У міру того, як коронавірус шириться світом, науковці все більше дізнаються про його дивну й небезпечну поведінку. У багатьох хворих спостерігався кашель, зникало відчуття смаку і запаху, підвищувалася температура, тоді як в інших - хвороба ніяк себе не проявляла, і вони навіть не здогадувалися, що є носіями Covid-19.

Дослідники кажуть, що необхідно зрозуміти, як багато людей хворіє без симптомів, і чи дійсно пандемію підживлюють так звані "тихі поширювачі".

Коли 19 січня в одній з церков Сингапуру зібралися парафіяни, ніхто й подумати не міг, що це матиме глобальні наслідки для поширення коронавірусу.

Недільну проповідь за традицією прочитали мандаринською китайською. Серед присутніх було подружжя, яке вранці прибуло з Китаю.

Гості виглядали цілком здоровими, і ніхто й подумати не міг, що вони є носіями інфекції. На той момент вважали, що обов'язковим симптомом коронавірусу є постійний кашель, і що саме таким шляхом передається інфекція.

Немає симптомів - немає й інфекції, вважали тоді.

Китайці невдовзі залишили церкву, але дуже швидко справа набула сумних обертів. Вже 22 січня жінка захворіла, а за два дні зліг її чоловік. Це ні в кого не викликало особливого подиву, адже вони прилетіли з міста Ухань - епіцентру коронавірусу.

Однак наступного тижня без очевидних причин захворіли троє сингапурців - це були перші, на той момент найзагадковіші, випадки зараження в країні. Розслідування причин їхньої хвороби допомогло виявити нові й дуже тривожні подробиці того, як коронавірус так успішно знаходив собі нових жертв.

"Мисливці за вірусом"

"Ми були дуже здивовані, - зізнається керівник відділу інфекційних захворювань при міністерстві охорони здоров'я Сингапуру, доктор Вернон Лі. - Люди, які не знали одне одного, захворіли без жодних симптомів".

Ці нові випадки не вписувалися в картину того, що тоді було відомо про Covid-19.

Тому доктор Лі разом зі своїми колегами, за допомогою поліції і спеціальних "мисливців за вірусом" почав розслідування, створюючи детальну карту того, коли і де перебували інфіковані. Цей процес отримав назву "виявлення контактів", і зараз його активно застосовують у Великій Британії та в багатьох інших країнах. Процес полягає у виявленні всіх причетних до спалаху хвороби з метою її викорінення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку пандемії Сингапур вважали блискучим прикладом боротьби з поширенням коронавірусу

Лише за кілька днів учасники розслідування опитали 191 парафіянина тієї самої церкви і з'ясувати, що 142 з них відвідали службу в неділю. Так само швидко з'ясували, що двоє хворих сингапурців були на службі разом з китайським подружжям.

"Вони могли розмовляти, обмінюватися рукостисканнями під час тієї служби", - говорить доктор Лі.

Це був важливий крок у розслідуванні, який міг пояснити, як передавалася інфекція. Але залишалося незрозумілим: як могли передати вірус китайці, якщо на той момент не мали жодних симптомів захворювання.

Залишалася без відповіді й значно складніша загадка. Підтвердили хворобу у ще однієї жінки, яка, однак, на тій церковній службі не була. Щоправда, до церкви того дня вона все ж ходила, тільки трохи пізніше. І вчені не могли збагнути, як вона могла підхопити вірус?

Докази, яких ніхто не очікував

У пошуках доказів вивчили записи камер спостереження, зроблені тієї неділі. І з'ясували дещо зовсім несподіване. Виявилося, що інфікована жінка, яка відвідала церкву вже після того, як звідти пішли китайці, сиділа на тому самому стільці, який за кілька годин до цього займав хтось з подружжя.

З'ясувалося, хоч чоловік і дружина не мали жодних симптомів захворювання і почувалися нормально, вони все ж були носіями вірусу. Можливо, вірус перейшов на стільці з їхніх пальців або виділився під час дихання - достеменно невідомо. Однак наслідки виявилися найсерйознішими.

Коли доктор Лі порівняв всі докази, то мав лише одне пояснення: вірус передавали люди, які були інфіковані, але не усвідомлювали цього. Це відкриття мало велике значення для всього світу, адже до цього часу всі рекомендації щодо коронавірусу зводилися до того, щоб розпізнавати симптоми у себе і оточення.

Але якщо вірус поширюється і без симптомів, тихо і непомітно, то як взагалі можна зупинити це захворювання?

"Щоразу, коли ви робите наукове відкриття, хочеться вигукнути "Еврика!" Ви розумієте, що завдяки важкій праці окремих людей і цілих колективів, ви усвідомили щось дуже важливе", - згадує доктор Лі.

Передсимптомне інфікування

А відкриття полягало у так званому "передсимптомному інфікуванні" - коли людина ще не знає, що є носієм хвороби, тому що кашель, температура та інші класичні симптоми у неї ще не з'явилися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли в Сингапурі вирішили, що взяли коронавірус під контроль, кількість інфікованих знову почала рости

Нове дослідження показало, що за добу-дві до появи ознак хвороби люди вже можуть бути носіями. Це, можливо, найбільш небезпечний період.

Потенційно це дуже важливий фактор, оскільки щойно ви усвідомите, що захворіли, всіх, хто був з вами у близькому контакті, можна попередити про необхідність самоізоляції.

Тобто ізоляцію можна забезпечити під час фази зараження, коли симптоми ще не проявилися. Втім, питання про те, як хвороба може поширюватися без кашлю, під час якого у повітря проникають віруси, залишається відкритим.

Одна з версій полягає в тому, що інфікування може відбутися під час розмові та просто під час дихання. Якщо вірус репродукується у верхніх дихальних шляхах, то цілком можливо, що частина вірусів виділяється з кожним видихом. І всі, хто є поблизу, особливо у закритому приміщенні, можуть легко заразитися.

Ще одна потенційна можливість поширення - через дотик. Вірус може потрапити вам на руки, коли ви торкаєтесь інфікованої людини або ручки дверей - або під час служби в церкві. Яким би не був шлях зараження, люди втрачають пильність, коли не підозрюють про можливість підхопити хворобу.

У деяких симптоми не проявляються взагалі

Це ще більш загадковий сценарій, і науковці поки не мають відповіді на це. Адже одна справа - знати, що люди можуть бути носіями без симптомів, і зовсім інша - коли люди хворіють, але симптоми так і не проявляються.

Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм, але при цьому не хворіє. Одним з найбільш яскравих історичних прикладів вважають куховарку-ірландку, яка працювала в Нью-Йорку на початку минулого століття.

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У всіх родинах, куди Мері Маллон наймалася куховарити, люди хворіли на тиф, і щонайменше три людини померли від цієї хвороби. При цьому сама Мері залишалася абсолютно здоровою.

Зрештою зв'язок між хворобою і куховаркою встановили, вона виявилася носієм інфекції, хоч сама залишалася здоровою. Преса охрестила її "тифозною Мері", а влада відправила жінку на карантин на віддалений острів, де вона провела 23 роки до своєї смерті 1938 року.

Ні в чому не можна бути впевненим

23-річна медсестра Амелія Пауелл була вражена, коли дізналася, що є безсимптомним носієм інфекції. Коли лікар зателефонував їй, щоб повідомити результати аналізів, вона саме працювала в палаті кембриджської клініки Адденбрука.

Амелія почувалася нормально і вважала, що у повній безпеці, оскільки під час роботи з пацієнтами з Covid-19 користувалася індивідуальними засобами захисту. Однак вся її упевненість вмить зникла, коли аналізи дали позитивний результат.

"Відчуття було таке, ніби мені повідомили про смерть близької людини, це було щось нереальне. Я подумала, що цього не може бути, тільки не зі мною, адже зі мною все гаразд", - згадує Амелія.

Їй довелося негайно піти з роботи і самоізолюватися вдома.

"Звичайно, я хвилювалася, адже бачила зворотний бік ситуації - як швидко погіршується стан хворих на коронавірус, і думала, що ж буде зі мною". Однак, на її величезний подив, вона так і не захворіла. "Зі мною нічого не відбувалося: вдома я продовжувала робити зарядку, нормально їла, нормально спала", - розповідає Амелія.

Ніхто не знає, скільки у світі таких випадків прихованого інфікування.

Амелія дізналася, що у неї коронавірус тільки тому, що весь медперсонал лікарні зобов'язали пройти перевірку. Її результат здивував експертів: з понад тисячі людей близько 3% показали позитивний результат, не проявляючи при цьому жодних симптомів.

Ще більше безсимптомних інфікованих виявили на круїзному лайнері Diamond Princess, який епідемія застала біля берегів Японії. Лайнер охрестили "чашкою Петрі", тобто справжнім розсадником інфекції, адже на борту виявили близько 700 випадків зараження.

При цьому три чверті інфікованих жодних симптомів не демонстрували.

А в одному з будинків для людей похилого віку у Вашингтоні більш як половина мешканців дали позитивний результат на коронавірус, але при цьому не мали жодних ознак захворювання.

Надійних даних немає

Різні дослідження дають абсолютно різні дані щодо числа безсимптомних випадків, що варіюються від 5% до 80%. Такого висновку дійшов професор Оксфордського університету Карл Генеган, який разом з колегами проштудіював результати 21 дослідницького проєкту на цю тему.

Загальний висновок? За словами вчених, жодне дослідження не може дати надійних даних щодо числа безсимптомних інфікованих. Ба більше, якщо аналізи на Covid-19 братимуть лише у людей з симптомами, то певну кількість випадків не врахують, можливо, значну, додають експерти.

Небезпека "тихих поширювачів"

Медсестра Амелія найбільше хвилювалася через те, що могла мимоволі заразити колег або пацієнтів, за якими вона доглядала.

"Не думаю, що це сталося, оскільки аналізи всіх моїх колег дали негативний результат. Але все одно неприємно усвідомлювати, що я так довго була носієм інфекції, - говорить Амелія. - Це дуже дивно, але поки ми маємо мінімум інформації".

Тривожним сигналом для влади стали результати дослідження китайських вчених, які свідчать, що число безсимптомних інфікованих перевищує число хворих з симптомами.

"Тихі поширювачі" вимагають підвищеної уваги в інтересах стримування і контролю захворювання", - пишуть вчені.

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Група фахівців, які вивчали ситуацію на борту лайнера Diamond Princess, висунула припущення, що безсимптомні інфіковані менш заразні, ніж люди з симптомами, але вони все одно могли стати важливим джерелом зараження.

"Темна речовина" безсимптомного зараження

Щоб знайти відповідь, вчені на чолі з професором Нілом Холлом пропонують зробити аналізи на коронавірус у всього населення міста Норідж.

"Безсимптомні випадки можуть бути тією самою "темною матерією" нинішньої епідемії", - вважає професор Холл. Йдеться про горезвісну невидиму субстанцію, з якої, ймовірно, здебільшого складається матерія нашого Всесвіту, але яку досі не виявили.

Професор Холл побоюється, що безсимптомні випадки, попри всі заходи влади з охорони громадського здоров'я, продовжують підживлювати нинішню епідемію.

"Якщо є люди, які не підозрюють про те, що хворі, і при цьому користуються громадським транспортом і медичними установами, це неминуче веде до зростання випадків зараження, - стверджує науковець. - Будь-які дії стосовно людей, які звернулися до лікувальних установ з симптомами захворювання, будуть лише половинчатим вирішенням проблеми".

На думку групи вчених з Каліфорнії, безсимптомні носії - це "ахіллесова п'ята" нашої боротьби з пандемією коронавірусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай першим запровадив практику масового тестування на коронавірус

Вони переконані в тому, що єдиний спосіб зупинити поширення хвороби - це виявити всіх інфікованих шляхом тестування, незалежно від того, чи є у них симптоми захворювання.

І особливу увагу вони пропонують звернути на працівників системи охорони здоров'я і соціального забезпечення, які контактують з групою ризику.

Аналогічний підхід, лише у більших масштабах, вже запровадили в місті Ухань, який став першим осередком епідемії.

Там протягом 9 днів протестували 6,5 млн мешканців, аби виявити всіх носіїв, зокрема прихованих.

Скасування жорсткого карантину

У міру того, як карантинні заходи послаблюють, і все більше людей починають користуватися громадським транспортом, їздити на роботу і відвідувати магазини, небезпека невидимих ризиків значно зростає. Наразі просто неможливо сказати, хто саме в натовпі людей може бути мимовільним носієм інфекції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Все більше країн запроваджують обов'язкове носіння масок

Саме тому уряди країн пояснюють своїм громадянам, як важливо спільними зусиллями виявляти контакти всіх інфікованих і дотримуватися правил самоізоляції. Вони також нагадують, що одним з найбільш надійних і ефективних засобів захисту залишається дотримання соціальної дистанції. Ну а там, де це неможливо, варто носити маски, навіть саморобні.

Коли влада США оголошувала ці заходи, вона посилалася на відкриття, зроблене в церкві Сінгапуру ще в січні. Тобто, ви повинні думати не лише про власний захист, а й про захист тих, хто поруч.

Багато експертів у сфері охорони здоров'я побоюються, що носіння масок може відволікти людей від миття рук, соціального дистанціювання або навіть підвищити ризик зараження, якщо цими масками неправильно користуватися. Однак все більше і більше країн переконуються в ефективності масок.

Зрозуміло, що носіння маски не зупинить пандемію, але ми поки ще занадто мало знаємо про безсимптомне інфікування вірусом, тому будь-яка спроба уберегтися від нього того вартує.

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