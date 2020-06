Офіційно пандемія коронавірусу забрала життя 440 тисяч людей в усьому світі. Реальна ж кількість смертей є більшою принаймні на 130 тисяч, свідчать результати дослідження BBC.

Огляд попередніх даних про смертність у 27 країнах демонструє, що в багатьох із них за час пандемії померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки - навіть з урахуванням жертв коронавірусної інфекції.

Ці так звані "надлишкові смерті" - тобто ті, що перевищують середні показники попередніх років, - дозволяють припустити: реальні наслідки пандемії серйозніші, ніж йдеться в офіційній статистиці урядів.

Частково "надлишкову смертність" можна пояснити недостатньо точним підрахунком статистики Covid-19, частково - впливом пандемії на перевантаженість національних систем охорони здоров'я та іншими факторами.

Нижче ви знайдете анімований графік, який пояснює, що таке "надлишкова смертність". Прокрутіть сторінку ще нижче, щоб поглянути, як пандемія вплинула на смертність у США, Британії, Італії та інших країнах.

Що таке надлишкова смертність? Надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 14 000 смертність від Covid-19 45 200 Якби 2020 рік був звичайним, ми очікували б таку кількість смертей щотижня. Це називається очікувана смертність , вона вираховується за кількістю смертей у попередні роки. Очікувана смертність

Надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 14 000 смертність від Covid-19 45 200 Смертність, яка перевищує очікувану, називається надлишкова смертність . Під час пандемії коронавірусу у багатьох країнах зафіксовано набагато більше смертей, ніж очікувалося цього року. Загальне число надлишкових смертей

Надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 14 000 смертність від Covid-19 45 200 Причиною більшості надлишкових смертей цього року стали офіційно підтверджені випадки Covid-19 . Але у багатьох країнах коронавірус спричинив не всі надлишкові смерті. Смертність від Covid-19

Надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 14 000 смертність від Covid-19 45 200 Пандемія коронавірусу могла спричинити ці надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 , прямо або опосередковано. Інші надлишкові смерті

Надлишкові смерті, не пов'язані з Covid-19 14 000 смертність від Covid-19 45 200 Загальна кількість надлишкових смертей добре демонструє справжнє число жертв спалаху коронавірусу. Загальна кількість жертв пандемії

Порівняння даних про смертні у різних країнах викликає певні труднощі. Точність даних про коронавірус залежить від того, скільки тестів на Covid-19 робить влада і чи включають в офіційну статистику дані про смерті за межами лікарень.

Разом із поширенням пандемії світом країни проходили піки захворюваності в різні періоди часу. У деяких країнах кількість "надлишкових смертей" може зрости в наступні тижні та місяці - особливо з урахуванням того, що дані постійно коригуються. Водночас в інших країнах смертність починає повертатися до звичного рівня.

Аналіз загальної смертності під час пандемії і порівняння цих даних з середньою смертністю попередніх років може слугувати більш точною, нехай і дещо попередньою, оцінкою реальної кількості жертв пандемії.

Ознайомтесь із нашим аналізом надлишкової смертності у 27 країнах та містах, а також із особистими історіями, що висвітлюють деякі трагічні наслідки пандемії.

Коронавірус Надлишкова смертність Австрія Кількість смертей у Австрія була на 11% більше за середню, загалом померло на 1 300 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 618 Надлишкова смертність від інших причин 685 Згорнути Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин У березні і квітні в Австрії під час епідемії показник смертності був вищий за середній. Пік припав на тиждень, що закінчився 12 квітня. Одними з головних осередків поширення коронавірусу в Австрії стали регіони Форарльберг і Тіроль, де в середині березня закрили кілька гірськолижних курортів. Вважають, що в цих місцях сотні туристів з усієї Європи заразилися Covid-19. Бельгія Кількість смертей у Бельгія була на 37% більше за середню, загалом померло на 8 100 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 9 115 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Бельгія - одна з найбільш постраждалих країн, якщо брати співвідношення смертей до кількості населення. Бельгійська влада пояснює таку статистику тим, як вони фіксують смерті від Covid-19. У країні реєструють підтверджені випадки смерті від Covid-19 у лікарнях та будинках для літніх. Однак у будинках для літніх людей офіційна статистика враховує не лише підтверджені, а й підозрювані випадки хвороби. Це позначилося на статистиці смертності Бельгії: уся надлишкова смертність за перші кілька тижнів - це жертви коронавірусу. Насправді, якщо подивитися на весь період від початку спалаху, кількість смертей від Covid-19 перевищує надлишкову смертність. Бразилія Кількість смертей у Бразилія була на 38% більше за середню, загалом померло на 19 300 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 15 830 Надлишкова смертність від інших причин 3 486 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин *Дані по Бразилії включають лише міста Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Манаус, Ресіфі, Сан-Луїс та Форталеза. Очікувана смерть для Бразилії - це випадки смерті, зафіксовані за аналогічний період 2019 року. Бразилія - друга країна за кількістю загиблих від Covid-19 у світі, і кількість смертельних випадків продовжує зростати. Ультраправого президента країни Жаїра Болсонару критикують вдома та за кордоном за применшення небезпеки пандемії та глузування з порад медиків щодо соціального дистанціювання. Мер Сан-Паулу заявив, що система охорони здоров'я у найбільшому місті Бразилії цього місяця може зазнати краху, оскільки у лікарнях забракне місць для пацієнтів з коронавірусом. Велика Британія Кількість смертей у Велика Британія була на 43% більше за середню, загалом померло на 64 500 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 51 804 Надлишкова смертність від інших причин 12 729 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Пік у Британії припав на тиждень, що закінчився 17 квітня. Тоді зафіксували понад 12 800 надлишкових смертей, з них у 9 495 випадках у свідоцтві про смерть згадується Covid-19. У Лондоні, який протягом тривалого часу був епіцентром коронавірусу в Британії, від початку спалаху зареєстрували майже вдвічі більше випадків смерті, ніж очікували. Однак надлишкову смертність зафіксували у всіх регіонах Британії. У Західному Мідленді та на Північному Заході під час пандемії зареєстрували на 50% більше смертей, ніж зазвичай. Попри те, що пік захворюваності вже пройшов по всій країні, на Сході Англії найвищі показники надлишкової смертності зафіксували протягом тижня, що закінчився 29 травня. Данія Кількість смертей у Данія була на 4% більше за середню, загалом померло на 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 519 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Данія однією з перших в Європі запровадила обмежувальні заходи. Карантин оголосили 11 березня, ще до того, як в країні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Рівень смертності під час спалаху виявився близьким до звичайного, а кількість смертей від Covid-19 перевищує надлишкову смертність від усіх інших причин за цей період. Еквадор Кількість смертей у Еквадор була на 108% більше за середню, загалом померло на 19 500 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 3 358 Надлишкова смертність від інших причин 16 107 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Еквадор один з перших у Латинській Америці повідомив про сплеск інфікування та смертності від Covid-19 на початку квітня. У березні та квітні кількість померлих в країні виявилася вдвічі вищою, ніж в ці ж місяці за останні роки. Як свідчать офіційні дані, надлишкова смертність за ці два місяці в 16 разів перевищила кількість померлих від Covid-19. Найвищий показник надлишкової смертності - у провінції Гуаяс, центром якої є найбільше місто країни - порт Гуаякіль. Вважають, що через відносно низький рівень тестування багато випадків зараження не враховані в офіційній статистиці Еквадору. Джакарта, Індонезія Кількість смертей у Джакарта, Індонезія була на 55% більше за середню, загалом померло на 4 700 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 517 Надлишкова смертність від інших причин 4 214 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин В Індонезії немає даних щодо смертності від усіх причин. Показником впливу пандемії на смертність може слугувати кількість поховань в Джакарті. На цвинтарях Джакарти в березні - травні було на 4700 більше поховань, ніж в середньому за цей період у попередні роки. Ця кількість поховань у дев'ять разів перевищує офіційну смертність від Covid-19. Навіть на острові Амбон в Індонезії - де, за офіційною статистикою, від коронавірусу ніхто не помер, - одна родина розповіла, що обставини, створені вірусом, коштували життя їхньому трирічному сину. Іран Кількість смертей у Іран була на 6% більше за середню, загалом померло на 6 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 1 433 Надлишкова смертність від інших причин 5 013 Детальніше Іран оприлюднює статистику смертності щоквартально. Найновіші цифри - із "зимового" періоду. Не можна стверджувати, що вища за середню смертність обов'язково стала наслідком пандемії коронавірусу. Зокрема взимку, із зазвичай високим показником смертності через сезонний грип або сувору погоду, ці додаткові випадки смертей протягом трьох місяців могли бути пов'язані з багатьма факторами. Спалах в Ірані розпочався наприкінці лютого. Внаслідок нього загинули кілька високопосадовців і тисячі простих іранців. Коли в Ірані почав поширюватися Covid-19, Омід добре усвідомлював небезпеку. 66-річний чоловік переніс серцевий напад і мав хворобу простати, тож знав, що перебуває у групі ризику. "Він був дуже обережним і пішов на карантин, - розповідає його син Моджид з міста Ардебіль. - але він не знав, що вірус може забрати його життя опосередковано". Омід підтримував гарну фізичну форму. Він любив альпінізм і до спалаху тренувався щодня. Однак під час самоізоляції у нього розпочалась незначна кровотеча, яку Омід списував на геморой. Коли вона посилилась, його сім'я наполягла на тому, щоб відвезти його до лікаря. "Були свята, і більшість приватних клінік уже закрилися через карантин, - каже Моджид. - Державні лікарні були переповнені пацієнтами з Covid-19, і йти туди було ризиковано". Оміду таки вдалося потрапити до свого лікаря - але той сказав, що потрібно провести додаткове обстеження. Колишній викладач чекав на відкриття приватних медичних центрів 20 днів. Там лікарі запідозрили виразку кишківника і порадили йому піти до державної лікарні і зробити УЗД - але його рідні непокоїлись, адже вони чули, що в усіх лікарнях зараз великий ризик заразитися коронавірусом. Наступний місяць Омід залишався вдома без лікування. Він помер після серйозного інсульту. Родина Оміда каже, що їм дуже важко змиритися з його смертю, особливо враховуючи, що він докладав усіх зусиль, аби захиститися. Моджид згадує, що батько був товариським та веселим: "Він радив усім насолоджуватися теперішнім днем, бо зараз ви живі, а що буде у майбутньому - невідомо". Іспанія Кількість смертей у Іспанія була на 50% більше за середню, загалом померло на 42 900 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 27 709 Надлишкова смертність від інших причин 15 158 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Іспанія стала однією з країн, що найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. Там запровадили один з найбільш суворих карантинів у Європі - наприклад, дітям заборонили виходити на вулицю протягом шести тижнів. Пік епідемії у країні припав на тиждень, що закінчився 5 квітня - тоді зафіксували понад 11 тис. надлишкових смертей. Уряд Іспанії заявив про трохи менше ніж 6 тис. офіційних смертей від Covid-19 того тижня. Найвищий рівень надлишкової смертності зафіксували у регіоні Мадрида - від початку спалаху кількість смертей там у більш ніж 2,5 раза перевищила очікувану смертність. Італія Кількість смертей у Італія була на 40% більше за середню, загалом померло на 42 900 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 26 644 Надлишкова смертність від інших причин 16 278 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Примітка: дані по Італії є репрезентативною вибіркою, що стосується 94% населення. Італія стала першою країною в Європі, яка запровадила загальнонаціональний карантин на початку березня, після стрімкого зростання кількості випадків у північних регіонах країни. Спалах був зосереджений на півночі країни, де зафіксували переважну більшість надлишкових смертей. Кількість смертей, зафіксованих у найбільш постраждалому регіоні Ломбардія, більш ніж удвічі перевищила очікувану смертність протягом перших восьми тижнів епідемії. В інших північних регіонах, таких як П'ємонт, зареєстрували на 50% більше смертей, ніж зазвичай, в той час як у деяких центральних та південних регіонах смертей було навіть менше, ніж зазвичай. У регіоні Лаціо, де розташована столиця Рим, смертність зменшилась на понад 5% порівняно з попередніми п'ятьма роками. Нідерланди Кількість смертей у Нідерланди була на 30% більше за середню, загалом померло на 9 600 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 5 819 Надлишкова смертність від інших причин 3 751 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Пік у Нідерландах припав на тиждень, що закінчився 5 квітня. Тоді в країні зафіксували понад 5 тис. смертей, що приблизно на 2 тис. вище норми. Останніми тижнями смертність у країні повернулася до середнього очікуваного рівня. Німеччина Кількість смертей у Німеччина була на 4% більше за середню, загалом померло на 7 100 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 7 792 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Надлишкова смертність у Німеччині є значно нижчою, ніж в інших країнах Європи, таких як Франція, Італія, Іспанія та Британія. Надлишкову смертність у Німеччині фіксували лише у період з 23 березня до 3 травня. Найбільшу кількість таких смертей зареєстрували протягом тижня, що закінчився 12 квітня - тоді померлих було на 13% більше, ніж зазвичай. Пізніше кількість надлишкових смертей, не пов'язаних із Covid-19, наблизилася до кількості смертей від коронавірусу. Норвегія Кількість смертей у Норвегія була на 1% більше за середню, загалом померло на 100 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 216 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин У Норвегії зареєстрували менш ніж 250 смертей від коронавірусу. Попередні дані показують, що смертність від усіх причин під час спалаху в країні залишилася на середньому рівні. Внаслідок цього показник надлишкової смертності, не пов'язаної з коронавірусом, наближався до офіційної статистики смертей від Covid-19. Експерти вважають, що відсутність надлишкової смертності в країні під час пандемії можна пояснити тим, що сезонна епідемія грипу цього року виявилася менш смертельною, ніж раніше. Тому рівень загальної смертності виявився нижчим. Перу Кількість смертей у Перу була на 87% більше за середню, загалом померло на 18 900 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 4 638 Надлишкова смертність від інших причин 14 287 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Згідно з національною статистикою Перу, після спалаху коронавірусу на початку березня інфекція почала швидко поширюватися країною. Лише за 10 днів після підтвердження першого випадку уряд оголосив суворий карантин та оприлюднив загальнонаціональні рекомендації з безпеки. Проте, дані про смертність від усіх причин в країні виявили те, чого не зафіксувала статистика з коронавірусу: загальна кількість смертей в країні набагато перевищує середній показник та число підтверджених смертей тільки від Covid-19. ПАР Кількість смертей у ПАР була на 9% менше за середню, загалом померло на 7 400 менше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 755 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Статистика смертності у ПАР виглядає дещо інакше, ніж в інших країнах. Загальна кількість зафіксованих смертей набагато нижча від очікуваної. Авторське право на зображення GETTY IMAGES Президент Сиріл Рамафоса оголосив суворий загальнонаціональний карантин, який розпочався 26 березня.Це допомогло значно знизити щоденну смертність. Коронавірус зачинив людей по домівках. В результаті тут поменшало повідомлень про смерть від нещасних випадків, як-от від ДТП. Професор епідеміології Деббі Бредшоу з Південноафриканської ради медичних досліджень зазначає, що "через заборону продажу алкоголю майже вдвічі зменшилася кількість вбивств". "Ми також вважаємо, що карантин, ймовірно, вплинув на інші інфекційні захворювання; знизилися показники захворювання на грип або гостру пневмонію, що зазвичай виникають взимку". Після пом'якшення обмежень щотижневий показник смертності почав підійматися до звичайного рівня. Південна Корея Кількість смертей у Південна Корея була на 5% більше за середню, загалом померло на 2 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 163 Надлишкова смертність від інших причин 2 215 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Південна Корея підтвердила перший випадок коронавірусу 20 січня, а першу смерть – за місяць. Низьку смертність від Covid-19 в країні пояснюють інтенсивним тестуванням та відстежуванням контактів з інфікованими. Раніше країна повідомляла про сотні нових випадків щодня. Осередком зараження виявилася Церква Ісуса Сінчхонджі у місті Тегу. 15 квітня 29 млн людей взяли участь у парламентських виборах. При цьому жодного випадку коронавірусу, пов'язаного з виборами, зареєстровано не було. Португалія Кількість смертей у Португалія була на 15% більше за середню, загалом померло на 2 800 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 1 218 Надлишкова смертність від інших причин 1 537 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Пік надлишкової смертності в Португалії припав на тиждень, що закінчився 12 квітня. Тоді зафіксували на 500 смертей більше, ніж зазвичай. Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантуш Сілва сподівається, що влада країни до кінця червня відкриє "повітряний коридор" з Британією - за цією угодою туристи зможуть літати до Португалії без карантину. Москва і Санкт-Петербург, Росія Кількість смертей у Москва і Санкт-Петербург, Росія була на 30% більше за середню, загалом померло на 9 100 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 7 030 Надлишкова смертність від інших причин 2 104 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Даних про смертність по всій території Росії за період пандемії ще немає, але дані з двох найбільших міст показують тенденцію надлишкової смертності. Загальна кількість смертей у квітні у Москві на 17% перевищила середнє значення за п'ять років. У Петербурзі спалах коронавірусу почався трохи пізніше. Загальна кількість випадків смерті за квітень була приблизно такою, як очікувалося. Сербія Кількість смертей у Сербія була на 5% менше за середню, загалом померло на 800 менше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 179 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Спалах коронавірусу у Сербії був доволі помірним. За офіційними даними, кількість смертей в країні становить не більше 10 на добу. Першу смерть від Covid-19 зареєстрували 20 березня, і вже наступного дня уряд запровадив суворі обмеження щодо пересування людей. Невідомо, чи зможе країна стримати спалах у наступні місяці. Таїланд Кількість смертей у Таїланд була на 2% більше за середню, загалом померло на 2 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 57 Надлишкова смертність від інших причин 2 316 Детальніше Це друга країна за межами Китаю, де підтвердили зараження коронавірусом, однак, офіційні показники смерті від Covid-19 в Таїланді, на подив, низькі. Різке збільшення кількості підтверджених випадків Covid-19 наприкінці березня призвело до того, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча оголосив в країні надзвичайний стан. При цьому число смертей від коронавірусу ніколи не перевищувало чотирьох випадків на день. Подібним чином у березні коефіцієнт смертності від усіх причин виявився вищим, ніж середній рівень смертності. А у квітні-травні цей показник повернувся до свого нормального рівня. Стамбул, Туреччина Кількість смертей у Стамбул, Туреччина була на 32% більше за середню, загалом померло на 4 500 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 4 340 Надлишкова смертність від інших причин 190 Детальніше Примітка: статистика смертей від Covid-19 охоплює всю Туреччину, а не лише Стамбул Оскільки у березні вірус швидко охопив всю Туреччину, уряд країни запровадив жорсткі обмеження, щоб зупинити його поширення. Загальна кількість зареєстрованих смертей у Стамбулі сягнула піку в середині квітня, і відтоді ця тенденція постійно зменшується. Даних про смертність від Covid-19 у Стамбулі немає, але навіть якщо порівняти з даними по країні, надлишкова смертність в Стамбулі перевищує середній показник за весь час пандемії. Це означає, що загальна кількість "надлишкових" смертей у місті, не пов'язаних з Covid-19, ймовірно, набагато вища. Франція Кількість смертей у Франція була на 25% більше за середню, загалом померло на 28 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 26 380 Надлишкова смертність від інших причин 1 989 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин На початку спалаху у Франції реєстрували лише смерті від Covid-19 у лікарнях, а від початку квітня почали додавати до тих також смерті у будинках для літніх. Кількість смертей, що пов'язують із Covid-19, становила майже усі надлишкові випадки смерті у Франції з початку пандемії. Авторське право на зображення AFP Пік у країні припав на тиждень, що закінчився 5 квітня - тоді кількість смертей на понад 7 тис. перевищила середню. Епіцентром епідемії у країні став Париж та його околиці. Згідно з даними уряду, близько третини усіх офіційних випадків смерті від коронавірусу у Франції зареєстрували у будинках для літніх. Чилі Кількість смертей у Чилі була на 16% більше за середню, загалом померло на 3 200 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 1 053 Надлишкова смертність від інших причин 2 181 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин У середині травня Чилі посіла третє місце за кількістю випадків коронавірусу у Латинській Америці. Кількість смертей, пов'язаних з Covid-19, також стійко зростає. В одних регіонах спалах виявився сильнішим, ніж в інших. На окремі райони Столичного регіону Сантьяго (центр - місто Сантьяго) припадає близько половини всіх підтверджених випадків і понад половина смертей. Швейцарія Кількість смертей у Швейцарія була на 10% більше за середню, загалом померло на 1 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 1 639 Надлишкова смертність від інших причин Загалом немає Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Пік смертності у Швейцарії припав на тиждень, що закінчився 5 квітня. Померло приблизно на 500 людей більше, ніж зазвичай, тобто зростання смертності склало 39%. Останні дані свідчать про те, що спалах у країні - під контролем. За п'ять тижнів, що тривали до 24 травня, смертність у Швейцарії повернулася до очікуваного рівня. Зараз у Швейцарії надлишкова смертність, що не пов'язана з коронавірусом, перевищує офіційні показники смертності від Covid-19. Швеція Кількість смертей у Швеція була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 3 981 Надлишкова смертність від інших причин 190 Детальніше Смертність за тиждень Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин Під час піку в Швеції, який припав на тиждень, що закінчився 12 квітня, зафіксувала найбільшу тижневу кількість смертей за два десятиліття. Показники смертності у Швеції контрастують із сусідніми Данією та Норвегією, де загальна кількість смертей була набагато ближче до рівнів попередніх років. Під час спалаху у Швеції не запроваджували загальний карантин. Натомість влада зробила ставку на добровільне дотримання соціальної дистанції та інші адресні заходи. Авторське право на зображення GETTY IMAGES Під час пандемії ресторани у Швеції не закривали Д-р Андерс Тегнелл, державний епідеміолог, відповідальна за політику країни щодо коронавірусу, нещодавно визнав, що суперечливе рішення не запроваджувати суворий карантин призвело до занадто великої кількості смертей. "Загалом ми досі вважаємо, що це правильна стратегія для Швеції", - водночас заявив він і назвав боротьбу з вірусом "марафоном, а не спринтом". Японія Кількість смертей у Японія була на 0,3% більше за середню, загалом померло на 400 більше людей, ніж зазвичай. Смертність від Covid-19, офіційні дані 51 Надлишкова смертність від інших причин 301 Детальніше Смертність за місяць Очікувана смертність Очікувана смертність Всього смертей від інших причин Всього смертей від інших причин У січні 2020-го в Японії підтвердили перший випадок коронавірусу. Кількість смертей від Covid-19 в країні - низька. 25 травня прем'єр-міністр Сіндзо Абе скасував обмежувальні заходи, які діяли з середини квітня. Офіційно в Японії кількість смертей від Covid-19 не перевищує 1 тис. людей. Японія не ставила пріоритетом масове тестування, як, наприклад, Південна Корея. При цьому низька надлишкова смертність показує, що коронавірус не мав значного впливу на країну.

Роберт Кафф, голова статистичного відділу ВВС

Немає точної "турнірної таблиці", яка показувала б найбільші втрати, але ми все одно можемо порівнювати дані з різних країн за час першої хвилі пандемії.

Перу, Чилі та Бразилія досі мають справу зі зростанням кількості жертв, тому загальна картина по цих країнах швидко зміниться вже найближчими тижнями.

Більш стабільною є ситуація в країнах, де кількість померлих сягнула піку і тепер повернулася до нормальних, або близьких до них, показників.

Серед цих країн є такі, як Британія, Іспанія, Італія та Бельгія, смертність в яких зросла на 30%.

Це сильно відрізняється від ситуації в Японії, Німеччині та низці інших країн, де смертність за тиждень відхилялася не більш як на 5% від норми.

Якщо поглянемо на ці дані під іншим кутом зору - рахуватимемо смертність в розрахунку на кількість населення або використаємо однакову кількість тижнів в кожній країні, - то отримаємо зовсім інші результати.

Ці дані є попередніми.

Саме тому ми не можемо скласти точний рейтинг країн, але можемо визначити, які з них потрапили в "нещасливу компанію" тих, хто постраждав найбільше.

Як вимірюється надлишкова смертність?

Щоб виміряти надлишкову смертність, ми використали дані про кількість померлих з будь-яких причин. Такі дані зазвичай збираються й публікуються управліннями запису актів громадянського стану, міністерствами охорони здоров'я або статистичними агентствами. Як правило, для обробки й підтвердження цих даних потрібен час, тому згодом їх можуть переглянути.

Надлишкова смертність - це кількість смертей, що перевищує середні значення за попередні роки. Ці дані не коригувалися за віком, тобто вони не враховують демографічні відмінності в різних країнах.

Загальну кількість смертей ми округлили до сотень.

Як ми обирали країни?

Ми сфокусувалися на країнах і містах, для яких є достатньо достовірні дані про смертність принаймні за чотири тижні до початку епідемії в цій місцевості. Там, де даних для всієї країни немає, ми брали міста з доступною статистикою - як, приміром, у випадках з Москвою чи Стамбулом.

В окремих містах показником зростання смертності можуть слугувати опосередковані дані - як, наприклад, у випадку зі столицею Індонезії Джакартою, де про зростання кількості смертей можна судити зі зростання кількості поховань.

Як визначався початок спалаху в кожному регіоні?

Початок спалаху рахувався від моменту, коли в конкретній місцевості зареєстрували п'яту смерть від коронавірусу. Період аналізу триває до того моменту, поки є достовірні дані, які навряд чи сильно зміняться в майбутньому.

У більшості випадків ми відраховували надлишкову смертність від середнього рівня за п'ять років - з 2015 по 2019. Там, де це можливо, ми використали дані про очікувану смертність, змодельовані статистичною службою тієї чи іншої країни, щоб врахувати зміну кількості населення.

Чи можна оцінити вплив епідемії іншими способами?

Порівняння надлишкової смертності з очікуваною - це лише один із кількох способів. Але тривалість спалаху відіграє важливу роль у таких підрахунках.

У країнах, де смертність різко зростає і потім різко знижується, як в Іспанії, кількість очікуваних смертей буде нижчою, ніж у країнах з більш тривалою епідемією, як у Британії.

Менша кількість очікуваних смертей в Іспанії означає, що надлишкова смертність в цій країні виявляється набагато вищою у відсотковому співвідношенні.

Ще один спосіб - подивитися на надлишкову смертність в перерахунку на 1 млн населення. Плюс такого способу в тому, що він дозволяє порівнювати країни з різним населенням. Але є й мінус: такі вимірювання будуть виставляти в більш негативному світлі країни з постарілим і менш здоровим населенням, оскільки в такому випадку буде враховуватися, що в таких країнах очікувана смертність вища.

Які джерела ми використовували?

Дані про кількість смертей від Covid-19 взяті здебільшого з урядових звітів. Там, де офіційної інформації не було, ми використали дані Європейського центру профілактики й контролю захворювань (ECDC).

Над проєктом працювали:

Дизайн - Пріна Шах та Зої Бартоломеу. Розробка - Беккі Раш і Скотт Джарвіс. Аналіз даних і текст - Беккі Дейл і Нассос Стіліану. Координатор мовних служб - Анна Люсія Гонзалез. Продюсування дослідження - Луїз Адаму и Пол Харріс. Голова відділу статистики - Роберт Кафф. Проджект-менеджмент - Саллі Моралес. Продакшн - Джон Уолтон, Джекі Мартенс. Ілюстрації - Джилла Дастмальчі.

У роботі над проєктом також брали участь: професор Федерального університету Мінас-Жерайса Бернардо Ланса Кейроз; професор Школи менеджменту Слоуна Хажир Рахмандад; професор Політехнічного університету Віргінії Навід Гафарзадеган; дослідник епідеміологічного центру Кембриджського університету Месут Ерзурумлуоглу; директор з міжнародних досліджень Національного інституту населення і соціального страхування Японії Ю Корекава.

Джерела:

Statistik Austria; Belgium Mortality Monitoring; Sciensano; Belgian Institute for Health; Civil Registry of Brazil; Chile Civil Registration and Identification Service; Chile Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation; Chile Ministry of Health; Statistics Denmark; Ecuador General Directorate of the Civil Registry; Ecuador National Institute of Statistics and Census (INEC); French National Institute of Statistics and Economic Study (Insee); Germany Federal Statistics Office; DKI Jakarta Provincial Park and Forest Service; Iran National Organisation for Civil Registration; Iran Ministry of Health; Italian National Institute of Statistics (Istat); Japan Bureau of Statistics; Ministry of Internal Affairs and Communications; Statistics Netherlands (CBS); Statistics Norway; Peru Ministry of Health; Peru National Information System of Deaths (SINADEF): Portugal Directorate-General for Health; Moscow Office of Civil Registration; Moscow Government; St Petersburg Office of Civil Registration; Statistical Office of the Republic of Serbia; South African Medical Research Council (SAMRC); South Africa Department of Statistics (Stats SA); Statistics Korea (KOSTAT); Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain; Mortality Monitoring Spain; Statistics Sweden; Federal Statistical Office Switzerland; Thailand Department of Provincial Administration; Istanbul Metropolitan Municipality; Tubitak (Scientific and Technological Research Council of Turkey); Office of National Statistics (ONS); National Records of Scotland (NRS); Northern Ireland Statistics Research Agency (NISRA); State Statistics Service of Ukraine; American Centers for Disease Control and Prevention (CDC); US National Center for Health Statistics (NCHS); European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!