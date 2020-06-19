Копирайт изображения Міноюорони України Image caption Чи стануть можливості України в НАТО справді "розширеними" зараз залежить від України, кажуть експерти

12 червня Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями.

Такий статус мають лише шість найближчих партнерів Північноатлантичного альянсу.

Сталося це у символічну дату - День Росії, тому подію почали оцінювати вже з точки зору геополітики.

Розширене партнерство не дає чітких перспектив вступу у НАТО. Тому воно сприймається ще й як своєрідна заміна повноцінного членства України в Північноатлантичному альянсі - стеля, вище якої країні вже не стрибнути.

Що ж насправді стоїть за новим статусом України і чи справді він може стати перепоною на шляху до вступу в НАТО?

Союзники

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Американські стратегічні бомбардувальники B1-1b Lancer нещодавно провели спільний політ над Україною з україенськими військово-повітряними силами. Це передувало новому статусу Києва в НАТО

На саміті в Уельсі в кризовому 2014 році НАТО запустило "Ініціативу взаємосумісності партнерів".

Її мета - повністю синхронізувати війська з союзниками, які не є членами Північноатлантичного альянсу, для майбутніх операцій.

Тоді ж запустили і "Партнерство з розширеними можливостями" - проєкт співпраці НАТО з арміями кожного конкретного союзника на особливих умовах.

Такими союзниками тоді стали п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Грузія, Австралія та Йорданія.

І ось у червні 2020 року Україна стала першою країною, яка приєдналася до "розширених можливостей" НАТО.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Один з головних результатів нового статусу України - участь у внутрішніх навчання НАТО

Сама ж програма передбачає:

політичні консультації з НАТО, зокрема на рівні міністрів оборони;

більшу сумісність армій та більше спільних навчань, наприклад, доступ до навчань, у яких беруть участь лише члени НАТО;

обмін інформацією та розвідданими ("інформації спеціального характеру");

службу українських військових у штаті багатонаціональних органів управління НАТО;

глибшу співпрацю з НАТО "у часи криз та підготовки операцій" Альянсу.

Державу-партнера з цим статусом можуть визнати потенційним учасником майбутніх операцій Альянсу, і це надасть її представникам "доступ до механізму кризових консультацій та оперативного планування на його ранніх стадіях", пояснюють в українському Міністерстві оборони.

Власне, участь в операціях НАТО і дозволила Україні стати "розширеним партнером", про що спеціально відзначили у пресрелізі Альянсу.

Зараз українські бійці під егідою НАТО є в Афганістані та Косово, а також можуть долучатися до Сил реагування НАТО.

Замість членства?

Копирайт изображения Дмитро Кулеба Image caption Участь у Програмі розширених можливостей НАТО - це не заміна членства, каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Однак "розширене партнерство" багато хто сприйняв як заміну повноцінному вступу України в НАТО - тактична перемога на тлі стратегічної поразки євроатлантичної інтеграції.

Така оцінка помилкова, запевняють в МЗС України.

"В жодному разі це не заміна членства. Ці два напрями зближення з Альянсом не пов'язані між собою", - говорить у коментарі BBC News Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Статус дозволить вже сьогодні на практиці тісніше взаємодіяти з союзниками. Це підвищуватиме взаємосумісність Збройних сил України з арміями країн НАТО. А взаємосумісність - це ключ до членства", - додає міністр.

За його словами, 12 червня Україна "увійшла до ексклюзивного клубу шести найближчих партнерів НАТО у світі".

"Це вже новий рівень довіри. При ухваленні рішення щодо вступу до Альянсу ці фактори - довіра і взаємосумісність - мають ключове значення", - пояснює Дмитро Кулеба.

Дипломатична перемога?

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Саме ж рішення про "розширені можливості" України в НАТО ухвалили консенсусом раніше, ніж очікувалося.

Тут багато символізму, адже все відбулося 12 червня - у День Росії та невдовзі після спільних авіаційних маневрів українських винищувачів та американських стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer в небі над Україною.

"Головне в цій історії - в тому, що Україні вдалося всередині Альянсу створити консенсус і новий рівень довіри. Нам всі казали, що це неможливо. Але ми показали, що здатні перетворювати "Ні" на "Так" навіть у найскладніших питаннях", - говорить міністр Кулеба.

Тут, вочевидь, мова йде про непрості відносини України з Угорщиною, які, втім, зараз не стали на заваді.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Синхронізація ЗСУ з арміями країн НАТО - головна умовна для подальшої інтеграції з Альянсом

"Це - найкраща відповідь всім, хто розповідає, мовляв, "нас там ніхто не чекає", - радить він.

З такими оцінками погоджується головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Поки що приєднання до формату ЕОР (Enhanced Opportunity Partnership, програми розширеного партнерства. - Ред.) - це більше дипломатична перемога України, символ, що українська дипломатія вміє переконувати, при чому переконувати швидше і ефективніше, ніж планувалося", - каже він.

За його словами, очікувалося що до ЕОР Україна зможе приєднатися лише восени 2020 року.

Що це означає на практиці

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За словами Миколи Бєлєскова, з практичних результатів нового статусу Україна зможе найшвидше очікувати на долучення до навчань НАТО за 5-ю статтею Вашингтонського договору ("напад на одного члена Альянсу означає напад на усіх") та глибшої співпраці у Чорному морі.

Хоч і меншою мірою, але це також союзництво у сфері боротьби з тероризмом, оргзлочинністю та кіберзлочинами.

"Інші напрямки, як на мене, потребуватимуть значних зусиль із боку самої України для ефективної участі. Це і участь в плануванні операцій НАТО, і доступ до передового досвіду та пріоритетна сертифікація, можливість обіймати посади в штаб-квартирі та командних структурах НАТО і особливо обмін розвідданими", - пояснює Микола Бєлєсков.

Щоб стати справжнім "партнером НАТО з розширеними можливостями", Україні доведеться докласти багато зусиль, зокрема з підготовки кадрів й реформи розвідки та СБУ.

"І це підводить нас до ключового - ефективність участі таких країн, як Швеція чи Фінляндія, в ЕОР є результатом їхніх внутрішніх зусиль, наслідком існування потужного сектору безпеки і оборони, який створює основу для продуктивної взаємодії з країнами Альянсу", - зазначає військовий експерт.

Зараз головне те, що Україна робитиме у найближчі місяці та чи відійде від формальної практики "виконання спільних заходів з НАТО".

"Не слід повторювати практику, яка інколи бувала до цього: Україна хотіла проводити більше заходів в рамках взаємодії із НАТО, ніж раніше. Краще виконати менше заходів, але якісніше. І це буде найкращим сигналом для партнерів про серйозність наших намірів", - попереджає Микола Бєлєсков.

Все залежить від України

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Новий статус України в НАТО не залишився непоміченим у Москві

На новий статус України вже відреагували у Москві.

"Ми не вважаємо, що це (Розширене партнерство України з НАТО. - Ред.) сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", - дорікнув речник президента Росії Сергій Пєсков у коментарі агенції ТАСС.

За його словами, Москва "завжди дуже уважно ставиться до наближення військової інфраструктури НАТО до (своїх)кордонів" і "змушена вживати відповідних необхідних заходів із забезпечення власної безпеки".

Тим не менше, у МЗС кажуть, що все залежатиме від України.

"Попереду багато роботи, аби максимально наповнити взаємодію в рамка цього статусу. Аби він максимально зміцнював і нас, і Альянс", - пояснює BBC News Україна міністр Дмитро Кулеба.

Це ж стосується і перспективи членства.

"Щодо того, чи ЕОР несе загрозу нашому перспективному членству в Альянсі, то я не бачу великих проблем, адже є приклад Грузії, яка є членом цієї програми з 2014 року і при цьому Альянс не забуває про майбутнє членство Грузії й говорить про План дій щодо членства", - каже Микола Бєлєсков.

За його словами, зараз Україні гостро необхідно ухвалити п'ять законів, які "розвиватимуть філософію закону про національну безпеку 2018 року, а також напрацювати якомога швидше повний перелік документів про розвиток армії на наступні п'ять років і почати їх реалізовувати".

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