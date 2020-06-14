Найкращі фото конкурсу Sony World Photography Awards

Оголошено переможців конкурсу Sony World Photography Awards 2020. У категорії "Професіонали", звання "Фотограф року" отримав Пабло Альбаренга за свою роботу про аборигенів Латинської Америки.

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Пабло Альбаренга - фотограф-документаліст з Уругваю - здобув головну премію за серію "Насінини опору", що увиразнює важке становище корінних народів Латинської Америки, які намагаються захистити свої території від агробізнесу та вирубування лісів.

Пан Альбаренга парує аерознімки спустошених земель з портретами активістів, які борються за порятунок цих земель.

Копирайт изображения Pablo Albarenga

Проєкт досліджує тему стосунків між людьми та їхньою землею - священною територією, де поховані багато поколінь їхніх предків.

Сфотографовані з верхньої точки зйомки, головні персонажі мають такий вигляд, ніби приносять себе в жертву за свою землю.

Організатори оголосили переможців в окремих номінаціях професійного конкурсу, а також у відкритому, студентському та молодіжному конкурсах.

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Відкритий конкурс оспівує велич одиничних (позасерійних) фотографій. Цього року переможцем став Том Олдгем з портретом Блека Френсіса - фронтмена рок-гурту Pixies. Фото зроблене на замовлення журналу Mojo.

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У студентському змаганні перемогла Іоанна Скелларакі з Королівського коледжу мистецтв. У своїй серії Aeiforia - нічних знімках сонячних панелей, вітрогенераторів і потужних акумуляторних блоків на грецькому острові Тілос - вона розкриває тему ефективного використання альтернативної енергії.

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Премію "Молодіжний фотограф року" здобув 19-річний Сєн-Панг Сє з Тайваню за світлину під назвою "Поспіх". Вона зображає вуличного актора, який нібито швидко йде, та насправді стоїть на місці.

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Щодо різних номінацій у межах професійного конкурсу, в номінації "Архітектура" перемогла Сандра Гербер із серією "Риболовні хижі на озері Вінніпег".

"Ці хижі або хатини мусять бути пересувними. Вони захищають своїх пожильців від стихій і дають доступ до льоду під ногами, щоб ловити рибу".

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Переможець у номінації "Документальне фото" - Чжун Мінг Хо з серією "Рани Гонконгу", присвяченою протестувальникам.

"Як засвідчують фахівці, від початку демонстрацій серед населення зросла кількість випадків депресії та посттравматичного стресового розладу".

Копирайт изображения Robin Hinsch

Перше місце у номінації "Довкілля" посів Робін Гінш із серією Wahala ("біда" мовою йоруба), яка висвітлює наслідки видобутку нафти для народів та екосистеми дельти Нігеру.

"Дельта Нігеру - це 70 тисяч квадратних кілометрів водно-болотних угідь, що сформувалися переважно шляхом відкладення осадочних порід. Цей регіон складає 7,5% території Нігерії та служить домівкою для більш ніж 30 млн людей і 40 етнічних груп. Раніше він міг похвалитися надзвичайно багатою екосистемою та одним з найвищих на землі рівнем біорізноманіття. Та все це було до появи тут нафтової промисловості".

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У номінації "Пейзаж" переміг Ронні Бегнерт із серією "Торії" - так називають традиційні ворота перед синтоїстськими храмами в Японії.

"Зазвичай я використовую нейтральні світлофільтри, щоб уможливити довгу витримку й отримати мінімалістичні знімки. Деякі з моїх робіт зняті на витримці п'ять хвилин чи більше. Завдяки цьому зникають зайві деталі у воді чи небі, які лише відволікають глядача. Що довша витримка, то чіткіша світлина".

Копирайт изображения Brent Stirton

Серія "Панголіни в біді" Брента Стіртона посіла перше місце у номінації "Світ природи та диких тварин".

"З-поміж усіх ссавців на планеті панголіни найчастіше стають жертвами контрабанди. За приблизною оцінкою, в останні десять років близько мільйона панголінів були нелегально вивезені до Азії. У цій фотосерії я прагнув викрити нелегальну торгівлю панголінами та висловити подяку тим, хто намагається урятувати цих тварин".

Копирайт изображения Cesar Dezfuli

Переможець у номінації "Портрет" Сезар Дезфулі фотографував людей, яких урятували з надувного човна, віднесеного хвилями Середземного моря. Серія має назву "Пасажири".

"Човен відплив від берега Лівії й багато годин провів у морі. У спробі показати людське обличчя цієї події я сфотографував пасажирів за кілька хвилин після порятунку. Їхні обличчя, погляди, відмітини на тілі - все це говорить про настрій та фізичний стан цих людей відразу після подорожі, яка назавжди змінила їхнє життя".

Копирайт изображения Angel Lopez Soto

Серія "Сенегальські борці" Анхеля Лопеса Сото перемогла у номінації "Спорт".

"Змагання борців збирають тут величезні аудиторії - стадіони на 50 тисяч місць. Для багатьох це частина африканського життя, традицій та культури, де змішуються вірування анімізму та мусульманства".

Копирайт изображения Alessandro Gandolfi/Parallelozer

Лауреатом у номінації "Предметне фото" став Алессандро Ґандольфі з серією "Корпорація Безсмертя".

"Чи може людина стати безсмертною? Мало хто насправді у це вірить - натомість ми спрямовуємо дослідження на кріоконсервацію, гібридизацію людини й машини та технології завантаження думок".

Всі фото публікуються з дозволу Sony World Photography Awards

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