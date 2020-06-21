Як створити город на балконі
- 21 червня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Живете у місті? А хочеться обробляти землю і вирощувати щось поживне?
Не проблема! Головне - мати балкон або місце вдома.
Киянка Дар'я Мінасенко у вільний від роботи час так і робить. Вона вирощує мікрогрін і навіть овочі, не залишаючи власної квартири.
Вона поділилася з BBC News Україна порадами із урбан-фермерства і виростила практично у нас на очах маленький врожай.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.