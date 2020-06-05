"Машина зупиняється". Як письменник передбачив карантин і появу Zoom 100 років тому

Image caption У короткій повісті, виданій 1909 року, британському письменнику вдалося передбачити наше сьогодення

Моя дружина нещодавно слухала радіопередачу, де одна людина розповідала про штучний інтелект. Він згадав фантастичну повість Е.М. Форстера "Машина зупиняється", опубліковану в 1909 році. Як висловився гість радіопередачі, повість виявилися "рідкісним передбаченням". Ані дружина, ані я про неї не чули.

Чесно кажучи, Форстера у нас взагалі не знають як фантаста - переважно як письменника, за книгами якого знімали фільми з Хелен Бонем Картер в пишних старовинних сукнях.

Ми замовили собі екземпляр, але ви можете прочитати її безкоштовно онлайн (лише англійською).

"О Боже мій!" - як навряд чи висловився б сам письменник Форстер.

"Машина зупиняється" - це не просто передбачення; це приголомшливо точний літературний опис нашого життя на карантині в 2020 році, від якого перехоплює подих.

Якби цю повість написали у наш час, то це було б цікаво, але те, що її написали понад сто років тому, приголомшує.

Дія повісті відбувається в якомусь футуристичному - для Форстера, але не для нас з вами - суспільстві. Люди живуть поодинці в стереотипних будинках (глобалізація), де вони вважають за краще ізолюватися (це його слово!); вони надсилають повідомлення один одному пневматичною поштою (прототип електронної або WhatsApp) і спілкуються в мережі через відеоінтерфейс, який дивним чином нагадує Zoom або Skype.

"Несправна система громадських зібрань давно залишилася в минулому", пише автор, так само як і "застаріла звичка" торкатися до незнайомих людей - все це тепер заборонено в цьому новому світі, де люди живуть в підземних осередках з комп'ютером типу Алекси, як виконує всі їхні забаганки.

"Прогрес Машини"

Якщо вам вже "сподобалося" те, наскільки все схоже, краще вам не стане, коли ви дізнаєтеся, що члени цього відокремленого суспільства знайомі з тисячами людей за допомогою соціальних мереж, які контролюються алгоритмом, що заохочує користувачів отримувати та передавати далі якісь запозичені ідеї.

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Едвард Морган Форстер почав писати романи ще під час навчання в університеті Кембриджа

"За деякими напрямками людське спілкування нечувано просунулося", - коротко повідомляє нам автор-провидець і пізніше додає: "Однак людство в своєму прагненні до комфорту переоцінило свої можливості. Воно згаяло природні ресурси. Крок за кроком, з властивим йому самовдоволенням, воно сповзало в загнивання, і прогрес став означати прогрес Машини".

Я не забув, що ви читаєте це зараз в інтернеті на виготовленому людиною пристрої, яким, як ми все ще вважаємо, ми управляємо. Але, згідно з повістю Форстера (з яким, здається, погоджуються деякі нинішні фахівці з штучного інтелекту), недовго тому бути.

Ми ступили на застрашливу територію Франкенштейна. Це ще одна літературна ознака, яку ми навряд чи маємо ігнорувати.

Втім, в повісті Форстера "Машина зупиняється" не знайдеш таких же жахливих наслідків наукового прогресу - про це можна судити з самої назви твору. Але це робить її ще більше схожою на правду.

Два головних герої повісті, Вашті та її син Куно - нормальні люди, як ми з вами. Вона живе в Південній півкулі, він - в Північній.

Куно хоче, щоб його мати приїхала до нього, але вона не горить бажанням.

"Я ж можу тебе бачити! - вигукнула вона. - Чого ж тобі не вистачає?"

"Я хочу побачити тебе не через Машину, - сказав Куно. - Я хочу поговорити з тобою не через цю осоружну Машину".

"Ой, тихо! - сказала мати, злегка злякавшись. - Ти не маєш говорити нічого поганого про Машину".

Міф про печеру

Вона вважає за краще соціальне дистанціювання і читає лекції наживо про "музику австралійського періоду" прихованій від очей аудиторії, яка поглинає абстрактну історичну інформацію, яка не має жодного зв'язку з їх реальним життям під землею, якщо не брати до уваги те, що це на час відволікає увагу від спустошеного життя цих людей (що, ймовірно, можна порівняти з інтернет-лекціями під час карантину).

Image caption Івонн Мітчелл у ролі Вашті в британській телеекранізації "Машина зупиняється" 1966 року

Я більше не буду переказувати сюжет - це дуже коротка повість, яку можна прочитати менш, ніж за годину. Скажу лише, що це якась технократична подоба платонівського Міфу про печеру [з діалогів Платона "Держава", книга VII].

Машина (а для нас - інтернет) - це окрема печера, яка не пропускає сонячні промені, в якій ми існуємо, а інформація, яку вона надає, - це лише тіні на стіні.

Е.М.Форстер опублікував цю повість в період між виходами у світ романів "Кімната з видом" (A Room with a View, 1908) та "Говардс Енд" (Howard's End, 1910), в яких він розглядає схожі філософські проблеми, що стосуються зіткнення внутрішнього і зовнішнього світів, правди і облуди.

Вперше "Машина зупиняється" з'явилася в періодичному виданні Oxford and Cambridge Review в тому ж році (1909), в якому Філіппо Томмазо Марінетті опублікував в газеті Le Figaro свій шалений "Маніфест футуризму" (у вигляді платного оголошення).

Італійський поет і письменник проголошував в ньому протилежне тому, що розповідалося в провидницькій повісті Форстера.

Марінетті вітав наступ механізації, заявляючи, що машина для автоперегонів краще найпрекраснішої грецької статуї ["Перегонова машина, капот якої, як змії, що дихають полум'ям, прикрашають великі труби; ревуча машина, мотор якої працює, як на великій картечі, - вона прекрасніше за статую Ніки Самофракійської".]

Минуле, на думку Марінетті, віджило себе, його треба відкинути, щоб вступити в Майбутнє [ "Час і Простір померли вчора. Ми вже живемо в абсолюті, тому що ми створили вічну, всюдисущу швидкість".]

Йому б сподобалася Вашті, яка, полетівши на аерокораблі щоб зустрітися з Куно, зашторила вікно, пролітаючи над Грецією, оскільки це не те місце, де можна знайти ідеї. Це такий іронічний жарт Форстера, враховуючи, що ідея його новели народилася в Афінській школі філософії Платона.

Мабуть, на цьому жарти закінчуються в цій повісті, де, по суті, немає ані реальної людської спільноти, ані безпосереднього досвіду співіснування. Там неможливо позбутися від постійного гулу Машини без запиту дозволу в Центрального Комітету для отримання пропуску для виходу назовні. А для цього ви одягаєте респіратор і - будь що буде.

Як сказала людина з радіо, повість провидця. Дуже-дуже хороша.

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