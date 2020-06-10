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9 червня в Авдіївці на Донбасі підірвався броньовик "Спартан" з десятьма нацгвардійцями.

І хоча сама машина серйозно постраждала - у неї практично знесло весь перед - ніхто з бійців не загинув.

Що відомо про "Спартан", завдяки якому вдалося вижити його екіпажу та десанту, та чому заводу, який виробляє ці машини, зараз загрожує банкрутство.

Підрив колони

Копирайт изображения Прокуратура Донецької області

Авдіївка - це прифронтова зона, у 2014 році тут йшли важкі бої за вихід до Донецька і Донецького аеропорту, а взимку 2017 року місто постраждало від масованих обстрілів зі сторони проросійських сил.

І зараз Авдіївка та її промзона залишаються гарячими точками фронту на Донбасі.

Зранку 9 червня по південних її околицях рухалася колона Об'єднаних сил у складі кількох машин Нацгвардії.

Близько 9:30 броньована машина "Спартан", яка йшла останньою у колоні по ґрунтовій дорозі, підірвалася.

Копирайт изображения Офіс генерального прокурора

Ніхто не загинув, але, за офіційними даними, "10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми" - скоріше за все мова йде про контузії.

На чому саме підірвався "Спартан" наразі невідомо, однак той факт, що вибухнула остання у колоні машина дає підстави припустити, що мова може йти про керований вибух фугасу.

Тим більше, що місце підриву - це умовний тил, трохи подалі від "нуля" (лінії зіткнення).

Такі керовані фугаси встановлюють диверсійно-розвідувальні групи супротивника на відомих шляхах патрулів й приводять у дію, коли по них хтось рухається.

Копирайт изображения Офіс генерального прокурора Image caption Кабіна вціліла

Утім, не можна виключати й наїзд на міну.

Прокуратура розслідує вибух як теракт.

"Спартан"

Копирайт изображения Міноборони України Image caption "Спартан" у 95-й бригаді ДШВ

"Спартан" - броньований автомобіль, що виробляють на Кременчуцькому автозаводі (ПАТ КрАЗ) з 2014 року.

Створений він же був канадською компанією Streit Group на шасі Ford F550 й КрАЗ виробляє його за ліцензією.

"Розроблений для транспортування особового складу в умовах підвищеної небезпеки, призначений для протистояння балістичним загрозам з будь-якого кута", - говорять виробники.

Це майже 9-тонний броньовик "4 на 4", здатний розвивати швидкість до 110 км/год (по асфальту).

Перевозить 2 членів екіпажу плюс 6 пасажирів у десантному відсіку (на практиці, судячи з кількості поранених під Авдіївкою, людей у машині може бути і більше).

На даху є бойовий модуль, на який можна встановлювати кулемет чи автоматичний гранатомет.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption "Спартан" з кулеметом

Має куленепробивні вікна класу BR6, які витримують влучання куль калібру 7,62 мм. За європейською класифікацією, це один з найвищих класів захисту, вище лише BR7.

Та головним під час недавнього підриву став спеціальний захист днища.

За технічними характеристиками, він має витримувати вибух двох німецьких ручних гранат DM51 або їхнього еквіваленту.

У сукупності з броньованими сталевими листами корпусу це дозволило екіпажу вижити під Авдіївкою.

Використання "Спартанів"

Копирайт изображения Міноборони України Image caption "Спартани" у ЗСУ

"Спартани" вже кілька років закуповують ЗСУ, зокрема вони є у 95-й десантній бригаді.

Також ці броньовики є на озброєнні у прикордонників та нацгвардійців.

Водночас "Спартани" мають ряд недоліків, зокрема слабку ходову частину та амортизатори, які не завжди витримують навантаження у польових умовах через встановлену броню.

Так само досить проблемним є обслуговування та ремонт цих броньовиків.

Крім того, критики машини говорять про низький рівень локалізації виробництва "Спартанів" - мовляв, більшість комплектуючих закордонні.

Утім, після випадку під Авдіївкою багато військових оглядачів позитивно висловилися про загальні характеристики "Спартанів" та аналогічних броньовиків в українській армії.

"Ще одне підтвердження що за MRAPамі майбутнє в нашій війні", - написав волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) - це клас колісних броньовиків, які захищають екіпажі від підривів на мінах та обстрілів зі стрілецької зброї.

Окрім "Спартанів" КрАЗ випускає ще кілька аналогічних бронеавтомобілів, таких як трохи легші "Кугуари", а також більш потужні "Шреки", які використовує Нацгвардія.

Копирайт изображения "Практика" Image caption Інший броньовик, який виробляється в Україні - "Козак 2-М1"

Водночас інша приватна компанія НВО "Практика" розробляє ще ряд бронеавтомобілів, таких як "Козак 2" та "Козак 2М1", останній з яких у квітні взяли на озброєння ЗСУ.

Проблеми КрАЗу

Копирайт изображения autokraz.com.ua Image caption У березні президент Зеленський казав, що вражений машинами КрАЗу, та обіцяв підтримку

Водночас приватний Кременчуцький автозавод переживає не найкращі часи - йому загрожує банкрутство через брак замовлень.

На початку червня фінансовий директор підприємства Дмитро Новицький анонсував "значне скорочення" робітників КрАЗу, а борги по зарплаті там сягають 40 млн грн.

"Машини нікому не потрібні", - цитує Дмитра Новицького видання "Кременчук Today".

А у квітні на заводі нарікали на те, що полтавська міська влада при закупівлі комунального транспорту надала перевагу білоруським МАЗам перед самоскидами КрАЗу, хоча останні були дешевші.

На початку березня на заводі побував президент Зеленський, який говорив про проблеми з підтримкою вітчизняного виробника.

"Тут працюють наші люди, це українська продукція, ми маємо вирішити питання нових замовлень для того, щоб автозавод працював, як належить", - відзначив глава держави.

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