Віталій Чепинога та Вадим Карп'як увійшли до журі Книги року ВВС

Image caption Вадим Карп'як та Віталій Чепинога - тепер у журі Книги року ВВС

Український блогер, політтехнолог та спічрайтер Віталій Чепинога цього року долучився до журі конкурсу Книга року ВВС разом з телеведучим Вадимом Карп'яком.

Літературний конкурс від ВВС є одним із найстаріших та найвідоміших в Україні й цього року відбудеться вже вшістнадцяте.

Хоча пандемія та карантин внесли свої корективи, він відбудеться й традиційно завершиться у грудні.

Переможця української літературної премії у кількох номінаціях щороку визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.

У складі журі періодично відбуваються ротації.

Нові члени журі

Цього року до журі долучились відомі поціновувачі літератури Віталій Чепинога та Вадим Карп'як.

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Віталій Чепинога, відомий своїм інтелектуальним гумором, є популярним блогером із 130 тисячами підписників у Facebook.

Його також знають як спічрайтера, що у минулому працював з Юлією Тимошенко, а потім був членом парламенту від команди Віталія Кличка. Про його бібліотеку прочитаної української та іноземної літератури ходять легенди.

"Сучасна українська література розвивається дуже швидко і треба читати буквально кожного дня, щоб бути в процесі", - розповів Віталій Чепинога.

Він охоче погодився долучитися до конкурсу й каже, що стати членом журі "Книга року BBC" для нього є великою честю.

Хоча новий член журі жартує, що старих класиків у школі не знав, а з новими класиками у дорослому життя часто доводилося "випивати й спілкуватися".

Він часто радить прочитані шедеври світової літератури, а останніми роками у Facebook хвалить і українські новинки.

"Мені дуже цікаво спостерігати, як народжується, постає нова українська література. І вона - крута!" - зізнається Чепинога.

"Умберто Еко якось зазначив: хто не читає, той живе звичайне людське коротке життя. Хто читає - має можливість проживати кілька життів і жити цілими століттями. Намагаюся так і робити", - розповів про своє кредо Віталій Чепинога.

Копирайт изображения Вадим Карп'як

Вадим Карп'як належить до когорти інтелектуалів української політичної журналістики, має бекграунд у мистецтві, музиці та літературі.

Він є обличчям та ведучим одного з головних політичних ток-шоу країни - "Свобода слова" на каналі ICTV.

Вадим Карп'як на своїй сторінці у Facebook часто публікує власні відгуки на новинки світової літератури, а з книжкового "Арсеналу" рідко виходить без стосів куплених книжок.

Пан Карп'як оптимістично відгукується про сучасну українську літературу й цим пояснює свою згоду на участь у журі конкурсу.

Він нагадує, що зазвичай критик, який публікує негативний огляд книжки, сприймається як розумніший та компетентніший, ніж той, хто дає позитивний відгук на цю ж книжку.

"Тому можливість долучитися до конкурсу, де обирають не просто хороші книжки, а буквально "книги року" - це прекрасний шанс сфокусувати читацьку оптику не лише на проблемах української книжки, а й на чомусь позитивному та оптимістичному", - розповів Вадим Карп'як.

І додав, що співпраця з ВВС буде гарною нагодою прочитати найкращі українські новинки року:

"Участь у журі це ще і нагода вчасно прочитати всі вартісні новинки, які без такого членства виростають у височенну вежу на тумбочці біля ліжка з позначкою "обов'язково прочитати".

Цього року до журі також входять багаторічні учасники конкурсу:

Віра Агєєва, професорка, Національний університет України "Києво-Могилянська академія";

Світлана Пиркало, культурна радниця ЄБРР, письменниця;

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

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Коли відбудеться конкурс

Редактор ВВС News Україна Марта Шокало вказує, що карантин змінив плани запустити конкурс 2020 року на "Книжковому Арсеналі" у Києві в травні.

Проте через карантин головну книжкову подію року скасували.

"Але Книгу року ми не скасовуємо, бо коли ж читати, як не зараз. Ми стартуємо цього року на початку серпня й тоді почнемо приймати заявки від видавництв", - розповіла Марта Шокало.

Вона анонсувала, що редакція готує запуск конкурсу цього року у новому форматі.

"Конкурс, як завжди, триватиме до грудня, коли ми оголосимо переможців", - додала редакторка ВВС News Україна.

Конкурс проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC; Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.

За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.

Копирайт изображения ВВС Image caption Переможці окрім грошової премії отримують промоцію своїх книжок

Список переможців минулих років:

2019 - "Доця" Тамари Горіха Зерня (Книга року BBC), "Сапієнси" Володимира Арєнєва (Дитяча книга року BBC) та "Так, але..." Тараса Прохаська (Книга року BBC - Есеїстика).

2018 - "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича (Книга року BBC), "Мері" Сашка Дерманського (Дитяча книга року BBC) та "Церебро" Андрія Бондаря (Книга року BBC - Есеїстика).

2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС), Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча книга року ВВС).

2016 - Таня Малярчук "Забуття" (Книга року ВВС), Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС)

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC та на сайті bbc.ua!