"Я врятував Богдана від влади". Найяскравіші цитати Зеленського з нового інтерв'ю

Копирайт изображения Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх нечисленних інтерв'ю - сайту "Українська правда" - розповів про те, як міняв прем'єра та керівника свого офісу, про стосунки з Аваковим, Коломойським і Ахметовим.

BBC News Україна зібрала головні цитати президента і реакцію соцмереж на них.

Про Богдана

Копирайт изображения УНІАН

Відставку ексголови свого офісу Андрія Богдана Зеленський пояснив "розколом у команді" й тим, що вона "просто не змогла працювати в конфігурації з Андрієм".

На думку Зеленського, Андрія Богдана дуже змінила влада.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості… Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив", - дорікнув президент.

"Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає, точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба..." - не договорив Зеленський.

Він також зізнався, що бачив Андрія Богдана "потужним генпрокурором", а не головою Офісу президента.

"Мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа", - підсумував Володимир Зеленський.

І додав, що зараз вони з Богданом не спілкуються.

Про Єрмака

Копирайт изображения Офіс президента

Про нинішнього керівника свого офісу Андрія Єрмака Зеленський сказав, що з ним має довірливі стосунки, і що він справляється.

А щодо плівок із записами брата Єрмака, Дениса, відповів: "Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв".

І додав, що вважає Дениса Єрмака "просто болтуном".

Про Гончарука

Копирайт изображения УНІАН

Володмир Зеленський розповів, що познайомився з Гончаруком ще до створення партії "Слуга народу" й одразу почав запитувати його про кадри для політсили.

А потім залучив багато людей з центру BRDO, який очолював Олексій Гончарук.

"Я йому дуже довіряв... Майже всі міністри, які були в попередньому уряді, були запропоновані ним", - відзначив президент, і його співрозмовники кажуть, що в цей момент в його голосі відчувався жаль.

Відставку Гончарука глава держави пояснив тим, що його міністри "почали ховатися від медіа" та "загравати перед аудиторією в Facebook".

Тоді Зеленський заборонив міністрам користуватися соцмережами під час робочого дня.

І порадив Гончаруку "робити те, що ти повинен робити".

"Ти не можеш збільшувати тарифи людям не через те, що це популізм. Будеш збільшувати, коли піднімеш їм мінімалку. Хоч трішки зроби щось, якісь реформи, а потім поговоримо про тариф", - пригадав Зеленський.

Він також зізнався, що йому було неприємно дізнатися про те, як Гончарук обговорював президента на плівках.

Після цього, за словами Зеленського, довіра до Гончарука була підірвана.

"Я йому чесно сказав: Льоша, я вважаю, що ти не можеш бути прем'єр-міністром. І не через запис, а через те, що відбувається. Я вважаю, що ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами", - розповів Зеленський.

Він додав, що пропонував Гончаруку залишитися в команді й будувати Kyiv city для урядового кварталу, і той спочатку погодився. Але потім змінив позицію: "Він з кимось точно консультувався, тому що повернувся з протилежною думкою".

Про Авакова

Копирайт изображения УНАН

Володимир Зеленський запевнив, що у нього немає ніяких домовленостей з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Я вважав, і всі навколо говорили, що дійсно, на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков", - пригадав президент.

Водночас на питання про стрілянину в Броварах та злочини поліції в Кагарлику Зеленський відповів: "Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні… За такі речі повинен нести відповідальність сам міністр".

Водночас піти у відставку Зеленський Авакову не пропонував.

Але скоро з ним зустрінеться і вони "це проговорять".

Також Зеленський визнав, що у справах Гандзюк і Шеремета багато неоднозначного.

Про Порошенка

Копирайт изображения Getty Images

Зеленський розповів, що Петро Порошенко давно хотів зустрітися з ним, але новий глава держави "не бачив в цьому ніякого сенсу - через те що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою".

"Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", - дав свою оцінку попереднику Зеленський.

"Він витирав об мене, мою сім'ю, ці ботоферми.... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось", - поскаржився Володимир Зеленський.

"Він багато разів хотів зі мною зустрітися, казав, ми можемо знайти порозуміння, там якусь допомогу на міжнародній арені. А він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку", - додав шостий президент.

Про Ахметова і Коломойського

Копирайт изображения УНІАН

Зеленський зізнався, що "іноді" спілкується з олігархом Ігорем Коломойським: "Він мені може написати смску: зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні, треба щось зробити з тарифами. Ну, такий він є. Він не згоден із одним, з другим, з третім".

"Така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика - це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити", - розповів Зеленський.

А щодо Ріната Ахметова, то з ним, за словами президента, у нього "немає особливих якихось відносин".

Реакція соцмереж

У соцмережах інтерв'ю Зеленського викликало змішану реакцію.

Багато хто його хвалить. Інші - закидають журналістам брак гострих запитань.

"Слабке інтерв'ю. Таке враження, що ставив питання актор "Кварталу", а не професійний журналіст. Жодного гострого питання, ніякої дискусії, підлаштування під співозмовника", - коментує на фейсбуці "Української правди" Дмитро Майстренко.

"Жодного слова про реформи, про стосунки з ЄС і НАТО, жодної згадки про те, коли ж нарешті припинять стрілянину на Сході", - нарікає Валерій Зема під постом автора інтерв'ю.

А антикорупціонер Віталій Шабунін пише, що йому "все важче вірити в образ, який малюють Зеленському".

Депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко вважає, що "президента вже занурили в теплу ванну і (зробило це) не лише його оточення, а й журналісти".

Традиційно, з'явилися і жарти - про ієрархію старого і нового керівників Офісу президента.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!