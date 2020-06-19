Новий міністр екології Абрамовський: квартира на 321 квадрат, мільйони і бізнес на дружині
Верховна Рада призначила керівником відновленого міністерства екології та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Раніше це відомство об'єднали з міністерством енергетики в уряді Олексія Гончарука. Зі зміною уряду те рішення скасували й міністерства знову розділили.
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Очікувалося, що Романа Абрамовського призначать ще на початку червня, однак тоді у депутатів "Слуги народу" виникли питання до нього і його кандидатуру на голосування не виносили через брак голосів.
Згодом Абрамовський зміг таки переконати пропрезидентську фракцію й у п'ятницю за нього проголосувало 264 депутати (зокрема 227 - від "Слуги народу".
Пан Абрамовський з жовтня 2019 року працював заступником міністра в об'єднаному відомстві енергетики та захисту довкілля.
Новий міністр є заможною людиною. У своїй декларації він вказав мільйони доларів на рахунку та у готівці, величезну квартиру та низку бізнесів, які він подарував дружині.
Бізнес, власність і біографія
Роман Абрамовський працював заступником міністра з жовтня 2019 року.
В уряді Арсенія Яценюка в 2015 році він був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
У 2013-2014 роках працював помічником депутата від Партії регіонів Олександра Бобкова - відомого бізнесмена з Донбасу.
У декларації міністра вказана квартира в Києві на 321 квадратний метр. Друга квартира менша - 71 квадратний метр.
У нього та дружини задекларовані дорогі годинники та прикраси. Є три престижних автомобілі: Merсedes-Benz, Land Rover та BMW.
У декларації у родини вказані акції компанії "Київгідромонтаж".
Родина також володіє низкою бізнесів: "Корнел Україна", "Трескон","Інтоні","Інконі" та Український морський альянс".
Він працював у міністерстві, яке відповідало за енергетику, й родина має бізнес саме у сфері енергетики - ТОВ "Кам'янка Солар".
Значну частину цих бізнесів міністр минулого року подарував дружині.
Родина задекларувала величезні суми готівки та грошей на рахунках у банках.
Сам міністр має 800 тисяч євро на рахунку у банку та 300 тисяч доларів готівки.
Дружина - 35 тисяч євро готівки, 77 тисяч доларів у банку і ще 405 тисяч доларів готівки.
Роман Абрамовський народився 5 жовтня 1973 року у Росії.
З 1974 року його родина переїхала до Києва.
У 1990 році він закінчив Суворівське училище Києва й отримав атестат про середню освіту.
З 1992 року пішов у бізнес, а вищу освіту отримав згодом у 2006 році - закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
У його офіційній біографії вказані сім компаній, в яких він був директором, починаючи з 1992 року: "Юрзовнішконсульт", "Украгробізнес", "Консул - Моторз", "Автоленд", "ЕМЗ "Металіст","Укрстальконструкція" та "Ріола Модуль ЛТД".
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