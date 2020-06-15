Тимошенко і Ляшко знову в мирі: "Батьківщина" підтримає його на довиборах у 208 окрузі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Шість років Олег Ляшко був вірним соратником Тимошенко, а тоді майже 10 років - її запеклим ворогом

"Батьківщина" підтримає кандидатуру голови Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах у 208 окрузі в Чернігівській області.

Свого кандидата партія не висуватиме, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Я вважаю, що на 208 окрузі всі українські сили повинні об'єднатися і висунути єдиного кандидата від українських сил, людину, яку на цьому окрузі вже підтримує понад 30% людей. Це Олег Ляшко. Це, по суті, його батьківщина", - заявила Тимошенко в парламенті у понеділок.

Вона додала, що в парламент повинні прийти люди, які "будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів".

Тимошенко також закликала всі проукраїнські сили підтримати Олега Ляшка.

У своєму Facebook Ляшко вже подякував лідерці "Батьківщини" за підтримку.

Довибори в окрузі 208 мають відбутися 25 жовтня після того, як переможець останніх парламентських виборів нардеп Валерій Давиденко загинув від вогнепального поранення у травні цього року.

Як Тимошенко і Ляшко сварилися і мирилися

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Стосунки Олега Ляшка та Юлії Тимошенко мають давню і непросту історію.

Свою політичну кар'єру він розпочинав в лавах Блоку Юлії Тимошенко. Був депутатом від цієї політичної сили у парламенті V та VI скликання, усіляко підтримуючи свою лідерку.

Втім, у жовтні 2010 року Ляшка зі скандалом вигнали з фракції за співпрацю з провладною більшістю під час правління Віктора Януковича. Відтоді, здавалося, ці двоє стали політичними ворогами.

На наступних виборах до Верховної Ради у 2012 році Ляшко пройшов до парламенту вже як висуванець від власної Радикальної партії по тому ж округу 208.

Після Євромайдану його партія пройшла до Ради, і він сформував власну фракцію.

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Як лідер Радикальної партії він неодноразово різко критикував Юлію Тимошенко, навіть називав її "московською зозулею".

"Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати Путінські і кремлівські плани по захопленню влади. Моїй злості немає меж", - заявляв Ляшко у 2016 році.

Тимошенко ж відповідала Ляшку взаємністю, називала його "чихуахуа" 5-го президента України Петра Порошенка та "бобіком", який "тявкає" за його вказівкою.

Після парламентських виборів у 2019-му зірка Олега Ляшка, здавалося, зійшла з політичного небосхилу - його партія та він сам до Ради не пройшли.

Але після загибелі Валерія Давиденка рідний округ Ляшка знову став вакантним, тож він запевнив, що буде знову висуватися в парламент на довиборах.

10 червня в соцмережах злили фото, де Тимошенко і Ляшко мирно п'ють каву в одному зі столичних ресторанчиків та щось обговорюють.

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