Дитячий малюнок замість Діви Марії. Новий скандал із реставрацією

Копирайт изображения Europa Press Image caption Щоб реставрувати картину Мурільйо, реставратор зробив дві спроби

Приватний колекціонер творів мистецтва з Іспанії був приголомшений, коли побачив результат реставрації картини художника епохи бароко Бартоломе Естебана Мурільйо.

Колекціонер із Валенсії заплатив реставратору меблів 1 200 євро за чистку картини, повідомляє іспанська Europa Press.

Але, незважаючи на дві спроби покращити картину "Непорочне Зачаття", пізнати її тепер неможливо.

Після цього інциденту почали згадувати інші невдалі "реставрації" в Іспанії.

У 2012 році літня парафіянка спробувала відновити цінну фреску із зображенням Ісуса Христа у місцевій церкві поблизу Сарагоси. Її проба пензля призвела до того, що картину почали називати "Мавпа Христос" або "Пухнастий Ісус".

Копирайт изображения Centro de Estudios Borjanos Image caption "Ecce Homo" (Ось Людина) пензля Еліаса Гарсії Мартінеса (зліва) була окрасою церкви Храм Милосердя біля Сарагоси понад 100 років. Справа - те, що з нею сталося, після роботи пенсіонерки.

Минулого року статуя Святого Георгія ХVI століття у церкві в Наваррі також привернула увагу громадськості.

Після робіт із реставрації дехто порівнював її новий вигляд із іграшкою Playmobile.

Копирайт изображения ArtUs Restauración Patrimonio Image caption Статуя Святого Георгія до і після реставрації

Зараз в Іспанії немає закону, який би забороняв людям відновлювати твори мистецтва, якщо в них немає необхідних навичок.

Професійна асоціація реставраторів країни (Acre) засудила відсутність правового регулювання у цій сфері та назвала нещодавній інцидент актом вандалізму.

"Ця відсутність регулювання означає відсутність захисту нашої спадщини", - йдеться у заяві Acre.

"В останні роки фахівці з реставрацій та консервації були змушені емігрувати або покинути свою професію через брак можливостей", - додала асоціація.

Там також застерегли, що усій цій галузі в Іспанії взагалі загрожує зникнення.

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