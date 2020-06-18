Журналіста, який торік вилаявся на Путіна, хотіли вбити? До чого тут Кадиров і Україна

Копирайт изображения RUSTAVI2 Image caption Георгій Габунія, популярний грузинський телеведучий, торік став відомим і в інших країнах - після того, як у прямому ефірі вилаявся на Володимира Путіна

Служба державної безпеки Грузії днями повідомила про затримання громадянина Росії Васамбека Бокова - в рамках розслідування про підготовку замовного вбивства.

Перед цим грузинські ЗМІ оприлюднили версію про те, що затриманий планував вбивство місцевого телеведучого Георгія Габунії - того самого, який минулого року в прямому ефірі вилаявся на Володимира Путіна.

Грузинські правоохоронці досі не називають імен ані жертви, ані замовника злочину, і навіть затриманого назвали лише "громадянином В. Б.".

Проте, за словами гендиректора опозиційного каналу "Мтаварі Харі" Нікі Гварамії, затримання Бокова пов`язано саме із планування вбивства телеведучого Габунії, а замовником міг бути голова Чечні Рамзан Кадиров.

"Зі своїх джерел у контртерористичному центрі ми знаємо, що це пов'язано з виступом Габунії про Путіна, і замовник - Рамзан Кадиров", - каже Гварамія.

Рік тому Кадиров назвав журналіста боягузом і ганьбою грузинського народу. Проте версію, про те, що замах на життя Габунії готувався за його дорученням, голова Чечні відкинув.

"Панове, повірте, якщо хтось діє за моїм дорученням, то він його виконає, а якщо завдання треба виконати тихо, то ніхто, і тим більше ваші країни, що перебувають в глибокому застої, про це не дізнаються", - написав Кадиров у своєму телеграмі-каналі.

Прокоментували ситуацію і в Кремлі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав звинувачення на адресу Росії абсурдними.

Що відомо про ймовірний замах?

Працівники контртерористичного департаменту Грузії затримали Бокова в одному з центральних районів Тбілісі 12 червня. Вже незабаром інформація про спецоперацію потрапила у ЗМІ, але влада з самого початку не розкривала її деталей і особу затриманого.

Офіційна заява про те, що ведеться слідство про замовне вбивство, служба держбезпеки зробила лише після появи версії про замах на Габунію у ЗМІ.

В рамках слідчих заходів оперативники виявили факт придбання, зберігання та використання підробних документів, після чого й ухвалили рішення про арешт. Грузинська спецслужба каже, що таким чином запобігла "більш тяжкому злочину".

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Кадирова, Габунії "краще встати на коліна й вибачитися"

За даними каналу "Мтаварі Харі", який посилається на "надійне джерело", Боков мав слідкувати за Габунією і вивчати маршрути його пересувань. Після цього він планував поїхати з Грузії, і в країну нібито мав приїхати вже безпосередній виконавець вбивства.

Бокова грузинський суд вже направив на попереднє ув'язнення до серпня, коли проходитиме розгляд справи. Його адвокат підтвердила журналістам, що звинувачення стосується лише статті про підробні документи, але відмовилася говорити як про деталі справи, так і про позицію затриманого.

Росія-Україна-Грузія?

За словами Гварамії, який посилається на свої джерела у службі держбезпеки, грузинські правоохоронці дізналися про підготовку злочину від українських колег.

Грузинська влада спершу не сприйняла ці інформацію всерйоз, але про всяк випадок посилила контроль за пересуваннями Габунії, каже Гварамія.

"Українцям кілька місяців тому стало відомо, що на їхній території етнічний чеченець, якщо я не помиляюся, громадянин України, координував ліквідацію Габунії в Грузії. Це керувалося з території Росії, зокрема з Чеченської республіки".

Рамзан Кадиров, коментуючи цю інформацію, порадив українській стороні "поводитися серйозніше, а не на потіху публіці".

"Не вдається вам ніяк працювати зі своїм народом, в результаті нагадуєте про себе зі згадкою мого імені. За цей піар ви мені, до речі, винні. Запам'ятайте це! Прийде час, рахунок пред'явимо. Обов'язково", - написав Кадиров.

У службі безпеки Грузії, посилаючись на інтереси слідства, не підтверджують і не заперечують інформацію про те, що грузинська сторона отримала інформацію про підготовку замаху від України.

"Незначна, на перший погляд, деталь за цією справою може мати вирішальне значення, тому ми ще раз закликаємо всіх утриматися від публічних обговорень кримінальної справи, щоб не завадити інтенсивному слідчому процесу", - кажуть у спецслужбі.

Відповідь Кадирову

Отримати свідчення Гварамії слідчим органам досі не вдалося. Він відмовився піти на допит, куди його покликали як свідка.

Причиною відмови його адвокат назвав "недовіру до правоохоронних органів", зазначивши, що Гварамія готовий дати свідчення в суді.

Габунію у четвер так само викликали на допит. Рішення про те, чи йти у службу держбезпеки, він ухвалить після консультації з юристами.

Попри мінімальну кількість даних, які розголошує слідство, представники влади кажуть, що Грузії вдалося запобігти не лише тяжкому злочину, а й спробі підірвати стабільність країни.

За словами президента Грузії Саломе Зурабішвілі, її країна вчергове підтвердила, що в неї є важелі для захисту стабільності і вона здатна протистояти провокаціям.

При цьому пані Зурабішвілі відмовилася коментувати заяву Кадирова і говорити про причетність до можливого замаху російської сторони.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не стала відкрито звинувачувати Росію

Раніше до обережності у висловлюваннях щодо цієї справи закликав і прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Наше основне завдання - отримати повноцінну картину того, що сталося. Тому, я думаю, зараз ми маємо трохи заспокоїтися й дати можливість правоохоронній системі повноцінно й максимально швидко розслідувати інформацію", - сказав прем'єр.

Між тим, представники грузинської опозиції вже висловлюють скептицизм щодо розслідування, і закликають підключити до нього правоохоронців з країн-партнерів Грузії.

Як опозиція, так і громадські активісти вимагають від слідства оприлюднити інформацію про можливий замах на журналіста. Більшої конкретики чекають і колеги Габунії із журналістського середовища.

Сам він, коментуючи заяви Кадирова, сказав, що не має наміру вибачатися й дотримується тієї ж позиції щодо Володимира Путіна, що й раніше.

"Я тоді ще мало сказав про Путіна, можна було й більше. Більше я нічого не можу зробити, в собі нічого не можу змінити. Тепер вже держава має захистити свого громадянина".

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