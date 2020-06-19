Ягідний сезон провалився? Чому полуниця в Україні по 100 грн

Копирайт изображения Ягідна ферма "Озеряна"

В Україні у розпалі ягідний сезон, однак придбати полуницю, першу ягоду літа, не так легко. Полуниці трапляються несмачні та водянисті, а їхня ціна заледве опустившись до 80 гривень за кілограм знову підскочила до 100.

Біля однієї з яток, де продають полуницю, жінка обурюється, що ягоди дорогі – по 95 гривень – і проходить повз.

Продавчиня зважує полуницю іншому покупцеві й пояснює, що в закупці ягода всього лише на 15 гривень дешевша, хіба це заробіток?

То чому у розпал ягідного сезону так важко знайти смачну полуницю за прийнятною ціною? На додаток, схожа ситуація спостерігається і з іншими фруктами. Через заморозки у період цвітіння постраждали черешні, вишні, абрикоси та персики.

Дорога, бо мало

Фермери і аграрії бачать у неврожаї полуниці логічні причини: заморозки в квітні й травні, аномальні погодні умови у вигляді посухи, а потім проливних дощів з градом.

"Полуниця дорога, бо попит високий, а пропонувати нічого", - каже Ярослав Мовчун. Він разом з батьком має ягідну ферму "Озеряна" на Житомирщині.

Фермер розповідає, що цього року, мабуть, найгірша ситуація з полуницею, яка колись бувала.

"У нас була аномально суха зима, після цього — дуже холодна весна, потім пішли дощі. Такі погодні умови не давали можливості накопичити запас поживних речовин, які б дали можливість формувати гарні пагони", - пояснює власник ягідної ферми.

Для полуниці потрібна тепла погода, бо сонце є визначальним для накопичення смаку.

"Багато ягід почали гнити просто в полі й пропали. Ще було декілька приморозків – у квітні та на початку травня. Ранні ягоди вимерзли вщент, а ті, що вижили, добили дощі", - розповідає Ярослав. Тому й така ціна.

Копирайт изображения Микола Стецьків

Цьогоріч на ягідній фермі Ярослава роздрібна ціна полуниці - 100 гривень. Минулого року це було 50-60 грн. Тобто ціна зросла вдвічі.

Прогноз фермера не надто оптимістичний: "Ягоди дуже і дуже мало. Підходять середні сорти, але ситуація не покращиться".

Не краща ситуація з врожаєм полуниці й у Київській області. У фермерському господарстві "Супергерой" на Київщині близько 7 га полуниці, 6 із них постраждали від заморозків, залишився один, який також постраждав, але менше.

"Рання полуниця дуже постраждала цієї весни. Ягоди дуже мало, вона іншої якості, її збору не буде. Цвіте і зав’язується пізня ягода. Ми дуже в неї віримо і чекаємо", - кажуть в цьому господарстві.

Анастасія з "Супергероя" розповідає, що її господарство не планувало підвищувати ціну на полуницю у порівнянні з торішньою, яка сягала 80-95 грн.

"Але ніхто не очікував таких втрат. Орієнтовна ціна в діапазоні 120-130 грн за кілограм полуниці", - додає вона.

Посохла, замерзла, згнила

У Всеукраїнській аграрній раді пояснюють, що дорожнеча полуниці в цьому сезоні пов’язана з погодними умовами.

"Коли вносили матеріал, земля була сухою. Коли сходила квіточка – заморозки. Останнього удару по полуниці, яка вродила, завдали дощі, що накрили всю територію України", - розповідає виконавчий директор ради Денис Марчук.

Це призвело до втрати значної кількості полуниці. У цей час, коли її має бути найбільше на ринку і ціна має бути доступною, полуниці мало і вона дорога.

"У червні минулого року полуниця коштувала 50-60 грн за кг. Зараз тримається ціна від 80 до 100 грн", - розповідає експерт.

Голова Громадської спілки 'Укрсадвинпром' Володимир Печко теж прогнозує, що цього року валу полуниці не буде.

"По деяких регіонах збір врожаю може скоротитися на 40% і більше", - додає експерт.

Копирайт изображения Микола Стецьків

Те саме можемо спостерігати і по черешні, зазначає Денис Марчук.

"Ми її втратили ще в той період квітня, коли були заморозки. Запорізька область, яка є лідером по збору черешні, багато недоотримає", - підсумовує експерт.

Представник Всеукраїнської аграрної ради також вказує на те, що постраждали не тільки ягоди, як от полуниця, але й кісточкові фрукти.

Не варто очікувати, що на ринках можна буде купити соковиті абрикоси, сливи, вишні за прийнятною ціною.

"Нестача буде заміщуватися імпортом, а імпорт не може бути дешевим", - пояснює пан Марчук.

За його словами, втрати врожаю через погодні умови є і у Європі. Звичайно, ще буде врожай з місцевих домогосподарств, але це не буде врожай рівня минулого року, додає експерт.

Але надія є

Попри дорогу несолодку полуницю і невтішні прогнози експертів, власник фермерського господарства "ФайнаBerry" має для усіх любителів хорошу новину – ціна на ягоду йде вниз.

"Через надмірну кількість вологи ягода стала м’якшою і ніжнішою, тому вона не може довго стояти і її почнуть викидати або продавати за нижчою ціною", - розповідає Микола Стецьків.

"Рання ягода була дорогою через погодні умови – мороз і град – які забрали значну частину врожаю і фермери зазнали втрат", - додає фермер і висловлює сподівання на врожай середньої полуниці.

За його словами, адекватна ціна на полуницю має коливатися у межах 50-60 грн.

"Тоді це ціна, яка дозволяє фермеру заробляти. Інші ціни, які були у попередні роки, - 25-30 грн — не є об’єктивними", - каже він.

Він пояснює, що фермерство не є дешевим, навпаки, дуже затратним в ресурсі.

"Люди повинні бути готовими, що з роками ягода буде зростати в ціні", - каже фермер.

"Не треба панікувати чи впадати у відчай, що фермери подуріли, фермери просто хочуть вижити", - пояснює Микола Стецьків.

У його фермерському господарстві чотири роки поспіль ціна на полуницю незмінна – 60 гривень. І усі ці роки попит перевищує пропозицію.

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