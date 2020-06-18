Марс "позеленів". Що відбувається з Червоною планетою
Астрономи виявили зелене світіння в атмосфері Марса, причому денне, а не нічне. Чим воно викликане?
Земля - Блакитна планета, а Марс - Червона. Ми так давно звикли до цього стереотипу, що навіть не замислюємося про природу цього.
Дійсно, що тут складного: поверхня Землі здебільшого вкрита океанами. Вони з космосу виглядають блакитними. Це і на фотографіях з борту МКС помітно.
Ну, а з Марсом теж все зрозуміло - червоний ґрунт. Так? Не зовсім.
Земля і вночі, коли океани мають бути "чорними", світиться блакитним.
Якщо відкинути світлове забруднення внаслідок людської діяльності, відбите світло зірок та Місяця, а також розсіяне сонячне світло, залишиться так зване небесне, або атмосферне світіння.
Його в різних діапазонах виробляють атмосферні молекули. Вони перебувають у постійному русі і беруть участь в процесах, як хімічних, так і фізичних.
Це світіння нагадує Аврору, або північне сяйво. Але воно слабкіше, механізм його виникнення інший.
Аврора - це дифузне явище, яке викликане потоком сонячного вітру, чиї заряджені частинки іонізують атмосферні атоми і викликають спалахи світла на небі.
А світіння неба відбувається внаслідок взаємодії сонячного світла з атмосферою і буває двох видів - нічне та денне.
Нічне трапляється, коли атоми, зруйновані днем під впливом сонячної радіації, знову з'єднуються, виділяючи надлишок енергії у вигляді фотонів. Таке світіння характерно не тільки для Землі, але й для Венери і Марса - його там багато разів помічали.
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Що дивного у світінні?
Цього разу в атмосфері Марса астрономи виявили денне світіння. Феномен, існування якого передбачили ще в 1979 році, але побачити його досі не могли.
І ось тепер, після 40 років очікування, зусилля вчених привели до успіху. Вони виявили феєричне зелене світіння, викликане взаємодією сонячного світла з киснем у верхніх шарах атмосфери Марсу.
"Одне з найяскравіших світінь Землі викликане нічним небом, точніше - атомами кисню, які випромінюють світло в певному хвильовому діапазоні, який ніколи не спостерігали навколо інших планет", - пояснює астроном Жан-Клод Жерар, керівник нового дослідження, опублікованого у виданні Nature Astronomy.
"Наявність такого випромінювання на Марсі передбачили приблизно 40 років тому. Завдяки ExoMars Trace Gas Orbiter (орбітальному науковому комплексу. - Ред.) ми нарешті його виявили", - каже астроном.
За словами вчених, найсильніше зелене світіння у видимому людському оку та ультрафіолетовому діапазоні спостерігалося на висоті близько 80 км і варіювалося за інтенсивністю залежно від відстані між Марсом та Сонцем.
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Коли фахівці вирішили змоделювати процес, що викликає це, вони зрозуміли, що воно сильно нагадує небесне світіння Землі.
Коли сонячна радіація проникає в атмосферу Марса, вона розщеплює діоксид вуглецю на чадний газ та кисень. Саме атоми кисню і надають світінню зелений відтінок.
З'ясувалася й інша цікава деталь. Світіння у видимому людському оку діапазоні було в 16,5 разів інтенсивніше світіння в ультрафіолеті.
"Нам ще треба багато чого дізнатися про поведінку атомів кисню, оскільки це дуже важливо для розуміння атомної та квантової фізики", - додає Жерар.
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