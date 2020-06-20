Чому рецесія може бути слушним часом, щоб почати бізнес

Копирайт изображения Getty Images Image caption General Motors став велетнем світової автоіндустрії

Що спільного між General Motors, Burger King, CNN, Uber та Airbnb?

Усі вони народилися у часи падіння економіки.

GM запустили у 1908, коли американська економіка переживала наслідки "фінансової паніки 1907".

Burger King почав смажити свої перші котлети у 1953, коли економіка США так само була у рецесії.

Перший ефір CNN в 1980, коли інфляція у Сполучених Штатах сягнула майже 15%.

Uber та Airbnb стартували після світової фінансової кризи 2007-09.

Ці приклади свідчать, що багато великих, міцних компаній виникли у скрутні часи, каже Дейн Странглер із вашингтонського Двопартійного політичного центру. Народження під час економічної кризи зробило їх одночасно і жорсткішими, і гнучкішими, - перевірено роками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Airbnb започаткували у серпні 2008

"Це як випробовування вогнем, - каже вчений. - Якщо ви розпочали під час рецесії, вам треба вміти рахувати до копієчки, щоб компанія мала успіх".

"Треба розуміти, що такі компанії починали тоді, коли неможливо знайти ані фінансування, ані покупців, бо немає попиту".

Поширення коронавірусу та запроваджені багатьма країнами карантинні обмеження призвели до того, що світова економіка знову пішла вниз.

У Світовому банку прогнозують, що цього року падіння становитиме 5,2%. Це найгірший показник від повоєнного 1946 року.

Американська економіка вже у рецесії - офіційно. А банк Англії припускає, що британська економіка падатиме зі швидкістю, якої не було від 1706 року, - це 314 років тому.

Але, як свідчить історія, і у важкі часи можна розпочати успішний бізнес.

Чи з'являться у 2020 такі компанії, що стануть відомі усім?

Звісно, попри коронавірус, і навіть завдяки йому, з'являється багато нових бізнесів. У США лише за останній тиждень травня подали понад 67 тисяч заявок на реєстрацію бізнесу.

Це на 21% більше, ніж за той самий час рік тому. Натомість у 2019 у порівняні з 2018 роком кількість заявок була меншою на 3,3%.

Роберт Ферлі, професор каліфорнійського університету Санта Круз, каже, що частково більша кількість заявок на реєстрацію бізнесу пояснюється зменшенням робочих місць і вакансій. Він називає це "підприємництво з необхідності".

Копирайт изображения Robert Fairlie Image caption Професор Ферлі вважає, що люди намагаються створити свій бізнес, бо знайти роботу зараз дуже важко

"Коли люди не можуть знайти роботу із регулярною зарплатою, частково це мотивує їх розпочати власний бізнес", - вважає він.

Але є й такі, у кого бізнес-ідеї визрівали вже певний час.

"Під час карантину у людей з'явилося більше часу на роздуми, на те, щоб відволіктися від щільного робочого розкладу. Тож якщо в них були вже якісь ідеї, то зараз в них з'явився час, аби ретельно їх продумати, і вирішити: а чом би й ні?"

Є й такі стартапи, які зрозуміли, що якою б сумною не була ситуація із поширенням коронавірусу, і в ній також є певні можливості для бізнесу. Тим більше, що так можна допомогти і у боротьбі з пандемією.

Це особливо яскраво проявилося на прикладі засобів особистого захисту. Попри велику кількість нових фірм, які виробляють такі засоби, попит на них не зменшується.

Метью Кемпбелл-Гілл та його дружина Лідія розпочали бізнес з виробництва розкладних захисних екранів у квітні цього року. Власне, головним і єдиним виробом нового підприємства є пластиковий намет чи екран, яким можна швидко накрити голову та груди пацієнта і захистити медиків від інфекції, що поширюється з кашлем хворого.

Копирайт изображения Aerosol Shield Image caption Вже на другий день від початку продажів попит на захисні екрани зашкалював

"Ми не мали на меті розпочати бізнес, ми відштовхнулися від розуміння потреби, створили компанію за шість днів, і перш, ніж почався сьомий день, ми вже мали купу замовлень", - розповідає Метью Кемпбелл-Гілл, який є старшим науковим співробітником Інституту клінічних наук у Бірмінгемському університеті.

Для того, аби почати виробництво захисних кранів, він та його дружина Лідія, яка є сімейним лікарем, завернулася до компанії з Уельсу, яка виробляє намети для військових та гуманітарних організацій. Ця ж фірма є найбільшим виробником надувних атракціонів у Європі.

Копирайт изображения Matthew Campbell-Hill Image caption Лідія та Метью Кемпбелл-Гілл знали про нагальну потребу, і виявилися здатним швидко відповісти на неї

"Прихована посмішка" - інший британський бізнес, який народився в результаті поширення коронавірусу. Це фірма, заснована Нілом Коттоном з Оксфордширу, виготовляє маски.

Ці маски мають два шари бавовни, між якими прокладений паперовий фільтр.

"Вам не потрібно часто міняти фільтр, адже він захищений як від зовнішнього забруднення, так і від вологи зсередини, - пояснює Ніл Коттон.

Доставка та оздоблення дому - інші сфери, де для бізнесу з'явилися нові можливості.

Американка Ніколь Гіббонс, яка у 2018 заснувала компанію з виробництва фарб Clare, каже, що під час карантину продажі просто злетіли.

"За нормальних обставин люди переймалися тим, що буде на бранч у вихідні, а не заходилися перефарбовувати помешкання, - пояснює вона. - А тепер від сидіння в чотирьох стінах у них просто лихоманка якась, їм треба щось робити".

Тим часом у лондонській кур'єрській службі Gophr кажуть, що останні два місяці були для них найнапруженішими, адже люди почали звикати до покупок онлайн.

Копирайт изображения Neill Cotton Image caption Бізнесу Ніла Коттона ще не виповнилося й місяця

Всім, хто зараз міркує над тим, щоб почати власний бізнес, Маркус Бергер де Леон із консалтингової фірми McKinsey радить ще раз добре подумати. А як надумали, діяти швидко.

"Вам дійсно треба вирішити, чи варто витрачати свій фунт чи долар на це чи на щось інше", - каже він.

"А потім треба виокремити одну ключову перевагу, яка стане основою вашого бізнесу. Після цього подумайте, чи зможете ви почати його з обмеженими фінансовими ресурсами і діяти швидко. Рецесію переживуть ті новачки, які найшвидше вчаться".

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