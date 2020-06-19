Копирайт изображения ВВС Image caption Петро Порошенко у головному храмі Вселенського патріархата під час підписання томоса про автокефалію ПЦУ

Звістка про чергову кримінальну справу про томос, яку розслідують щодо можливих зловживань експрезидента Петра Порошенка, сколихнула мережу й викликала цілу хвилю жартів.

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора Ірини Венедіктової розслідує вже більше двадцяти справ, у яких фігурує колишній президент Петро Порошенко. Багато з них і раніше критикували через закиди у "кримінальному спамі", але остання перевершила усі попередні.

Порошенка можуть обвинуватити у перевищенні повноважень і розпалюванні релігійної ворожнечі через сприяння в отриманні томосу про автокефалію та створенні Православної церкви України.

Про цю справу Порошенко заявив вчора, коли суд обирав йому запобіжний захід за обвинуваченням у перевищенні повноважень при призначенні заступника голови служби зовнішньої розвідки.

Ввечері 18 червня Державне бюро розслідувань підтвердило, що розслідує справу щодо томоса ще з листопада 2019 року.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Об'єднавчий собор ПЦУ, на якому Філарет розпустив УПЦ Київського патріархату

"6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою вірян Київського патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, направлені на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Далі СБУ передала справу для розслідування до ДБР", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що зобов'язані реєструвати справи за зверненнями громадян і перевіряти надану інформацію.

6 січня 2019 року Православна церква України отримала томос про автокефалію. Тоді в одну структуру об'єднались колишня УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна церква та частина єпископів УПЦ Московського патріархату.

Петро Порошенко підписував звернення що Вселенського патріарха щодо отримання томосу, окреме звернення робила і Верховна Рада. Адміністрація Порошенка курувала процес перемовин з Вселенським патріархом, а сам Порошенко навіть підписував договір про співпрацю з патріархом Варфоломієм.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Справу відкрили за зверненням прихильників патріарха Філарета, який незадоволений тим, що новий предстоятель ПЦУ Епіфаній не дозволив йому керувати церквою

Справу щодо томоса відкрили у листопаді 2019 року за звернення вірян УПЦ КП. Проте ця церква на той момент вже була самоліквідована шляхом об'єднання в ПЦУ.

Її предстоятель патріарх Філарет підписав рішення про розпуск УПЦ КП, проте коли керівник ПЦУ митрополит Епіфаній не дозволив йому керувати новою церквою, Філарет відколовся і намагається відновити невизнаний Київський патріархат.

18 червня стало відому, що заяву про злочин з боку Порошенка щодо томоса окрім прихильників Філарета подав також колишній депутат від Партії регіонів і Опозиційного блоку Михайло Добкін.

Безвіз, хрещення Русі і проголошення незалежності

Хоча кримінальні провадження - це справа дуже серйозна й через них Порошенку можуть загрожувати реальні арешти та ув'язнення, розслідування щодо томоса викликало хвилю жартів навіть у противників та критиків колишнього президента.

"Це вже перебір", - пишуть користувачі Facebook.

І підкидають Державному бюро розслідувань наступні приводи кримінального переслідування експрезидента: підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, перевищення повноважень для отримання безвізу з ЄС, справа за фактом хрещення Київської Русі або ж справа проти Леоніда Кравчука за участь у розвалі СРСР.

Копирайт изображения Сергій Сидоренко

Журналіст Сергій Сидоренко, який займається зовнішньою політикою, євроінтеграцією та висвітлював візову лібералізацію України, жартома припускає наступну справу саме через безвіз.

"Там талановиті люди служать. Не просто ідіоти, а й самогубці. Наступна кримінальна справа буде за безвіз", - написав пан Сидоренко.

А користувачі мережі у коментарях підказують і обґрунтування - дії президента призвели до суттєвго відтоку робочої сили та валюти з України через збільшення туристичних поїздок до ЄС.

"ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через томос. А за Угоду про Асоціацію з ЄС там справи нема? Вибачте, не втрималась...", - написала журналістка Оксана Тороп.

Блогер Роман Шрайк йде далі й пропонує ДБР відкрити справу через те, що Порошенко програв вибори Зеленському. Чим спричинив шкоду, адже тепер правоохоронцям доводиться вигадувати такі "дурниці", як справа через томос.

Представник ПЦУ архієпископ Зоря жартує, що тепер прихильники скасованої УПЦ КП та Михайло Добкін мали б подати до суду один на одного, щоб встановити, хто має "честь"вимагати Порошенку покарання через томос.

"Патріарха Варфоломія і членів Синоду Вселенського Патріархату, які приймали томос, держрозслідувачі викликатимуть на допит?", - жартує владика Євстратій.

Відомий культурний діях Олександр Ройтбурд згадує, як йому не подобалось використання теми томосу Порошенком на виборах. Але наполягає, що кримінальна справа через це - груба помилка президента Зеленського.

"Я впевнений, що не Зеленський придумав порушувати справу на Петра Порошенка за томос. Але не думаю, що він не знав про цей епохальний креатив", - додав Ройтбурд.

Він припускає, що томосна справа відлякає від Зеленського частину виборців, які готові визнавати певні позитивні моменти його роботи президентом.

Відомий політик та колишній депутат парламенту Борислав Береза пішов далі всіх й припустив, що чергова справа проти Порошенка буде за те, що він просто є і цим фактом заважає нинішній владі.

Натомість політик Михайло Добкін серйозно прокоментував ситуацію й написав у себе на сторінці: "Петро - відсиди за томос". Він опублікував звернення до правоохоронців з цього приводу.

Представниця ліквідованого Київського патріархату Неоніла Ткаченко написала, що справа проти Порошенка розслідується за їхньою заявою через нібито "порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань".

Вона додала, що до правоохоронців звернулись представники невеликої релігійної громади УПЦ КП, які відмовились долучатись до ПЦУ. Таких в Україні лишилось кілька.

Пані Ткаченко каже, що вони обвинувачують Петра Порошенка, ексміністр культури Євгена Нищука та митрополита Епіфанія.

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