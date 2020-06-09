"Ще є гепатит, СНІД та туберкульоз". Як кепкують з ідеї Зеленського заразитись коронавірусом

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У соцмережах кепкують із заяви президента Володимира Зеленського, який сказав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше", - зізнався Зеленський в інтерв'ю "Українській правді".

Деяких користувачів ця заява розсмішила, а деяких навіть обурила.

"Спочатку написала з десяток хвороб і злиднів, які можна спробувати ще, щоби допомогти народу долати стрес. Але зупинилася на варіанті, коли спочатку на фронт і "перестав стріляти", - пише в Facebook Христина Бондаренко.

"З кожним днем я дедалі більше переконуюсь в тому, що персонаж з роману Булгакова "Собаче серце" професор Преображенський живий і активно продовжує оперувати собак, воскрешаючи їх", - зазначає Євген Кушніренко.

Користувач Олег Оленюк називає цю акцію Зеленського "сумнівною".

"Одна справа, якщо це залишки дитячого максималізму… і ще гірша - якщо це демонстрація відчаю особи, у якої почав проявлятися добре описаний у російській літературі комплекс "зайвої людини" вже після року перебування на найвищій посаді в країні", - зазначає він.

"Краще б Кагарлик на собі випробував", - обурюється користувач під ніком Олександр Олександрович, маючи на увазі жорстоке зґвалтування дівчини у відділку поліції Кагарлика у травні.

Втім, найбільш частою реакцію на зізнання президента стали жарти.

"Підкажіть йому, що в нас ще є гепатит, СНІД та туберкульоз", - пише користувач під ніком Vasiliy Vasiliy.

"Кажуть, президент хотів заразитися коронавірусом, але цю задачу доручили курувати Миколі Тищенку", - жартує журналіст Михайло Ткач.

"Зеленський хотів заразити себе коронавірусом. За штамом відправили брата Єрмака, але він звісно і тут все запоров", - іронізує Антон Ходза.

Були і ті, хто побачив у вчинку Зеленського логіку.

"Це не дурість, це такий розум. Як артист, Зеленський мислить сценаріями і з його точки зору сюжет, у якому він зайнятий, зайшов у глухий кут. Відсутня динаміка, бракує екшену, боротьби, подолання смертельної загрози", - вважає користувач Ігор Танчин.

На його думку, така хвороба могла б додати "сценарію" президентства Зеленського гостроти.

"Долаючи смертельну хворобу, буде вести країну до успіху! І, звичайно, має бути неодмінний гепіенд. І аплодисменти, аплодисменти, аплодисменти. Наш герой вийде на поклін, він усіх врятував, він живий і прекрасний, ще красивіший, ніж був раніше! Всі його люблять", - зазначає користувач.

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