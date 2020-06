Трамп хоче заблокувати вихід книги, в якій йдеться і про Україну

Копирайт изображения Getty Images

Міністерство юстиції США подало позов з вимогою не допустити до публікації книгу Джона Болтона, ексрадника Трампа з питань нацбезпеки.

Книга Болтона називається The Room Where It Happened ("Кімната, в якій це сталося"), її вихід запланований на 23 червня.

У судовому позові йдеться, що видання може зашкодити національній безпеці й розкрити секретну інформацію, до якої Болтон мав доступ, поки працював у Білому домі.

Дональд Трамп вже заявив, що у пана Болтона можуть виникнути "кримінальні проблеми".

Водночас Союз громадських свобод США заявив, що будь-які спроби заблокувати вихід книги "приречені на провал".

Адвокат пана Болтона, Чарльз Купер, також анонсував можливість зустрічного позову.

У позові Мін'юсту США йдеться, зокрема, що Болтон не погодився зачекати, поки текст книги перегляне Рада національної безпеки США. Вона нібито вже знайшла там значну кількість засекреченої інформації, яку не можна публікувати. Але Болтон начебто відмовився чекати остаточно рішення Ради і хоче опублікувати книгу вже найближчим часом.

Натомість у заяві видавництва Simon and Schuster, навпаки, йдеться, що Болтон співпрацював із Радою нацбезпеки та врахував зауваження до тексту книги.

Про що книга?

Копирайт изображения Getty Images

Болтон працював радником Трампа з нацбезпеки більше року. У вересні 2019-го його відправили у відставку. Причиною цього кроку президент США назвав "значні розбіжності" в поглядах на деякі питання.

Болтон згодом заявив, що сам звернувся до Трампа з проханням про відставку.

Судячи з тексту анонсу книги, який оприлюднило видавництво Simon and Schuster, вона в деталях розповідатиме про 453-денну службу на посаді радника Трампа і їхні стосунки.

У книзі згадуватиметься й історія із тиском Трампа на українську владу, коли він пішов на утримання військової допомоги для України і прагнув, аби тут розпочали розслідування щодо Джо Байдена - політичного опонента президента США.

Також у книзі, як очікується, буде багато яскравих цитат з характеристиками Трампа. Болтон розповідає про одержимість президента США ідеєю переобрання. За його словами, це - єдине, що по-справжньому хвилювало Трампа - навіть якщо певні вчинки ставили американську націю під загрозу, йдеться на сайті видавництва.

"Мені важко пригадати хоч одне важливе рішення Трампа за час моєї служби, яке не було б продиктоване його планами переобратися", - каже Болтон.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!