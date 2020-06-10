Як Мистецький арсенал не відкрився

  • 10 червня 2020

Мистецький арсенал готувався відкрити виставку "Відбиток" 10 червня. Торговельні центри та громадський транспорт уже працюють, тож працівники культурної індустрії також очікували на послаблення карантину для них.

Але ввечері 9 червня київська влада так і не дозволила музеям працювати. Тож 500 експонатів української графіки знову не побачать відвідувачів.

Над виставкою "Відбиток" в Мистецькому арсеналі працювали два роки. Усе було готово за лічені дні до першого етапу карантину в Україні.

Тоді працівникам музею довелося демонтувати експонати і чекати, доки відновиться перерване коронавірусом соціальне та культурне життя.

10 червня виставку відкрили тільки для журналістів, але вона чекатиме на своїх відвідувачів.

Матеріал Вікторії Жуган.

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