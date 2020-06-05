Протести у США. П'ять причин, які призвели до протистояння

Копирайт изображения AFP Image caption "Я не можу дихати" - останні слова Джорджа Флойда стали гаслом демонстрантів

Вже понад тиждень в американських містах відбуваються протести і сутички, викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда.

46-річного чоловіка затримала поліція за підозрою у спробі купити сигарети за фальшиві гроші. Джордж Флойд не чинив спротиву, але помер після того, як поліцейський здавлював його шию коліном протягом майже 9 хвилин, а чоловік скаржився, що не може дихати.

44-річного поліцейського Дерека Шовіна звільнили з поліції, і він постане перед судом за вбивство. Трьох його колег, які перебували на місці, звільнили, їм теж висунули звинувачення.

Смерть Джорджа Флойда спровокувала заворушення по всій країні. Поліція використовує сльозогінний газ і силу проти демонстрантів, а президент Трамп погрожує вивести військових на вулиці.

Журналістка BBC News Еліс Кадді розповідає про кілька ключових факторів, які спричинили протести та конфронтацію в американському суспільстві.

1) Поліцейське насильство та правова система

За останні роки були кілька справ щодо вбивства афроамериканців поліцейськими у США.

Вбивства Філандо Кастіла, Теренса Кратчера, Алтона Стерлінга у 2016 році та Майкла Брауна у 2014 році спричинили протести та викликали багато запитань до дій поліції. У цих випадках жодного з поліцейських не визнали винними у порушенні закону.

"Я втомився чути про те, як помирають чорношкірі, - сказав один з демонстрантів у Вашингтоні. - Я втомився боятися того, що мене зупинять поліцейські".

Копирайт изображения Handout Image caption Джордж Флойд зі своєю молодшою донькою

Вбивство Джорджа Флойда порівнюють зі смертю Еріка Гарнера у липні 2014 року.

43-річного Еріка Гарнера, батька шістьох дітей, затримали у Нью-Йорку за підозрою в незаконному продажі сигарет поштучно. Перехожий зняв на відео, як білий поліцейський Даніел Панталео застосував задушливий захват, обхопивши рукою шию Гарнера.

Гарнер був астматиком, він кілька разів говорив поліцейському "Я не можу дихати", поки не втратив свідомість. Його доставили до лікарні, де констатували смерть.

Ця справа також спричинила протести по всій країні. Але поліцейського ні в чому не звинуватили, лише 2019 року його звільнили з поліції, пояснюючи це тим, що поліцейський використав прийом, заборонений у штаті.

У випадку вбивства Джорджа Флойда швидкість, з якою звільнили поліцейських і арештували Дерека Шовіна, виглядає незвичною.

Попередній президент США Барак Обама заявив, що протести з приводу смерті Флойда демонструють "справжнє і законне розчарування через невдале багаторічне реформування поліцейської практики та ширшої системи кримінальної юстиції".

Дані, зібрані командою BBC Reality Check, доводять, що досвід афроамериканців відрізняється від білих американців, коли йдеться про затримання.

У 2019 році афроамериканці становили менш як 14% населення США, але понад 23% із 1 004 людей, яких застрелила поліція під час затримання.

Афроамериканців заарештовують за вживання наркотиків набагато більше, ніж білих американців, хоча опитування показують, що вживають наркотики представники обох спільнот на однаковому рівні.

У 2018 році афроамериканці складали майже третину в'язнів у тюрмах країни.

Це означає, що у федеральних або державних в'язницях перебуває понад 1000 афроамериканських ув'язнених на кожні 100 000 афроамериканців, тоді як на кожні 100 000 білих американців припадає приблизно 200 білих ув'язнених.

Дані по Міннеаполісу, де мешкав Флойд, також показують ці тенденції.

2) Расизм ображає і вбиває

Так, він досі існує і проявляється на побутовому рівні. Лише за останні кілька тижнів у країні сталося кілька гучних інцидентів, які спровокували дебати щодо расизму.

У день смерті Флойда у Центральному парку Нью-Йорку біла жінка викликала поліцію після того, як афроамериканець попросив її взяти собаку на повідець.

Крістіан Купер, так звали афроамериканця, - орнітолог. Він був занепокоєний тим, що собака може накинутися на птахів, які мешкають у парку і за якими в ньому постійно спостерігають орнітологи. Жінка зателефонувала до поліції і заявила, що "тут афроамериканець погрожує мені". І потім повторила: "він - афроамериканець", попросивши надіслати поліцію.

Крістіан Купер зняв цю сцену на відео. Незабаром жінку звільнили з роботи в інвесткомпанії, а її слова та дії розкритикували.

23 лютого 25-річний афроамериканець Ахмад Арбері вийшов на пробіжку, коли його застрелили двоє білих американців - батько та син. Третя людина знімала вбивство на відео.

Їх затримали лише у травні. Нещодавно один з підозрюваних заявив, що спочатку афроамериканця збили автомобілем, а вже потім застрелили.

Копирайт изображения Family photo Image caption Ахмада Арбері вбили під час пробіжки 23 лютого

3) Соціальна нерівність і вплив пандемії

Расову нерівність легко помітити в таких секторах як забезпечення житлом та зайнятість.

У 2016 році типовий дохід родини білих американців майже у 10 разів перевищував дохід родини афроамериканців. Афроамериканців без медичного страхування удвічі більше, ніж білих американців, які теж її не мають.

Афроамериканці частіше працюють на заводах та живуть у густонаселених районах.

Всі ці проблеми сприяли тому, що афроамериканці більше постраждали від пандемії коронавірусу, яка триває в США. У результаті розтину Джорджа Флойда стало відомо, що він перехворів на Covid-19, хоча це не зіграло жодної ролі в його смерті.

Згідно з останніми урядовими даними, понад 34% пацієнтів, які перебувають у лікарні з Covid-19, - афроамериканці (з 19 775 випадків, коли фіксували расу пацієнтів).

Нью-Йорк повідомив, що серед афроамериканців показники смертності від коронавірусу значно вищі, ніж серед білих американців.

Рівень безробіття під час пандемії зріс, і знову найбільше постраждали афроамериканці. Серед них був і Джордж Флойд, який втратив роботу охоронця в нічному клубі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Через соціальні умови афроамериканці більше ризикують померти чи втратити роботу під час пандемії коронавірусу

"Не коронавірус дискримінує, але наша житлова, економічна та медична політика роблять це", - сказав Андре Перрі, співробітник Інституту Брукінгса.

"Расизм, недоступне житло, брак роботи, бідність та неадекватна охорона здоров'я перебувають в основі соціальних умов, які сильно впливають на політику, ставлять під загрозу афроамериканців та їхні квартали".

Така нерівність існує і в Міннеаполісі, де жив Джордж Флойд. У місті з населенням у 430 тисяч людей афроамериканців приблизно 20%

Навіть перед масовими звільненнями під час пандемії 10% афроамериканців у Міннеаполісі та сусідньому місті Сент-Пол не мали роботи - у порівнянні з 4% білих американців.

У 2016 році 32% афроамериканців жили тут за межею бідності, тоді як серед білих американці цей показник складав - 6,5%.

4) Чинник Трампа

На протистояння вплинули й заяви президента США Дональда Трампа, вважає кореспондент BBC у Північній Америці Ентоні Зуркер.

Його правління почалося з масових протестів, схоже, може ними і закінчитися. Але якщо жіночі марші у січні 2017 році проходили мирно, зараз протести часто закінчуються зіткненнями.

"Президент сприйняв протести близько до серця. Як і у випадку з жіночими маршами, його дії свідчать про те, що він розглядає акції після загибелі Флойда як спробу підірвати його президентство", - зазначає Ентоні Зуркер.

До виборів лишається п'ять місяців, і це явно вплинуло на президента.

"Він повторив обіцянку відновити "правопорядок", яку успішно використовував Річард Ніксон у своїх переможних кампаніях за посаду президента у 1968 та 1972 роках. Суперечливе рішення Трампа відігнати демонстрантів від церкви біля Білого Дому та сфотографуватися на її тлі з Біблією в руках натякає на бажання залучити виборців - євангельських християн, які йому потрібні в листопаді", - вважає Ентоні Зуркер.

На його думку, всі фактори, які спричинили протести, існували і до приходу Трампа до влади, але він своїми діями та словами, свідомо чи несвідомо загострив ситуацію.

5) Мілітаризація поліції

Протести з приводу смерті Джорджа Флойда привернули увагу до використання військової техніки поліцейськими. Хоча зображення військових транспортних засобів, які використовують для стримування натовпу, для декого можуть здаватися шокуючими, в США це не нове явище.

Міністерство оборони у 90-х роках розпочало програму, яка дозволила передати зайву військову техніку до відділків поліції. Перевагу тоді надавали боротьбі з наркотиками та контртероризму.

На сьогодні у програмі беруть участь понад 8 000 правоохоронних структур на федеральному рівні та рівні штатів.

Контролює її Агенція оборонної логістики, яка має остаточні повноваження щодо типу та кількості обладнання, яке надається різним агенціям. Водночас не вказано, як слід використовувати таке обладнання.

Копирайт изображения EPA Image caption Американська поліція отримала велику кількість амуніції та техніки, яку раніше виробляли для використання в конфліктах на Близькому Сході

Дані показують, що надлишок військової техніки, переданої місцевим правоохоронним органам за програмою, зростає з середини 2000-х років.

Станом на 2015 рік у рамках програми між правоохоронними органами розподілили військову техніку на 5 млрд доларів.

Пол Поаст, професор політології в Чиказькому університеті, зазначає, що до середини 2000-х років велика військова техніка США "просто не була такою корисною для правоохоронних органів".

"З початком боротьби з повстанцями в Іраку та Афганістані виробники почали розробляти зброю, яка, можна сказати, мала "подвійне використання", - пояснює він.

На думку науковця, кількість техніки зросла, бо її вже не потребують в Іраку.

Раніше Барак Обама заборонив військовим передавати деяку техніку правоохоронцям після критики щодо дій поліції під час протестів у Фергюсоні у 2014 році. Їх, до речі, також викликала смерть афроамериканця.

Але Дональд Трамп скасував ці обмеження у 2017 році.

Обладнання, видане правоохоронцям в рамках програми, включає літаки, бронетехніку та захисні шоломи.

На думку пана Поаста, зараз використання військової техніки поліцією є ключовим прикладом того, як масштабні заходи боротьби з повстанцями за кордоном можуть впливати на внутрішню політику безпеки США.

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