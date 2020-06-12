Собака як майно. Як в Україні відбирають тварин у їхніх господарів

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Андрій Василишин з Хмельницького вимушений був викупити власну східноєвропейську вівчарку Джека у держави за 1300 грн. Чоловік називає це офіційним "рекетом".

Десятки собак щороку конфіскують у господарів за рішенням українських судів. Далі їх виставляють на аукціони конфіскованого майна Мін'юсту.

Переважно це відбувається через агресивну поведінку тварин, на яку скаржаться сторонні люди. Але за українськими законами собаку можуть забрати й за борги господаря.

При цьому, допускаючи конфіскацію, держава не забезпечує цим тваринам належних умов тримання. Зрештою, їх просто викуповують старі господарі.

Собаки сильно прив'язані до своїх господарів. Коли їх втрачають, то починають хворіти. Можуть навіть загинути.

Зоозахисники наполягають, що в українських реаліях конфіскація не вирішує жодної проблеми, а лише створює нові - й для людей, і для тварин.

Матеріал Жанни Безп'ятчук, Олексія Бухала, Оксани Піддубної та Миколи Штемпеля.