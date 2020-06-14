Простий рецепт пікантних млинців з шинкою та сиром

Цей легкий пікантний рецепт млинців прикрасить вечерю або чудово підійде для лінивого недільного сніданку.

Просійте борошно у велику миску, зробіть колодязь в центрі. Розбийте туди яйця та збивайте виделкою, поступово домішуючи борошно.

Помішуючи тісто, влийте молоко. Вимішуйте доти, доки тісто не стане однорідним. Додайте розтоплене масло, сіль та залиште в холодильнику на 15 хвилин.

Інгредієнти

Борошно - 100 г

Яйця - 2 шт.

Молоко - 300 мл

Вершкове масло - 25 г

Олія - 1 ч. ложка

Сіль

Для начинки

Тертий сир

Копчена шинка

Розігрійте на сковороді 1 ч. ложку олії, тоді влийте 1-2 черпаки тіста так, щоб тісто вкрило дно сковороди тонким шаром. Обсмажуйте млинець по 1-2 хвилини з обох боків до золотисто-коричневого кольору.

Зробіть млинці з усього тіста, що лишилося.

Доки млинець гарячий, покладіть його на тарілку, посипте натертим сиром та порізаною шинкою. Згорніть млинець, щоб сир трохи розплавився, та подавайте страву на стіл.

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