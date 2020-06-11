Чи знищить коронавірусна криза вугільну енергетику

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Коронавірусна криза вже суттєво змінила ринок енергоресурсів у світі, принаймні на якийсь час. Але чи зможе пандемія "добити" вугільну енергетику - найбруднішу з тих, що й досі забезпечують нас теплом і світлом?

Дихайте глибше

Попри те, що період карантину був важким для усіх, хто був змушений його пережити, є одна річ, якою, безперечно, насолоджувалися і помітили усі.

Це - незвично чисте повітря. Цей феномен був настільки очевидним, що інколи здавалося, що ми є свідками якогось масштабного експерименту з використання джерел енергії.

Те, що мільйони людей по всьому світу залишалися вдома, призвело до безпрецедентного скорочення попиту на енергоносії та електрику.

А це, своєю чергою, виявило дещо цікаве в економіці сучасної енергетики: непотрібність вугілля - палива, на якому збудовано сучасний світ.

Як після припливу, хвиля Covid-19 оголила те, що було відомо давно: фінансова доцільність видобутку цього найбруднішого для довкілля енергоносія є дуже сумнівною.

Деякі оглядачі навіть вважають, що вугілля вже "не одужає" після завершення пандемії коронавірусу. Але чи є підстави для цього?

Сонце і вітер - в тренді

Копирайт изображения John Lawson Image caption Впродовж останніх років у Британії зносять ТЕС, що працюють на вугіллі

У Британії станом на 10 червня впродовж попередніх 60 днів вугілля взагалі не використовувалося для вироблення електроенергії.

Це найдовший період без вугілля за останні 200 років, з часів початку промислової революції, - зазначає головний кореспондент ВВС з питань довкілля Джастін Роулатт. І у найближчому майбутньому, каже він, виробники електроенергії не планують спалювати вугілля.

У США вперше споживання енергії, виробленої з відновлювальних джерел, перевищило споживання енергії, виробленої з вугілля. Хоча президент Трамп відкрито і неодноразово висловлював підтримку вугільній галузі, а лише 10 років тому половину електрики в США виробляли саме ТЕС на вугіллі.

За даними Міжнародної енергетичної агенції (IEA), ми спостерігаємо найстрімкіше падіння у споживанні вугілля від часів Другої світової війни.

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Власне, свої позиції в енергетиці поки що вдається втримувати лише відновлювальним джерелам, - каже виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Цей тренд проявився ще до пандемії коронавірусу.

І ключовим фактором тут є те, що економісти називають "маржинальна собівартість" різних видів ресурсів.

Насправді все досить просто: після того, як ви побудували електростанцію, постійно купувати паливо, наприклад вугілля, дорожче, ніж просто дозволяти сонцю світити, а вітру - віяти.

На додачу до цього, будівництво електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах, зазвичай є дешевшим, ніж для традиційних енергоносіїв. І з кожним роком ця різниця зростає.

А тепер додайте до цього, що голос лобістів "чистої енергії" у світі лунатиме дедалі гучніше.

Врешті, вугілля вважають найбільшим винуватцем у забрудненні повітря карбоновими викидами та іншими токсичними речовинами, вартість якого, до речі, не враховується у кінцевій ціні спалення вугілля.

Не дивно, що багато країн вже обрали відновлювальні джерела як пріоритет для розвитку своєї електроенергетики. А інвестиції у вугілля, як виглядає, витискаються з ринку.

Проте не все так просто.

Вітер зі Сходу переможе вітер із Заходу?

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Вугілля відіграє значну роль у п'ятирічному плані розвитку економіки Китаю. Є плани зростання вугільного сектору на 20%.

В Індії уряд завершує роботу над багатомільярдним пакетом заходів, що мають стимулювати економіку після виходу з карантину. І там також передбачені інвестиції на розвиток вугільного сегмента енергетики.

Якщо враховувати економічну вагу сучасних Китаю та Індії, це певним чином перегортає картинку догори ногами.

За оцінками аналітиків, у 2019 році споживання вугілля сягнуло свого піку, і вугілля як енергоносій цілком може дожити до 2030-х.

Це не дуже приємна новина для тих, хто занепокоєний змінами клімату у світі.

Але уряди, хоч і не перебувають під таким тиском міркувань про прибутки, як комерційні компанії, все одно досить рідко згодні субсидувати збиткові галузі довіку - особливо, дуже брудні.

Як воно не так, то воно й не сяк, - от у чому логіка

Втім, в Україні все може бути по-іншому і ще більш парадоксально.

Впродовж багатьох років і до останнього часу левову частку електроенергії в Україні - понад половину - виробляли атомні станції.

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Ще понад третина виробництва електрики припадає на ТЕС, які переважно працюють на вугіллі.

Саме теплові електростанції використовувалися і як головні маневрові потужності, які дозволяють швидко наростити чи зменшити виробництво залежно від попиту.

Частка зеленої енергетики у загальній генерації була спочатку мізерною - близько 1%. А у квітні 2020, за даними НКРЕКП, вона становила вже близько 8%.

Свого часу Київ привабив інвесторів у відновлювальну енергетику дуже високими тарифами.

Після запуску ринку електроенергії усі розрахунки в електроенергетиці були розбалансовані, адже виробники з часткою до десятої частини ринку виставляють на порядок вищі тарифи, ніж виробники, що дають понад половину енергії.

Уряду довелося змінювати енергетичний баланс, зменшуючи частку АЕС і збільшуючи частку теплової та відновлювальної енергетики.

Проблем додала і структура власності у цій галузі. Левова частка видобутку вугілля та теплової енергетики в Україні припадає на енергетичний холдинг ДТЕК, що входить у фінансово-промислову групу СКМ, контрольовану Рінатом Ахметовим. Але так само ДТЕК (разом з низкою іноземних інвесторів) є одним з головних гравців на ринку відновлювальної енергетики в Україні.

Впродовж кількох останніх місяців уряд проводив переговори з інвесторами про зміну тарифної політики щодо зеленої енергетики, а ті погрожували оскаржити в арбітражах зміни в умовах інвестування в Україну.

Врешті, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про досягнення компромісу із зеленими інвесторами. Очікується, що меморандум з ними можуть підписати вже найближчими днями.

Але як це не парадоксально, виглядає, розвиток зеленої енергетики в Україні зовсім не означає смерть вугільної. Навіть після коронакризи.

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