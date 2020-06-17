Конфлікт Індії та Китаю: чому загинули десятки військових і що буде далі

Копирайт изображения AFP Image caption Індія та Китай звинувачують один одного в зазіханнях на території у Гімалаях

Індія та Китай заявили про провокації на кордоні, які призвели до смертельної сутички військових цих країн.

За повідомленнями, у сутичці використовували бити та бамбукові палиці з цвяхами. Постраждалі військові могли зазнати обморожень - інцидент стався високо в горах.

Представник МЗС Індії Анураг Срівастава заявив, що сутичка виникла через "спробу китайської сторони односторонньо змінити статус-кво" на кордоні.

Китай натомість звинуватив індійських військових у переході кордону.

Що сталося?

Щонайменше 20 індійських військових загинули внаслідок зіткнень в ніч проти вівторка. Сталося це в долині Галван в регіоні Ладакх, за який вже багато років сперечаються обидві країни.

Китай звинуватив індійських військових в тому, що вони двічі перейшли кордон, "провокуючи та нападаючи на китайських військових".

Обидві сторони наполягають, що вогнепальну зброю не застосовували. Індійські чиновники розповіли про рукопашний бій, а також арматуру та каміння.

Були повідомлення про жертви в китайської армії, але офіційного підтвердження цієї інформації з боку Пекіну немає.

Пізніше представники військових обох країн зустрілися, щоб "розрядити ситуацію", повідомила індійська армія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійські військові на кордоні з Китаєм у районі Гагангір

Чому вони б'ються?

Дві держави десятиліттями сперечаються за територію у високогірному, переважно незаселеному регіоні.

Їхні армії стикаються віч-на-віч у багатьох точках уздовж кордону, який простягається на 3 440 км.

Протистояння посилилося в останні кілька місяців після того, як Індія побудувала нову дорогу в Ладакху, уздовж лінії фактичного контролю, яка розділяє сторони.

Це розлютило Китай, який розмістив війська та побудував власну інфраструктуру на спірній території. Військові обох сторін опинилися поряд, що посилило ризик сутичок.

Копирайт изображения PRESS INFORMATION BUREAU Image caption Будівництво Індією цієї дороги в Ладакх розлютило Китай

Чому це важливо?

Обидві сторони розглядають регіон як стратегічно важливий і в економічному, і у військовому плані.

Якщо жодна зі сторін не піде на поступки, це матиме дестабілізуючі наслідки для регіону.

Загибель людей підвищує ставки у протистоянні. Вважається, що йдеться про перші жертви за 45 років у протистоянні Індії та Китаю.

Між країнами була війна 1962 року. Індія тоді зазнала тяжкої поразки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1962 року Індія зазнала поразки у війні з Китаєм

Наскільки небезпечним може бути конфлікт?

Потенційно - дуже небезпечним, якщо зусилля щодо зниження напруженості зазнають невдачі.

Останніми днями армійські генерали Індії та Китаю брали участь у переговорах, спрямованих на врегулювання прикордонних суперечок.

Однак подібні спроби примирення не досягли успіху в минулому.

Копирайт изображения AFP Image caption Китайські солдати на позиції в Нату Ла у регіоні Ладакх

Якщо вони не матимуть успіху і цього разу, існує ризик ескалації між двома країнами, які є найбільш населеними у світі і мають ядерну зброю.

"Це надзвичайно серйозно. Це може підірвати будь-який діалог", - заявив колишній командувач індійської армії Депендра Сінгх Худа, коментуючи смертельну бійку.

Ані лідер Китаю Сі Цзіньпін, ані прем'єр Індії Нарендра Моді ще не висловлювалися щодо інциденту.

Водночас лідер індійської опозиції Рахул Ганді вимагає рішучих дій від влади.

"Чому прем'єр мовчить? Чому він ховається? Досить означає досить. Ми маємо право знати, що трапилося. Як посмів Китай вбивати наших солдат? Як вони посміли забирати наш землю?", - написав він у Twitter.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійське підкріплення прямує в бік кордону

Сутік Бісвас, кореспондент BBC в Індії

Бій на кордоні в Ладакху був найгіршим за майже пів століття.

Але це далеко не перший раз, коли двоє озброєних ядерною зброєю сусідів воювали без звичайної вогнепальної зброї на кордоні.

Індія та Китай мають історію територіальних претензій вздовж більш ніж 3 440 км погано проведеної лінії фактичного контролю (LAC), яка розділяє дві сторони.

Прикордонні патрулі часто натикаються один на одного, внаслідок чого виникають випадкові сутички. Але жодного пострілу за чотири десятиріччя не пролунало.

Фундаментом для цього є двостороння угода 1996 року, в якій сказано, що "жодна сторона не має відкривати вогонь... проводити операції з використанням вибухівки чи застосовувати вогнепальну зброю або вибухові речовини протягом двох кілометрів від лінії фактичного контролю".

Обидві країни відправляють патрульних, які часто беруть участь у фізичному протистоянні. Минулого місяця десятки індійських та китайських солдатів лупцювали один одного у зіткненні на кордоні у штаті Сіккім.

Коли ситуація погіршується, обидві сторони закінчують боротьбу з імпровізованою зброєю.

"Це виглядає жахливо. Травми від тупих предметів. Забивання палицею", - розповів мені Віпін Наранг, професор кафедри безпеки в Массачусетському технологічному інституті.

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