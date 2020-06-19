Віталій Чепинога та Вадим Карп'як увійшли до журі Книги року ВВС
Український блогер, політтехнолог та спічрайтер Віталій Чепинога цього року долучився до журі конкурсу Книга року ВВС разом з телеведучим Вадимом Карп'яком.
Літературний конкурс від ВВС є одним із найстаріших та найвідоміших в Україні й цього року відбудеться вже вшістнадцяте.
Хоча пандемія та карантин внесли свої корективи, він відбудеться й традиційно завершиться у грудні.
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Переможця української літературної премії у кількох номінаціях щороку визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.
У складі журі періодично відбуваються ротації.
Нові члени журі
Цього року до журі долучились відомі поціновувачі літератури Віталій Чепинога та Вадим Карп'як.
Віталій Чепинога, відомий своїм інтелектуальним гумором, є популярним блогером із 130 тисячами підписників у Facebook.
Його також знають як спічрайтера, що у минулому працював з Юлією Тимошенко, а потім був членом парламенту від команди Віталія Кличка. Про його бібліотеку прочитаної української та іноземної літератури ходять легенди.
"Сучасна українська література розвивається дуже швидко і треба читати буквально кожного дня, щоб бути в процесі", - розповів Віталій Чепинога.
Він охоче погодився долучитися до конкурсу й каже, що стати членом журі "Книга року BBC" для нього є великою честю.
Хоча новий член журі жартує, що старих класиків у школі не знав, а з новими класиками у дорослому життя часто доводилося "випивати й спілкуватися".
Він часто радить прочитані шедеври світової літератури, а останніми роками у Facebook хвалить і українські новинки.
"Мені дуже цікаво спостерігати, як народжується, постає нова українська література. І вона - крута!" - зізнається Чепинога.
"Умберто Еко якось зазначив: хто не читає, той живе звичайне людське коротке життя. Хто читає - має можливість проживати кілька життів і жити цілими століттями. Намагаюся так і робити", - розповів про своє кредо Віталій Чепинога.
Вадим Карп'як належить до когорти інтелектуалів української політичної журналістики, має бекграунд у мистецтві, музиці та літературі.
Він є обличчям та ведучим одного з головних політичних ток-шоу країни - "Свобода слова" на каналі ICTV.
Вадим Карп'як на своїй сторінці у Facebook часто публікує власні відгуки на новинки світової літератури, а з книжкового "Арсеналу" рідко виходить без стосів куплених книжок.
Пан Карп'як оптимістично відгукується про сучасну українську літературу й цим пояснює свою згоду на участь у журі конкурсу.
Він нагадує, що зазвичай критик, який публікує негативний огляд книжки, сприймається як розумніший та компетентніший, ніж той, хто дає позитивний відгук на цю ж книжку.
"Тому можливість долучитися до конкурсу, де обирають не просто хороші книжки, а буквально "книги року" - це прекрасний шанс сфокусувати читацьку оптику не лише на проблемах української книжки, а й на чомусь позитивному та оптимістичному", - розповів Вадим Карп'як.
І додав, що співпраця з ВВС буде гарною нагодою прочитати найкращі українські новинки року:
"Участь у журі це ще і нагода вчасно прочитати всі вартісні новинки, які без такого членства виростають у височенну вежу на тумбочці біля ліжка з позначкою "обов'язково прочитати".
Цього року до журі також входять багаторічні учасники конкурсу:
- Віра Агєєва, професорка, Національний університет України "Києво-Могилянська академія";
- Світлана Пиркало, культурна радниця ЄБРР, письменниця;
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
Коли відбудеться конкурс
Редактор ВВС News Україна Марта Шокало вказує, що карантин змінив плани запустити конкурс 2020 року на "Книжковому Арсеналі" у Києві в травні.
Проте через карантин головну книжкову подію року скасували.
"Але Книгу року ми не скасовуємо, бо коли ж читати, як не зараз. Ми стартуємо цього року на початку серпня й тоді почнемо приймати заявки від видавництв", - розповіла Марта Шокало.
Вона анонсувала, що редакція готує запуск конкурсу цього року у новому форматі.
"Конкурс, як завжди, триватиме до грудня, коли ми оголосимо переможців", - додала редакторка ВВС News Україна.
Конкурс проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC; Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.
За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.
Список переможців минулих років:
- 2019 - "Доця" Тамари Горіха Зерня (Книга року BBC), "Сапієнси" Володимира Арєнєва (Дитяча книга року BBC) та "Так, але..." Тараса Прохаська (Книга року BBC - Есеїстика).
- 2018 - "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича (Книга року BBC), "Мері" Сашка Дерманського (Дитяча книга року BBC) та "Церебро" Андрія Бондаря (Книга року BBC - Есеїстика).
- 2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС), Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча книга року ВВС).
- 2016 - Таня Малярчук "Забуття" (Книга року ВВС), Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС)
- 2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"
- 2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"
- 2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"
- 2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"
- 2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"
- 2009 - Іздрик "ТАКЕ"
- 2006 - Сергій Жадан "Капітал"
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC та на сайті bbc.ua!