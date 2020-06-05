"Божевільні ідеї непокоять". Білл Гейтс - про чипування людства і вакцину

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Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс останні роки присвячує багато часу своєму благодійному фонду, який він заснував разом з дружиною Меліндою. У березні він заради цього залишив раду директорів компанії.

Фонд фінансує різні медичні проєкти, зокрема, розробку вакцини проти Covid-19.

Після початку пандемії коронавірусу Гейтс став героєм теорій змови. У всьому світі є прихильники ідеї про те, що хвороба з'явилася і поширилася завдяки йому. Вони вважають, що мільярдер хоче вживити мікрочипи мільярдам людей і таким чином скоротити населення Землі.

Білл Гейтс в інтерв'ю радіопрограмі BBC Today розповів, що думає про ці теорії, а також про своє бачення боротьби з коронавірусом та вакцинації.

Білл Гейтс: Наше завдання - зібрати 7,4 млрд доларів, і будь-який додатковий долар або євро, які ми отримаємо, допоможе нам врятувати життя. Важливість вакцин сьогодні очевидна як ніколи. Але нам потрібні вакцини не тільки для таких хвороб, як кір, діарея та пневмонія. Необхідно також, щоб GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації, підтриманий Фондом Білла і Мелінди Гейтс. - Ред.) почав доставку вакцини від коронавірусу в країни, що розвиваються. Ми збираємо гроші не тільки всередині бюджету GAVI, але ми також відкрили новий фонд, який займеться придбанням вакцини від коронавірусу для бідних країн.

BBC: Хто має отримати вакцину першим?

Білл Гейтс: Першими вакцину мають отримати медичні працівники в країнах, де епідемія триває. Це пов'язано з тим, що їм потрібно продовжувати працювати, рятувати життя і не піддаватися серйозному ризику, з яким вони стикаються зараз.

Потім поліцейські і служби екстреного реагування - працівники життєво важливих сфер. І коли вони будуть захищені, після цього можна перейти до інших людей. І якщо вакцина буде ефективною для літніх людей, що є основним критерієм, то її потрібно відправити в будинки для людей похилого віку, в'язниці, притулки для безхатьків, щоб охопити тих, хто в групі ризику. Це потрібно робити в світовому масштабі.

На щастя, ми збираємося паралельно побудувати кілька заводів, і ми сподіваємося, що обсяги виробництва будуть великими. Але розподіл вакцин стане цікавим завданням.

BBC: Якщо вакцину розроблять в США чи Британії, чи не захочуть місцеві жителі, щоб їм її дали найперше?

Білл Гейтс: Ми працюємо з усіма фармацевтичними компаніями, що мають достатні виробничі потужності. Ми говоримо їм - навіть якщо вашу вакцину не оберуть, чи можемо ми використовувати ваші потужності по всьому світу, щоб почати виробництво цієї вакцини якнайшвидше? І дивно, як фармацевтичні компанії погоджуються зі словами: "навіть якщо наша вакцина не буде найкращою, ми надамо свої заводи".

BBC: Найперше, можливо, її мають отримати медпрацівники країни, де придумали вакцину?

Білл Гейтс: Якщо є один завод, який виробляє 300 млн доз на рік, то попит буде дуже високим. З'являться суворі умови, зокрема, такі: хто забезпечував фінансування і де найгірша ситуація з епідемією. Якщо запустити виробництво на 10 заводах, то вдасться випустити 3 млрд вакцин на рік. Тоді особливих обмежень вже не буде, і головною проблемою стане не виробництво, а доставка вакцин.

BBC: ВООЗ хоче, щоб компанії зробили публічними свої патенти і надали відкритий доступ до будь-якої інформації про вакцину. Але є й ті, хто кажуть, що досить ліцензування, і інтелектуальні права нехай будуть у творця. Кого ви підтримуєте?

Білл Гейтс: Інтелектуальні права безглузді. Потрібна вакцина, яка б пройшла клінічні випробування на безпеку та ефективність. Ці компанії займаються цим, щоб допомогти світу. Вони не роблять це з думкою, що їм вдасться отримати вигоду з вакцини. Вони знають, що це необхідно для всіх. І які б теорії змови не вигадували люди, фармацевтична індустрія поводиться якнайкраще. Наприклад, компанія AstraZeneca.

Подібне можна сказати про всі компанії, але я наведу її як приклад. Ми порадили (вченим Оксфордського університету. - Ред.) працювати спільно з фармацевтичною компанією, тому що ви чудові фахівці, ви швидко працюєте, але в питанні клінічних випробувань і роботи з виробниками, вам потрібна фармацевтична компанія, і вони обрали AstraZeneca. Комбінація їхніх здібностей виявилася просто неймовірною.

Наш фонд працює з AstraZeneca, і ми їх запитуємо, який план для Індії, який план для Китаю. Тому, якщо створення вакцини виявиться успішним, на що ми сподіваємося, то на цей випадок вже є глобальний план з її масового виробництва. AstraZeneca зазначила, що не збирається на цьому нажитися. Вона просто хоче допомогти світу.

BBC: Поговорімо про конспірологічні теорії, що заполонили інтернет. Деякі з них згадують і вас, припускаючи, що нібито ви хочете захопити світ через комп'ютерні чипи, які люди отримають через вакцинацію. Як ви вважаєте, чи може це все завдати шкоди?

Білл Гейтс: Якщо подивитися на всі ці плітки і антинаукові вислови, які існують, то так - це призводить до розпалювання ворожнечі між людьми. Турбує те, що в такий час цифрові інструменти використовуються для всього цього божевілля. Коли зрештою у нас з'явиться вакцина, нам потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоб близько 80% населення були вакциновані. Але якщо вони будуть думати, що це афера, або що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати людей.

Тому мене трохи турбує існування всіх цих божевільних ідей. І мене дещо дивує, що частина цих теорій - про мене. Ми жертвуємо гроші для створення інструменту, ми виписуємо чеки фармакологічним компаніям. Так сталося, що в нашому фонді є багато фахівців в галузі фармакології, і нас вважають чесним посередником між урядом і компаніями в тому, що стосується вибору найкращого методу.

BBC: Напевно, частково це пов'язано з вашими словами, коли ви сказали про те, що необхідно знати, хто пройшов вакцинацію, а хто ні, і як це будуть відстежувати

Білл Гейтс: Так, якщо говорити про вакцину від віспи, вона залишала шрам, бо вона дуже потужна, і в натовпі людей можна було побачити людей з таким щепленням. І щоб повністю позбутися від хвороби, потрібно було, щоб всім зробили щеплення. Тому можна сказати, що сталося диво, оскільки в 1980 році цю хворобу визнали переможеною. Тому якщо говорити про добровільну реєстрацію, то так, ми думаємо про те, як захистити дітей від хвороби, але це не передбачає якихось чипів або чогось подібного. Іноді хочеться сміятися (Через деякі теорії. - Ред.).

BBC: Як ми дізнаємося, кому провели вакцинацію, а кому - ні?

Білл Гейтс: У багатьох країнах інформація документується, а в бідних країнах дані записують в паперових документах. Вони поступово переходять на цифрові технології, але недостатньо швидко. В Індії ми проводимо тестові програми, коли дані зберігаються в мобільних телефонах, щоб фахівці могли зрозуміти, чи залучили те чи інше село.

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