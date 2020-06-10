Порошенку вручили підозру, йому загрожує арешт

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту Петру Порошенку через начебто злочинний наказ, яким він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до перевищення ним влади та службових повноважень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГП).

Про підозру Порошенку повідомили у середу під час виклику для допиту до Державного бюро розслідування (ДБР).

У чому підозрюють Порошенка?

За даними слідства, Порошенко на посаді президента у 2018 році видав "явно злочинний наказ", яким схилив голову СЗР до перевищення ним влади та службових повноважень.

"Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні офісу.

Відповідне клопотання до суду вже готують в ОГП.

У Порошенка не виключають, що запобіжний захід суд обере вже в середу.

Отримавши підозру, Порошенко з адвокатами та деякими нардепами прийшов до генерального прокурора Ірини Венедиктової. Він заявив, що процес щодо нього - політично мотивований, а сама Венедиктова виконує вказівки президента Зеленського та його офісу.

"Це, безумовно, переслідування опозиції. Це вже переходить всі межі. Коли, не маючи будь-яких законних підстав, ви намагаєтесь перешкоджати моїй діяльності", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що переконаний, що підозру вручили незаконним шляхом, адже, зважаючи, що Порошенко - народний депутат, підозру йому має вручати не слідчий, а генеральний прокурор.

Венедиктова ці звинувачення відкинула.

Спершу вона спілкувалася з Порошенком, але потім залишила кабінет.

Порошенко та депутати Європейської солідарності залишаються в Офісі генпрокурора. Вони аргументують свій візит до ОГП тим, що лише генпрокурор може вручити підозру нардепу.

Хто такий Сергій Семочко?

Сергій Семочко обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) до березня 2019 року, коли його звільнив Порошенко.

Семочко опинився в центрі скандалу на початку жовтня 2018 року. Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції та зловживаннях.

За даними журналістів, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіла елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.

Семочко спробував виправдатись в ефірі телеканалу ZIK, але стало тільки гірше. Вимоги щодо його відставки тривали багато місяців.

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