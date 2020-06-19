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Колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які бюджет нібито недоотримав понад 30 млн гривень.

Відповідну підозру експосадовцю вже вручили, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів, крім маякового, на 20%.

Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр, йдеться в повідомленні.

Через рішення про зменшення адміністративного збору держбюджет начебто недоотримав у 2018 році 30,4 млн гривень.

"З очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Що каже Омелян?

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури у 2016-2019 роках. Він брав активну участь в реформуванні "Укрзалізниці" та залученні до українських авіаперевезень провідних західних лоукостів, зокрема компанії Ryanair.

Колишній посадовець відкинув всі звинувачення на свою адресу, назвавши підозру "черговим сюрпризом" та "милим збігом".

"Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро- та вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, попри кризу", - обурюється ексміністр.

Омелян також підкреслив, що рішення щодо зменшення портових зборів було колегіальним рішенням всього тодішнього Кабінету міністрів.

"Це, безумовно, прецедент. І тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві", - заявив Омелян.

Він також зазначив, що фігурує у іншому провадженні - щодо запуску Ryanair в Україні.

"Там я теж "завдав" збитків", - іронізує колишній очільник Міністерства інфраструктури.

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