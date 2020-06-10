Хто такий Сергій Семочко, через якого Порошенку загрожує арешт

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Державне бюро розслідувань ще у лютому 2019 року підготувало підозру в захопленні влади і зловживанні нею п'ятому президенту Петру Порошенку.

Ця підозра складалася із двох епізодів: призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та двох членів Вищої ради правосуддя.

Тоді слідство вважало, що ці кадрові рішення були проведені з порушенням закону. Порошенко начебто переслідував "власні інтереси" задля зосередження в своїх руках державної влади.

В Офісі генпрокурора вважають, що ці дії свідчили про прямий умисел з метою "захоплення державної влади, шляхом призначення підконтрольних осіб".

Президент Порошенко призначив Сергія Семочка на посаду першого заступника 31 липня 2018 року.

Це сталося після того, як за вісім місяців до цього, за поданням керівника розвідки, вже був призначений інший перший заступник.

В Офісі генпрокурора вважали, що голова розвідки не готував подання на Семочка. Хоча такою є процедура. І що друга посада першого заступника не передбачена нормативними документами.

Петро Порошенко, на думку слідства, дав вказівку підготувати указ і потім самостійно його підписав.

У ГПУ вважали, що дії п'ятого президента призвели до тяжких наслідків. Видатки на утримання "понадштатної одиниці" становили понад 1,5 млн гривень.

Про Сергія Семочка стало відомо після оприлюднення у жовтні 2018 року розслідування команди Дениса Бігуса у програмі "Наші гроші".

Копирайт изображения ZIK Image caption Порошенко призначив Семочка на посаду першого заступника у липні 2018 року

Сергій Семочко працював в структурах Служби безпеки з часу її заснування. В тому числі в Криму. Після анексії півострова Росією очолив одне з управлінь СБУ в Києві.

За даними журналістів програми, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.

У розслідуванні також ішлося про те, що дружина розвідника, Тетяна Лисенко, має російський паспорт.

Сам Сергій Семочко заявив, що інформація у розслідуванні — неправдива, а всі його статки та статки родини "копійка до копійки" внесені до декларації.

Семочко також твердив, що і він, і дружина мають лише українські паспорти. Проте у грудні 2019 контррозвідка підтвердила інформацію про наявність російського громадянства у дружини та двох її дітей.

Він припустив, що за розслідуванням може стояти Росія. Позаяк із нього випливає, що за ним, як за високопосадовцем СБУ, впродовж року стежили, й що журналістам це було б не під силу зробити самостійно.

Тоді ж НАБУ на підставі журналістського розслідування зареєструвало кримінальне провадження з підозрою в отриманні хабаря.

Після скандалу навколо одного із очільників української розвідки Петро Порошенко звільнив його. Він повідомив про це 14 квітня 2019-го, під час дебатів із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні "Олімпійський".

Одразу ж після цього Сергій Семочко заявив, що через суд домагатиметься поновлення на посаді.

20 листопада 2019 року суд розпочав розгляд його позовної заяви. Задля проведення допиту по даній справі суд викликав попереднього президента для надання показів, однак Петро Порошенко у суд не приходив.

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