Копирайт изображения Getty Images

Країна відновлює міжнародне авіаційне сполучення 15 червня. Але це не означає, що відтепер українці можуть летіти куди завгодно, адже більшість кордонів так і залишатимуться закритими, а обмеження, які встановлюють країни для іноземців, зберігатимуться.

Тепер головною датою, з якої туристичні подорожі стануть можливими, називають 1 липня. Саме тоді більшість країн, до яких їздять на відпочинок українці, планують відкрити свої кордони.

Проте і ця дата не є остаточною. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації як в Україні, так і в інших країнах.

Чи буде кому літати

Рейсові літаки з 15 червня таки полетять.

Їх буде значно менше. Право летіти матимуть лише певні категорії громадян. Але не туристи.

По-перше, це іноземці, які перебувають в Україні.

Окрім них - українці, котрі їдуть на лікування, навчання, роботу, мають родичів - громадян тієї чи іншої країни. Хоча такі рейси здійснювалися і до 15 червня. Громадяни України у таких ситуаціях мають надавати документи про їхній статус.

За кілька днів до відновлення міжнародного сполучення перевізники засумнівалися, чи буде кого доправляти до інших країн.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Літаки дезінфікуватимуть після кожного рейсу

В аеропорту "Бориспіль" заявили, що з 15 червня буде 15 регулярних рейсів щодня.

Проте, як казав директор аеропорту Павло Рябікін, виконуватимуться вони чи ні, остаточно не знають, оскільки немає попиту. Тому не виключено, що рейси скасують.

Станом на 9.00 15 червня на онлайн табло аеропорту "Бориспіль" був скасований лише один рейс - до Тель-Авіва.

Копирайт изображения Сайт аеропорту "Бориспіль"

"МАУ" оголосила, що не продаватиме квитки до 1 серпня, поки не матиме інформації щодо можливостей туристів подорожувати.

На сайті авіакомпанії у розкладі зараз - три внутрішні напрямки на червень: Київ- Одеса, Київ-Львів та Київ-Херсон, й лише один міжнародний - до Лондона.

Аеропорт "Київ" повідомив, що відновлює рейси з 16 червня. Це польоти до Польщі, Німеччини, Португалії, Білорусі, країн Балтії. Ці рейси не для туристів, а для людей, що підпадають під категорії, про які згадано вище.

Але вже 15 червня вранці електронне табло аеропорту повідомляє про скасування половини із запланованих рейсів.

Копирайт изображения Сайт аеропорту "Київ"

Міжнародні аеропорти по всій Україні анонсують відновлення деяких рейсів і пропонують квитки загалом до близько десяти країн.

У Кабінеті міністрів впродовж останніх тижнів заявляли, що країна відкриватиме повітряні кордони синхронно з іншими державами.

Уряд відновив роботу пунктів пропуску та контролю в аеропортах України та дозволив перетинати кордон іноземцям. Заборонятимуть в'їжджати лише тим, хто є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19, та тим, хто перебував на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Із синхронністю не вийшло. Адже Україна вже пускає до себе усіх, окрім представників країн, де ситуація із коронавірусом погана. А українці з 15 червня зможуть полетіти лише за умови, що ця подорож обґрунтована.

Куди українським туристам можна

Згідно із інформацією Мінінфраструктури, без обмежень готові приймати українських громадян Албанія та США.

Албанія, яка в останні роки дедалі більше приваблює туристів, 14 червня зустріла перший після карантину чартерний рейс - із Білорусі. І чекає на українців.

Копирайт изображения AFP Image caption Албанія виявилася чи не єдиною країною, куди українці вже можуть летіти на відпочинок

Велика Британія також відкрита для українців. Але на туриста чекає двотижнева обсервація.

Туреччина, Єгипет, Туніс, Грузія повідомили, що готові зустрічати українців з початку липня. Кожна з цих країн матиме вимоги до відпочивальників задля убезпечення від зараження.

Туреччина - популярна в українців морська країна. Туроператори кажуть, що попит на відпочинок там зростає. Проте на перші числа липня навряд чи слід чекати значного притоку.

Турецький уряд попередив, що усім іноземцям, які прилітатимуть на відпочинок, робитимуть тести на коронавірус - одразу ж в аеропорту.

"На початок липня попит на Туреччину значно нижчий, ніж минулого року, - каже ВВС News Україна президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич. - Першими рейсами полетять турагенти, аби на власні очі побачити, що там. І туристи, які переброньовували відпочинок на липень після заборони у березні-травні".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це фото на пляжі в турецькій Антальї від 10 червня. Туроператори сподіваюся, що у липні картина буде іншою

Єгипет дозволить з 1 липня приліт лише до головних морських курортів: у Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Хургаду.

Єгиптяни планують заповнювати готелі на 75% задля дотримання соціальної дистанції. У випадку зараження коронавірусом під час відпочинку туристові забезпечать лікування коштом створеного у країні фонду для боротьби з COVID-19.

Туніс зустрічатиме перших туристів 27 червня. В аеропорту іноземці проходитимуть тест.

Також туристи мають надати документ, що підтверджує, що вони не інфіковані COVID-19. Але і пройти семиденний карантин. Після чого їх перевірять ще раз. Карантин туристи проходитимуть у готелях.

Грузія планує відкрити кордони для іноземців 1 липня. Уряд обіцяв, що туристи відпочиватимуть тільки у так званих "зелених зонах", тобто на курортах із нормальною епідеміологічною ситуацією.

Інші популярні курортні країни - Хорватія, Греція, Кіпр, Болгарія, які є членами Євросоюзу, а також Чорногорія, котра не входить до ЄС, також можуть відкрити кордони для українців 1 липня.

Чорногорія вже дозволила приїздити на відпочинок туристам із понад 100 країн, але України серед них немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внутрішні польоти у єврозоні відновлюються із 15 червня. Громадян третіх країн поки що просять почекати до 1 липня

Євросоюз: заборони для третіх країн

Між країнами Шенгену польоти відновлюються з 15 червня. Але громадяни інших країн ще чекатимуть окремого рішення.

Воно має з'явитися наприкінці червня. Цілком можливо, що українським туристам все ще не дозволять в'їжджати до Євросоюзу.

Там вирішили створити для Шенгенської зони список держав, туристам яких з 1 липня дозволять перетинати кордон.

В рекомендаціях ідеться, що обмеження мають бути зняті, в першу чергу, з тих третіх країн, котрі мають таку ж або кращу епідеміологічну ситуацію, ніж по Євросоюзу загалом.

Вдома найкраще?

Український уряд не приховує, що цього літа через невизначеність краще відпочивати на батьківщині.

"На час пандемії COVID-19 пріоритет для нас незмінний - це розвиток регіональної авіації та внутрішній туризм", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

МЗС попереджає українців: перш ніж планувати поїздку, слід вивчити умови, які висувають інші країни. А вони відрізняються.

Температурний скринінг, тестування, обов'язковість довідок, а також обсервація чи самоізоляція - це те, що чекає туриста за кордоном.

Більшість країн не бере на себе зобов'язань покривати витрати на лікування у разі зараження. Тестування для іноземців можуть виявитися платними.

Як каже Антон Рудич, досі є і невизначеність, що відбуватиметься із туристами, які повертатимуться додому. Чи буде далі обов'язковою 14-денна самоізоляція або обсервація - невідомо.

Усі ці обставини позначаться на кількості туристів, які захочуть вирушити на відпочинок. Хоча оптимісти кажуть, що треба звикати до нових умов і польотів, і відпочинку, і загалом життя.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!