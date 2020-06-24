Дитячий малюнок замість Діви Марії. Новий скандал із реставрацією
Приватний колекціонер творів мистецтва з Іспанії був приголомшений, коли побачив результат реставрації картини художника епохи бароко Бартоломе Естебана Мурільйо.
Колекціонер із Валенсії заплатив реставратору меблів 1 200 євро за чистку картини, повідомляє іспанська Europa Press.
Але, незважаючи на дві спроби покращити картину "Непорочне Зачаття", пізнати її тепер неможливо.
Після цього інциденту почали згадувати інші невдалі "реставрації" в Іспанії.
У 2012 році літня парафіянка спробувала відновити цінну фреску із зображенням Ісуса Христа у місцевій церкві поблизу Сарагоси. Її проба пензля призвела до того, що картину почали називати "Мавпа Христос" або "Пухнастий Ісус".
Минулого року статуя Святого Георгія ХVI століття у церкві в Наваррі також привернула увагу громадськості.
Після робіт із реставрації дехто порівнював її новий вигляд із іграшкою Playmobile.
Зараз в Іспанії немає закону, який би забороняв людям відновлювати твори мистецтва, якщо в них немає необхідних навичок.
Професійна асоціація реставраторів країни (Acre) засудила відсутність правового регулювання у цій сфері та назвала нещодавній інцидент актом вандалізму.
"Ця відсутність регулювання означає відсутність захисту нашої спадщини", - йдеться у заяві Acre.
"В останні роки фахівці з реставрацій та консервації були змушені емігрувати або покинути свою професію через брак можливостей", - додала асоціація.
Там також застерегли, що усій цій галузі в Іспанії взагалі загрожує зникнення.
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