Програма уряду Шмигаля: падіння ВВП, пенсійна реформа і Чорнобиль як хаб

Уряд Дениса Шмигаля робить другу спробу провести через парламент програму своїх дій, яка базується вже не на таких оптимістичних прогнозах, як малювали попередники.

Депутати мають розглянути її 18 червня.

На початку червня депутати вирішили відправити документ на доопрацювання. В результаті Кабмін оновив його і знову передав на розгляд парламенту.

За словами прем'єра, програма орієнтується на передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського, його укази, а також напрацювання урядовців та депутатів.

Водночас багато що збігається із Меморандумом про співпрацю України з МВФ, який підписали після початку нової кредитної програми.

Від попередньої спроби оновлена програма дій уряду Шмигаля збільшилася майже у 10 разів, і нині викладена на 85 сторінках.

За законом, впродовж року після схвалення цього документу Рада не може розглядати питання про відповідальність Кабміну та оголошувати йому недовіру.

Утім, це не врятувало попередній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком, який пропрацював лише пів року після схвалення програми восени минулого року.

То які завдання ставить собі уряд Дениса Шмигаля і які передбачає ризики?

Що може піти не так?

Копирайт изображения UNIAN Image caption В уряді вважають, що карантин "може призвести до суттєвого падіння економіки та зростання соціальної напруги"

Уряд Шмигаля розпочав свою роботу майже одночасно із поширенням коронавірусу та запровадженням карантину.

Тож у програмі багато уваги приділяється подоланню епідемії, підтримці економіки під час карантину та після виходу з нього.

В Кабміні визнають, що "попри сповільнення поширення хвороби та збільшення спроможності медичної системи", карантин може призвести до суттєвого падіння економіки та зростання соціальної напруги.

Що збирається робити уряд? Переходити до "адаптивного карантину". І підтримувати економіку, з якою, очевидно, найближчим часом буде досить сумно.

Було плюс 8, стало - мінус 8

У програмі попереднього уряду йшлося про те, що у наступні п'ять років українська економіка має зрости на 40%, тобто в середньому по 8% на рік.

Оновлена програма уряду Шмигаля вже не така оптимістична і базується на прогнозі, що у 2020 році ВВП України може скоротитися на 4-8%.

UNIAN Прогнози урядів +8% ВВП щороку обіцяв уряд Гончарука

-8%ВВП може бути на кінець 2020 року за прогнозом уряду Шмигаля Джерело: Програми діяльності урядів Дениса Шмигаля і Олексія Гончарука

Крім того, за розрахунками НБУ, у 2020 році Україна може зіткнутися з падінням експорту до 10%, імпорту - до 14,5%, зростанням дефіциту бюджету до 8% ВВП та підвищенням рівня безробіття до 9,5%.

За новими прогнозами МВФ, економіка України цього року може скоротитися на 8,2%.

Бізнес і податки

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уряд декларує і підтримку малого бізнесу, і "фіскалізацію підприємницької діяльності"

Саме на підтримці бізнесу, особливо середнього і малого, а також на збереженні та створенні нових робочих місць хоче зосередитися уряд. Хоча, судячи з конкретних кроків, перелічених в програмі, не весь бізнес може сприйняти їх як підтримку.

В планах також реформування Антимонопольного комітету, створення рівних правил гри на ринку та демонополізація ключових галузей.

Утім, невідомо, як саме він це робитиме, особливо, зважаючи на те, що монополій багато в ключових галузях, наприклад в енергетиці, і часто вони є великими роботодавцями та платниками податків.

Все це має вивести Україну в ТОП-30 рейтингу Doing Business за показниками "Реєстрація підприємств" та "Реєстрація нерухомості". У 2019 році за цими показниками Україна була на 61 місці, а загалом у рейтингу - на 64 місці серед 190 країн.

Крім того, уряд не відмовляється від реформи трудового законодавства та ідеї повернення трудових мігрантів додому.

Якщо казати простіше - ми ще почуємо про новий закон про працю та спроби залучити українських заробітчан до роботи на користь української економіки (окрім того, що їхні грошові перекази додому дають більше, ніж усі іноземні інвестори, взяті разом).

У своїй програмі Кабмін також звертається до ідей попередників - запровадження "нульової декларації" доходів та статків, аби вже після цього контролювати сплату податків як треба.

Є і наміри "запровадити податкові стимули щодо спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток". Очевидно, йдеться про податок на виведений капітал для великого бізнесу.

А для середнього і малого - уряд не відмовляється від планів запровадження програмних РРО та "поетапної фіскалізації підприємницької діяльності".

"Країна в смартфоні" залишається

Чи не єдине, що залишилося незмінним з програми попереднього уряду (так само, як і міністр) - цифровізація всієї країни.

В уряді розраховують, що до 2024 року усі 100% публічних послуг будуть доступні бізнесу і населенню онлайн, і що ними користуватимуться 60% українців.

Там також ставлять завдання, що 90% українців, що скористалися публічними послугами у центрах надання адміністративних послуг чи онлайн, будуть задоволені їх якістю. Кількість самих центрів та кількість послуг мають збільшитися на третину.

Для всього цього потрібен якісний і доступний інтернет. Нині, за даними Державної служби статистики, інтернетом користуються менше 60% населення.

Кабмін хоче, аби за кілька років доступ до швидкісного інтернету мали 95% населення України і три чверті домогосподарств активно ним користувалися.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В уряді хочуть, аби за кілька років доступ до швидкісного інтернету мали 95% населення України. Нині інтернетом користуються менше 60% населення

Щоб інтернет був не лише технічно можливим, але й безпечним, 6 мільйонів українців матимуть змогу пройти програму цифрової грамотності. Як уточнюється, для різного віку. Вчитися цифровій грамоті українці будуть на спеціально створеній онлайн-платформі.

Із нових цілей уряду у цій сфері - те, що у галузі ІТ формуватиметься десята частина ВВП країни. Нині IT-індустрії в українській економіці становить 4%.

Серед "цифрових" цілей уряду - і так званий "цифровий безвіз", - приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Донбас і Крим

Хоча нагальним ризиком для України в уряді називають пандемію коронавірусу, і значна частина програми присвячена саме цьому, на першому місці серед найважливіших викликів у програмі стоїть втрата територій та російська агресія.

"Міжнародні санкції стримують Росію від ескалації. Водночас російська сторона не виконує домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, що наразі унеможливлює перехід до політичного врегулювання, погіршує гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, стримує розвиток української економіки", - вважають в уряді.

Крім того, що підтверджують наміри і надалі виділяти на оборону не менше 5% ВВП країни, урядовці також збираються "за підтримки міжнародних партнерів шукати можливості для модернізації діалогу з Російською Федерацією щодо Донбасу. Є й ідея створити окрему діалогову платформу високого рівня щодо Криму та Севастополя.

Для громадян, що постраждали від конфлікту, урядова програма передбачає забезпечення постійним і тимчасовим житлом щонайменше 1500 сімей внутрішньо переміщених осіб, а також унормування процедури реєстрації місця проживання 800 тис. переселенців.

Загалом, за даними міністерства з тимчасово окупованих територій, у квітні 2020 року в Україні було майже 1 мільйон 450 тисяч ВПО.

Соціальний захист

Копирайт изображения UNIAN Image caption В уряді Шмигаля хочуть, аби пенсії становили до 40% від заробітку

На відміну від попередніх, уряд Шимгаля не дає конкретних обіцянок щодо прожиткового мінімуму, а лише хоче створити передумови для його підвищення "до реального рівня".

Натомість вже з наступного року варто очікувати запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - накопичувальної системи, та "стимулювання розвитку" третього рівня - системи недержавного пенсійного забезпечення.

Кабмін планує, аби витрати на пенсійне забезпечення становили до 12% ВВП, а самі пенсії - до 40% від заробітку.

Але поки що Пенсійний фонд, який фінансують за рахунок сплати Єдиного соціального внеску, має дефіцит на десятки мільярдів гривень - він покривається з державного бюджету.

Саме тому уряд передбачає посилення відповідальності за ухилення та несплату єдиного соціального внеску, інших обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України. Проте разом із батогом може бути і пряник - в програмі йде мова про "перегляд стимулів до сплати єдиного внеску".

Втім, про конкретні кроки в цьому напрямку Кабмін не згадує, а сама історія про виведення зарплат із тіні триває в Україні не один рік.

Серед інших соціальних орієнтирів - збільшення до 92% дітей-сиріт, які виховуються в сімейних, або наближених до сімейних формах виховання.

Житло і комуналка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Останнім часом у Києві поновилися акції тих, хто не може отримати житло, у яке інвестував

В уряді хочуть аби за час його роботи кількість громадян, які б поліпшили свої житлові умови, збільшилася на 20%. Наразі ж житлове будівництво привертає увагу старими і новими скандалами та банкрутствами, серед яких і вихід з ринку корпорації "Укрбуд".

Президент Зеленський також оголошував про запуск програми іпотеки під 10%. Проте нині реальні кредитні ставки на позику для купівлі квартири на первинному ринку становлять 18-22%.

У програмі йдеться про плани уряду відшкодувати 3,4 млрд гривень заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася на 1 січня 2016 року, та реструктурувати заборгованість населення за спожиті комунальні послуги. Як це відбуватиметься - неясно, але комунальні борги сягають десятків мільярдів гривень.

Енергетика

Кабмін хоче демонополізувати енергетичний ринок і створити на ньому конкуренцію, одночасно впроваджуючи комерційний облік ресурсів.

Споживачі мають отримати "зручний та простий механізм", завдяки якому могли б змінювати свого постачальника газу.

Йдеться також і про запровадження конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Поки що уряд погодив досить суперечливий Меморандум із інвесторами, які вклалися у зелену енергетику в обмін на значно вищий, ніж для інших виробників тариф, а також подав на розгляд парламенту відповідні зміни до законів.

Поки в Україні тривав карантин, в енергетиці різко загострилася криза, яка порушила баланс виробництва, призвела до скорочення виробництва електроенергії на атомних станціях та зростання боргів перед виробниками енергії.

Сільське господарство і земельна реформа

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нині левову частку товарного виробництва та українського аграрного експорту забезпечують великі аграрні холдинги. Але уряд декларує, що підтримуватиме фермерів

Попри те, що остаточне ухвалення закону про ринок землі припало на діяльність уряду Шмигаля, про земельну реформу у програмі - небагато.

Уряд обіцяє запровадити систему моніторингу земельних відносин, зокрема, що стосується відкритості інформації щодо власників землі. Також планують створити і запустити національний портал геопросторових даних, який об'єднає усі наявні кадастри та реєстри.

Крім того, з усіх форм господарювання на землі уряд хоче сприяти саме фермерам - через програми здешевлення кредитування і механізмів гарантування кредитів, технологічного супроводу та дорадництва. Також до фермерства хочуть залучити "молодь і молоді сім'ї".

Нині левову частку товарного виробництва та українського аграрного експорту забезпечують великі аграрні холдинги.

Екологія, історія, культура

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уряд хоче створити "інноваційний та науковий хаб" в Чорнобильській зоні, а також популяризувати бренд-меседж "Безпечний Чорнобиль"

Чи не найцікавіші ініціативи уряду задекларовані саме у цих сферах.

Наприклад, в планах уряду включити парк "Софіївка" до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Або не лише використовувати туристичний потенціал Чорнобильської зони, але й створити "інноваційний та науковий хаб" на цій території, а також "популяризувати бренд-меседж "Безпечний Чорнобиль".

Крім чергових обіцянок добудувати Меморіал жертв Голодомору, завершити будівництва на Алеї Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності, є й плани щодо зростання індексу ідентичності у 2023 році. Що це? В уряді пояснюють - це "відчуття громадянами своєї приналежності до України зі збереженням культурного різноманіття".

Частка україномовних книг, виданих українськими видавцями, має зрости до 78%. Чому цей показник не повинен становити, наприклад, 80%, уряд не пояснює. До речі за даними Книжкової палати, від початку 2020 року в Україні видали 2212 нових книжок та брошур, з них українською - 1721, тобто, майже планові 78%.

Також в Кабміні розраховують, що до 2024 року іноземні туристи витрачатимуть в Україні у п'ять разів більше, ніж у 2019, а туристичний потік, починаючи з наступного року, зростатиме на 2% щороку.

В колажі використане фото УНІАН та зображення Getty Images, графіка Олесі Волкової.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!