бляшанки зі зброї. Разом з ними також був їхній приятель, Дмитро Кривошей, та неповнолітній син Петровця.

О 15:36 5-річний Кирило впав на землю.

Що сталося, стало зрозуміло не одразу: спершу правоохоронці заявлятимуть, що хлопчик отримав травму, бо послизнувся і впав на асфальт.

Лише ввечері лікарі зроблять рентген-знімок і повідомлять, що в голові хлопчика є стороннє тіло. Згодом розслідування з'ясує, що в Кирила поцілила куля, яка зрикошетила від каменю після пострілу одного з поліцейських.

Кирила доставлять до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Спроби лікарів врятувати його виявляться марними: за кілька днів, 3 червня 2019 року, він помре.

Копирайт изображения Unian Image caption Люди вшановують пам`ять померлого Кирила Тлявова. Київ, 4 червня 2019 року

У кількох українських містах, зокрема у Києві та Львові, пройшли акції протесту з вимогою покарати винних.

Як розповідала бабуся Кирила, поліцейські у день фатального пострілу були настільки п'яними, що навіть не могли сказати, хто саме його здійснив: "Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п'яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися".

Згодом як адвокати підозрюваних, так і вони самі, це заперечувуватимуть і свою провину не визнаватимуть.

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція "Безкарність вбиває" з вимогою покарати винних у вбивстві Кирила. Львів, 4 червня 2019 року

Рік після вбивства. Що зі справою

Після кількох місяців розслідування, у грудні 2019-го, справу передали до суду. Проте фактичний розгляд розпочався лише минулого тижня: в матеріалах справи - понад 20 томів доказів.

Слідство встановило, що до інциденту причетні четверо. Підлітку - неповнолітньому синові поліцейського Івана Петровця - обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Інших трьох фігурантів спершу взяли під варту, проте на початку травня двоє з них - Петровець і Кривошея - вийшли під заставу.

Під вартою залишається лише один підозрюваний - Іван Приходько, якому інкримінують вбивство з необережності. Саме Приходько, вважають слідчі, здійснив постріл, який призвів до загибелі Кирила.

Усі четверо фігурантів також проходять за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї.

Зброю, з якої, за версією слідства, було вбито Кирила, так і не знайшли.

Документального підтвердження того, що підозрювані були напідпитку, так само немає. Після затримання самі вони проходити експертизу відмовилися, а на примусовій перевірці - коли це ще можна було зробити вчасно - не наполягали слідчі.

І хоча ексочільник ДБР Роман Труба і прокурор Сергій Самчук, який веде цю справу, згодом запевняли, що усе це ніяк не вплине на результати розслідування - мовляв, інших доказів для доведення провини достатньо - адвокати підозрюваних думають інакше.

Віктор Чевгуз, який захищає інтереси Івана Приходька, у розмові з BBC News Україна запевнив, що перспектив у справи немає: "Там просто немає ніяких доказів. Ані доказів провини Приходька, ані усіх інших".

"Втратила надію, що когось покарають"

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Тим часом бабуся Кирила, Олександра Тлявова, каже що за останній рік надій на те, що винних покарають, в неї вже не лишилося.

"Тепер, коли слідство завершене, коли справа пішла в суд, вже нічого не зробиш - слідчі вже попрацювали. І так попрацювали, що прокурорам тепер лишається тільки сидіти і чухати потилицю, що із цим усім можна зробити. Навіть мені це зрозуміло", - розповідає вона у розмові з BBC News Україна.

"Чому, коли ще була можливість, чому вони не взяли аналізи для експертизи? Як можна було цього не зробити? - обурюється жінка. - Те саме зі зброєю, яку не дуже то й шукали. Якби хотіли, то знайшли б, я в цьому впевнена".

Запевнення прокуратури, що доказів у справі достатньо, жінку не переконують - каже, повністю зневірилась у роботі системи.

"Рік тому, коли лунали всі ці заяви влади, ці обіцянки Зеленського тримати все на особистому контролі - тоді ми дійсно вірили, тоді ми надіялися. Тепер стало зрозуміло - усе це просто пусті балачки. Кирилка більше немає. Але кого це хвилює".

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