"Як моє фото зламало сотні Android-смартфонів"

Копирайт изображения GAURAV AGRAWAL

Гаурав Агравал, науковець і фотограф-аматор, що проживає в Сан-Дієго, не міг повірити, коли він раптом почав бачити у новинах фотографію, яку він зробив минулого літа.

Він зробив знімок на озері Сент-Мері в Національному парку льодовиків, штат Монтана, одного чарівного вечора у серпні 2019 року.

Він розмістив фото на платформі Flickr та й забув про нього.

Однак виявилось, що коли зображення встановлювали як шпалери на деякі смартфони на платформі Android, вони виходили з ладу.

Телефони починали самовільно вмикатися і вимикатися. Доводилось скидати їх до заводських налаштувань. Втрачалися усі дані.

Минулого тижня твіт про такий "глюк" став вірусним - і пан Агравал зв'язався зі мною.

"У мене не було жодного умислу, - розповів він. - Мені прикро, що у людей виникли проблеми".

Здається, це трапляється на деяких, але не усіх марках телефонів, що мають 10 версію операційної системи Android. Втім, на своєму смартфоні це бажано не перевіряти.

"Це був чарівний вечір", - розповів пан Агравал ВВС про те, коли зробив цю фотографію. Він був у парку разом із дружиною - вони приїхали туди вже втретє.

"Було хмарно, і ми думали, що красивого заходу сонця не буде. Ми вже збиралися йти, коли все почало змінюватися", - згадує він.

Копирайт изображения Gaurav Agrawal Image caption Автор фото дуже здивувався, коли побачив знімок у новинах

Він зробив цей кадр на камеру Nikon, а пізніше трохи відредагував його у програмі Lightroom.

Саме на цьому етапі й закралася помилка.

Lightroom пропонує три варіанти кольорового режиму під час експорту готового фото. І той, який обрав пан Агравал, судячи з усього, викликав "глюк" на деяких Android-смартфонах.

Він не знав про нього, адже сам ніколи не пробував цього робити.

"У мене є iPhone, і на шпалерах у мене - завжди фото моєї дружини", - розповів він.

Пан Агравал має понад 10 000 підписників у Flickr. Його роботи публікували у журналі National Geographic.

"Я сподівався, що моє фото стане вірусним з гарної причини - але, можливо, іншим разом", - сказав він.

"Відтепер я використовуватиму інший формат", - каже фотограф.

Водночас Кен Манро та Дейв Лодж із компанії Pen Test пояснили, що саме пішло не так.

"Оскільки якість цифрових фотографій покращилася, телефони мають перевірити, який "колірний простір" має зображення, щоб правильно його відображати, - кажуть вони. - Таким чином телефон, наприклад, обирає, який саме відтінок зеленого відобразити".

"Існують різні способи визначення колірного простору. Деякі з них мають специфічне використання у графічному дизайні, тож іноді можна зустріти зображення не у звичайному форматі "Standard RGB". Також можна спеціально створити зображення, які матимуть більше інформації щодо кольору, ніж деякі пристрої здатні обробити", - додають спеціалісти.

За їхніми словами, у даній ситуації деякі смартфони не можуть правильно сприймати це фото.

"Телефон виходить з ладу, бо не знає, як правильно з цим поводитися, і розробники програмного забезпечення, напевно, не врахували, що таке може статися", - кажуть вони.

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