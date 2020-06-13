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Колишня астронавтка NASA Кеті Салліван стала першою людиною у світі, яка побувала у відкритому космосі і на дні океану.

У минулу неділю д-р Кеті Салліван увійшла в історію, опустившись на дно Маріанської западини на глибину 11 км.

"Я відчувала себе прибульцем на чужій планеті, що мандрує місячним ландшафтом. Це було неймовірно", - розповідає 68-річна дослідниця BBC News.

Вона стала восьмою людиною і першою жінкою, яка досягла найглибшої точки світового океану.

Доктор Салліван вивчала морське дно, провівши близько півтори години у батискафі, що витримує величезний тиск води. На борту підводного апарату Салліван супроводжував інвестор і дослідник Віктор Весково, який був першою людиною, яка відвідала найглибші точки п'яти океанів.

"Я й уявити не могла, що колись зможу це здійснити і що Віктор мене запросить приєднатися до експедиції", - розповідає доктор Салліван.

На такій глибині дуже холодна вода, немає світла і шалений тиск. А втім, тут є життя, і дослідники лише починають дізнаватися, як ці організми виживають.

Копирайт изображения Enrique Alvarez Image caption Інвестор і дослідник Віктор Весково та доктор Салліван

Перше занурення на дно Маріанського жолоба відбулося в 1960 році. Його здійснили у батискафі Trieste лейтенант ВМС США Дон Волш та швейцарський інженер Жак Пікард.

Півстоліття потому, у 2012 році до найглибшої точки Землі вирушив кінорежисер Джеймс Камерон. Він опустився на дно у яскраво-зеленому підводному апараті наодинці.

Це останнє занурення проходило в рамках експедиції "Кільце вогню", метою якої було дослідити найглибші точки Тихого океану.

Копирайт изображения NASA Image caption Доктор Салліван виходить у відкритий космос із шатла Challenger у 1984 році

Д-р Салліван стала космонавткою NASA у 1979 році, а у 1984-му прославилася як перша американка, яка здійснила космічну прогулянку.

Загалом у космосі вона провела понад 532 години і 2004 року увійшла до Зали слави космонавтів.

Вона приєдналася до Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), яке пізніше очолила.

У телефонній розмові з BBC, яку доктор Салліван веде з корабля, вона описує океан і космос як "два найвеличніших фізичних кордони, які лежать перед людством".

Наразі вона - перша людина, яка досягла цих обох таких різних рубежів.

Міжнародна космічна станція (МКС) оточена вакуумом космосу, а підводний човен Limiting Factor витримує тиск у вісім тонн на квадратний дюйм, що майже в тисячу разів перевищує звичайний атмосферний тиск на поверхні моря.

"Я отримала підготовку і як вчена, і як інженер, тому обидві подорожі - у космічному човнику та підводному батискафі - неймовірно захопливі для мене", - зазначила жінка.

"Я наче на летючому килимі потрапила до місць, до яких більшість людей не може дістатися".

Копирайт изображения Enrique Alvarez Image caption Підводний апарат Limiting Factor LF на поверхні океану

Перш ніж стати астронавткою, доктор Салліван закінчила докторантуру з геології в Університеті Далхаузі і здійснила кілька океанографічних експедицій.

Коли з'явилася можливість дослідити дно одного з найвідоміших океанських жолобів, доктор Салліван радо погодилася.

"Для мене як океанографа було дуже важливо побачити на власні очі океанське дно, де відбувається надзвичайно потужний геологічний процес. Це не те саме, що роздивлятися фотографії чужих досліджень", - каже вона.

Партнер-засновник EYOS Expeditions Роб Маккаллум, який допомагав з організацією місії, каже, що океан для доктора Салліван - "і професійний інтерес, і справжня пристрасть".

"У неї великий досвід застосування технологій для геологічної розвідки. Як просвітниця і активістка вона і надалі буде пропагувати глибоководні дослідження", - додає пан Маккаллум.

Копирайт изображения Enrique Alvarez

Піднявшись на поверхню моря, доктор Салліван та Віктор Весково здійснили ще один рекорд - подзвонили на Міжнародну космічну станцію, яка перебуває на висоті 400 км над Землею.

"У такий спосіб ми хотіли відсвяткувати дослідження великих кордонів, а також показати нашу вдячність технологіям, які дозволяють здійснити ці дивовижні експедиції", - каже д-р Салліван.

Такі експедиції розповідають нам про найвіддаленіші місця планети. І вчена сподівається, що вони також надихатимуть інших розсувати кордони відомого нам світу.

"Протягом десятиліть я називала себе астронавткою, вченою і дослідницею. І я продовжуватиму досліджувати", - каже вона.

"Я б хотіла показати, що дослідження - це природний стан людини і що ми продовжуємо досліджувати кожен вимір нашого Всесвіту і самих себе".

"Це допоможе нам і створити такі технології, які назавжди виведуть людство з бідності та вирішать кризу охорони здоров'я".

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