Як створити город на балконі

  • 21 червня 2020
Як створити город на балконі

Живете у місті? А хочеться обробляти землю і вирощувати щось поживне?

Не проблема! Головне - мати балкон або місце вдома.

Киянка Дар'я Мінасенко у вільний від роботи час так і робить. Вона вирощує мікрогрін і навіть овочі, не залишаючи власної квартири.

Вона поділилася з BBC News Україна порадами із урбан-фермерства і виростила практично у нас на очах маленький врожай.

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