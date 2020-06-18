Копирайт изображения Getty Images Image caption Павел Северинець (на фото з мегафоном) - відомий білоруський опозиціонер

Опозиційний білоруський політик Павло Северинець порізав руку на знак протесту проти умов в карцері ізолятора, де утримують арештованих активістів протестних мітингів. Тим часом влада затримала для дачі показань й основного суперника президента Олександра Лукашенка на виборах - колишнього банкіра Віктора Бабарику.

"Мене тримають в карцері ЦІП (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.), де відключена вода, мене позбавили всіх речей. Й так вже десять днів. На знак протесту мені довелося різати руку", - заявив Павло Северинець в залі суду Фрунзенського району Мінська і показав порізану руку.

Прес-секретар білоруського МВС Ольга Чемоданова пізніше прокоментувала цю травму: "Конвоїр на моніторі відеоспостереження ще тиждень тому побачив, як Северинець терся рукою об грати в камері. Дії були припинені міліціонером й викликали медпрацівника, тільки допомога не знадобилася".

"Будь-яку іншу інформацію слід розцінювати як хибну", - написала Чемоданова в телеграм-каналі МВС.

У чому звинувачують Северинця

Северинця звинувачують в участі у двох мітингах, в Мінську і Вітебську, де, згідно з оголошеним протоколом, викрикував гасла: "Жыве Белорусь" ("Слава Білорусі"), "Сыходзь" ("Йди"), "Стоп тарган", "Свабоду палітвязням" ("Свободу політв'язням").

Політика затримали 7 червня після пікету зі збору підписів за висунення кандидатом на пост президента (вибори в Білорусі призначені на 9 серпня) і він, відповідно до попереднього судового рішення, повинен відбути 75 діб адміністративного арешту.

У суді Павло Северінець заявив, що не розуміє, за що його судять в черговий раз, адже на нинішньому етапі виборчої кампанії пікети дозволені.

"Це привід дати ще 15, і ще 15, і ще 15 діб, щоб я не міг брати участь у виборчій кампанії, не був з сім'єю, все літо провів у карцері?" - запитав Северінець.

(Тут і далі слова Северинця - у перекладі з білоруської. Судове засідання, за клопотанням арештованого, велося білоруською мовою. - Ред).

"Нари в карцері відкидаються з 22-х вечора і до 6 години ранку. Карцер - бетонна кімната розміром 3 на 2 метри, сонця не видно, на прогулянки мене не виводять. Якщо ніч холодна, не спиш, а віджимаєшся від підоги, щоб не замерзнути", - розповів про умови утримання Северинець.

Так само, за його словами, відбуває адміністративний арешт й інша активістка Ольга Ніколайчик.

Павло Северинець неодноразово відбував багатодобові адміністративні арешти; двічі був у місцях обмеження волі за звинуваченням в організації акцій протесту проти висування у президенти Олександра Лукашенка; після президентських виборів 2010 року утримувався у слідчому ізоляторі КДБ.

Затримання Бабарики

Копирайт изображения Babriko.by Image caption Віктор Бабарика

З початку виборчої кампанії в Білорусі десятки людей були затримані й арештовані за участь у вуличних акціях та "стрімах" з критикою білоруської влади.

За участь у пікетах з висунення кандидатів у президенти за останні півтора місяці (з 6 травня до 16 червня) засуджені 97 осіб - загалом на 1246 діб адміністративного арешту; 105 людей оштрафовані на загальну суму близько 90 тисяч рублів (приблизно 40 тисяч доларів), повідомляє позбавлений реєстрації, але діючий в Білорусі правозахисний центр "Весна".

Правозахисники звертають увагу на повідомлення про погрози Світлані Тихановській, претендентці у кандидати на посаду президента Білорусі, переслідування членів її ініціативної групи, а також тиск на головного суперника Лукашенка на виборах Віктора Бабарику - у його колег, друзів і членів ініціативної групи відбулись обшуки.

Затримано 15 людей, їх звинувачують у фінансових зловживаннях у Белгазпромбанку, яким керував Бабарика.

Самого Бабарику 18 червня затримали разом з сином для надання свідчень.

Віктора Бабарику намагаються долучиити до порушеної кримінальної справи щодо Белгазпромбанку - зокрема щодо звинувачень у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Штаб зі збору підписів за висування Віктора Бабарики кандидатом у президенти повідомляє, що його балотування підтримало більше 400 тис. людей по всій країні.

Заяви правозахисників

Білоруські правозахисники заявляють, що дії влади - політично мотивований тиск на претендентів на пост президента.

Білоруський Гельсінський комітет і правозахисний центр "Весна" звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини й кількох спеціальних тематичних доповідачів організації з проханням вжити заходів "для поліпшення поточної ситуації з правами людини в Білорусі, а також проведенні чесних і справедливих виборів".

"Умови відбування покарання в мінському Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП), де перебувають більшість заарештованих, можна кваліфікувати як жорстоке і нелюдське поводження, яке принижує гідність", - йдеться в заяві правозахисників.

"Відро з хлоркою на підлогу"

Активіст "Молодого Фронту" (організація, яка не має реєстрації в Білорусі) Максим Урбанович, який після адміністративного арешту вийшов з ЦІП 15 червня, заявив про залякування, шантаж та знущання в ізоляторі.

За його словами, щодня на підлогу камери виливали відро води з хлоркою, повідомляючи заарештованим, що такі заходи - "через політичних затриманих".

Уже кілька тижнів у ЦІП не приймають передачі для арештованих.

Оголошення на дверях установи свідчить, що такий порядок введений через епідеміологічну обстановку.

Ольга Северинець, дружина заарештованого опозиціонера Павла Северинця, просить про допомогу.

"У Павла забрали всі речі, зокрема зубну щітку, теплий одяг, засоби гігієни, і вже два рази відправляли в КПЗ, де дуже холодно. Паша просить, щоб передали передачу хоч якусь, а ми не можемо це зробити, тому що передачі не приймають. Я дуже прошу, якщо якось можна вплинути на те, що з ними там роблять, - допоможіть! А то його там уб'ють ", - написала жінка у Facebook.

"Порушень не виявлено"

Задана речниця МВС Ольга Чемоданова каже, що розповіді заарештованих і їхніх родичів не відповідають дійсності.

А передачі не приймають "виключно через епідеміологічні заходи".

"Оскільки інформація (Про умови утримання заарештованих. - Ред.) вже не перший день в соціальних мережах, керівництво Управління внутрішніх справ Мінміськвиконкому виїжджало в ЦІП. Перевірки проводилися в усіх напрямках - і в яких умовах утримуються затримані, і як виконуються розпорядки. Відеокамери переглядали в тому числі. Ніяких порушень не виявлено ", - запевнила пані Чемоданова 16 червня у коментарі виданню "Наша Ніва".

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