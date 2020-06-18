Сергій Шкарлет не став міністром освіти. Чому

Копирайт изображения Пресслужба МОН Image caption Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником. На фото - його нагородження у кабінеті Табачника.

Верховна Рада не призначила новим міністром освіти та науки Сергія Шкарлета. Кандидата підбирав особисто президент Володимир Зеленський, але голосів на призначення так і не зібрали.

17 червня прем'єр-міністр подав його кандидатуру парламенту для призначення міністром освіти.

Сьогодні Сергій Шкарлет прийшов на засідання профільного комітету Ради, де піддався нищівній критиці. Комітет, в якому більшість складають депутати від "Слуги народу", не рекомендував парламенту його призначати.

Постанова про призначення була у порядку денному Ради, прийшов до парламенту і сам Шкарлет, але це питання так і не голосували.

Співрозмовники ВВС News Україна в парламенті кажуть, що голосів на призначення Шкарлета не знайшлось, адже велика група противників є і в президентській фракції.

Джерела вказують, що, швидше за все, Рада не призначить Сергія Шкарлета міністром освіти. При цьому не виключають спробу винести його кандидатуру в п'ятницю.

Імовірність призначення ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти підняла хвилю обурення серед активістів та в українських ЗМІ, однак сам Зеленський його публічно захищав.

Головні претензії до Шкарлета зводяться до того, що багато його наукових робіт містять підозру на плагіат. Також йому закидають політичну заангажованість.

У часи президента Віктора Януковича він долучився до Партії регіонів, а за президента Петра Порошенка - до його президентського блоку.

За день до призначення розгорівся ще один скандал - з'ясувалось, що Сергій Шкарлет міг цього року купити службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.

Партія регіонів та БПП

Вперше інформація про нього як ймовірного кандидата на посаду міністра з'явилася після зустрічі з парламентським комітетом освіти на початку літа.

Зустріч була ознайомчою і жодних рішень тоді комітет не ухвалював. Інформація про потенційного міністра потрапила у пресу й журналісти одразу ж почали "накопувати" інформацію про пана Шкарлета.

Йому 47 років і він був наймолодшим ректором України, коли очолив Чернігівський національний технологічний університет в 2010 році.

Тоді ж він долучився до команди новобраного президента Віктора Януковича.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мер Чернігова Владислав Атрошенко (другий ліворуч) від БПП та ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет (в центрі) під час урочистого відкриття Студентської площі в 2018 році

На місцевих виборах осені 2010 року пан Шкарлет виграв вибори до обласної ради під прапором Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним.

Інформація про його партійність у ті часи різниться - сам він наполягає, що в Партію регіонів так і не вступив.

Пан Шкарлет мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником. Це ілюструє світлина нагородження чернігівського ректора у кабінеті Табачника на фоні портрета Віктора Януковича.

В 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", - заявляв він журналістам.

У тому ж інтерв'ю наймолодший ректор хвалився, що дуже любить радянське кіно.

"Мені дуже подобаються старі радянські фільми", - заявив він, додавши, що одним із найулюбленіших є "Москва сльозам не вірить".

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета. В 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Щоправда, тоді достатньо голосів не набрав.

Закиди у плагіаті й кандидат Зеленського

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Сергій Шкарлет та Володимир Зеленський під час спеціального візиту до Чернігівського національного технологічного університету 10 червня

На початку червня наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" опублікувала інформацію про можливий плагіат у наукових роботах майбутнього міністра.

Спільнота випустила серію матеріалів з порівняльними таблицями робіт Шкарлета та дослідженнями науковців попередніх років, в яких ідентичні цілі сторінки тексту.

Сам Шкарлет у Раді сказав, що готується спеціальний незалежний звіт щодо цих звинувачень. "Заявляю, що ніякого плагіату в моїх роботах немає. А є вирвані з контексту фрази", - запевнив Шкарлет.

6 червня на зустрічі журналістів із Зеленським президент окремо розповів по Шкарлета.

За його словами, Шкарлета йому запропонували ректори університетів. Він зустрівся десь з 30-40 ректорами, і вони порадили цю кандидатуру.

Зеленський зацитував ректора з Хмельницького, який у розмові захищав Шкарлета тим, що за часів Януковича всіх освітян змушували вступати в партію.

Копирайт изображения Офіс президента

На зауваження журналістів, що ВНЗ Шкарлета перебуває навіть не в першій 50-ці рейтингу українських вишів, радники президента парирували - "знаємо, як складаються ці рейтинги".

Загалом Зеленський пояснив журналістів, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.

До того візиту Зеленський роздав нагороди працівникам університету й навіть нагородив медаллю "За працю та звитягу" керівницю студентської їдальні.

Намагався докластись до можливого призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.

Різко проти призначення пана Шкарлета через плагіат виступала попередня міністерка освіти Ганна Новосад, а також колишня перша заступниця міністра, а нині депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Коаліція освітніх організацій також зверталась до уряду та депутатів з проханням призначити міністром людину, яка має бездоганну академічну доброчесність, натякаючи на можливий плагіат Шкарлета.

Джерела ВВС News в міносвіти вказують, що нинішнє тимчасове керівництво міністерства також негативно налаштоване до призначення Шкарлета і могло піти з відомства після його призначення.

Офіційно представники фракції "Слуга народу" заявляли, що новий міністр захищатиме ЗНО та не допустить його скасування, про що багато говорять протягом останнього тижня. Принаймні, про це він їм говорив на зустрічі з фракцією.

"Для мене ЗНО як для ректора - дуже позитивна річ", - вважає Шкарлет, але не виключив, що ініціював би його трансформацію чи скасування для певних абітурієнтів, зокрема, "заочників".

Доктор, професор, ректор

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 року.

Школу закінчив у Ніжині на Чернігівщині, а першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "математичне забезпечення системи автоматизації.

Другу вищу освіту отримав в 1996 році в Чернігівському технологічному інституті за напрямком "Облік і аудит".

Згодом він захистив кандидатську дисертацію, а потім - докторську.

У 1995 році Шкарлет недовго працював за першим фахом інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес", а з 1996 року і по сьогодні працював у навчальних закладах.

1996 року він став асистентом кафедри Чернігівського технологічного інституту, з часом став доцентом кафедри в уже на той час Чернігівському технологічному університеті.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Ректор показав президенту роботи своїх студентів

З 2001 по 2010 рік Сергій Шкарлет працював у приватному освітньому бізнесі - був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Коли пан Шкарлет залишив цей ВНЗ і в 2010 році очолив Чернігівський національний технологічний університет, його місце у приватному виші зайняла його дружина Тетяна Бобришева-Шкарлет.

У декларації нового міністра є одна квартира у Чернігові, яка записана на дружину.

Родина має три автомобілі: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga Titanium та Mitsubishi Pajero Wagon.

17 червня ексміністерка освіти Ганна Новосад опублікувала документи, які свідчать, що Шкарлет витратив 60 тисяч доларів на службовий автомобіль Volkswagen Amaroc Volcano. Ці кошти нібито мали піти на платню викладачам.

Сам Шкарлет пояснив депутатам, що цей автомобіль-пікап купили для кафедри автомобільного транспорту. "Там є наукові розробки, потрібен транспорт для перевезення техніки. Я її купив не собі, на ній я не їжджу", - запевнив Шкарлет.

Ректорська платня складала 509 тисяч грн на рік. Сам Шкарлет має 70 тисяч гривень та 30 тисяч доларів готівки, а дружина - 32 тисячі доларів.

Система Youcontrol вказує, що дружина пана Шкарлета мала стосунок до заснування двох приватних бізнесів у сфері торгівлі - "Владком" та "Ніка-сервіс 2000".

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