Народовладдя Зеленського: як президент хоче проводити референдуми

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Ініціатива про народовладдя мала стати ледь не першим законопроєктом президента Зеленського

Президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Це - давня обіцянка Володимира Зеленського. Він казав, що проєкт "про народовладдя" стане однією з перших його ініціатив як лідера держави.

Для його підготовки команді президента знадобилося більше року.

Референдум

Законопроєкт має майже 160 сторінок. Він присвячений процедурі всеукраїнського референдуму.

Документ готували в Офісі президента. Під пояснювальною запискою стоїть підпис його керівника Андрія Єрмака.

Ініціативу пояснюють тим, що старий закон "Про всеукраїнський референдум" у 2012 році визнали неконституційним. Тому в законодавстві виникла прогалина щодо організації референдумів.

У новому законопроєкті описані процедури призначення референдумів, їхньої організації, фінансування, створення списків виборців, агітації, встановлення результатів референдуму та можливості їхнього оскарження.

Всеукраїнські референдуми у Зеленського пропонують проводити з чотирьох причин:

зміни до І, ІІІ і XIII розділів Конституції (це розділи про головні положення Основного закону, вибори та порядок конституційних змін);

питання загальнодержавного значення;

зміни території України;

скасування певних законів чи їхніх окремих норм.

На референдум можна буде виносити одне питання, яке передбачає чітку відповідь: "так" чи "ні".

Е-голосування

"Ключовою новацією" проєкту в Офісі президента називають можливість проведення електронного голосування під час референдумів.

"Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань", - кажуть автори ініціативи.

Ці процедури хочуть врегулювати законом. Крім того, для е-голосування в Офісі президента хочуть створити спеціальну "автоматизовану інформаційно-аналітичну систему".

Хто призначатиме

Референдум щодо змін до згаданих розділів Конституції, відповідно до законопроєкту, призначає президент, а щодо зміни території - Верховна Рада.

Окрім того, лідер держави проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Для цього потрібні три мільйони підписів громадян з двох-третин адміністративно-територіальних одиниць України (мінімум по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).

Збиратиме підписи ініціативна група, для утворення якої потрібно мінімум 300 громадян.

Коли саме проєкт Зеленського "про народовладдя через всеукраїнський референдум" винесуть на голосування, наразі невідомо.