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Протизапальний препарат дексаметазон допомагає знизити смертність від Covid-19, стверджують британські вчені. Це, на їхню думку, "великий прорив" у лікуванні коронавірусу.

Клінічні випробування показали, що дексаметазон може допомогти врятувати життя багатьох тяжкохворих пацієнтів з Covid-19.

Британський уряд вже дозволив використовувати препарат у закладах Національної служби охорони здоров'я.

Як він працює?

Дексаметазон - це стероїдний препарат, який має протизапальну та імунодепресивну дію.

Стероїди мають властивість пригнічувати імунітет. Одним з ефектів від застосування таких препаратів є подолання так званого "цитокінінового шторму" (коли імунна система починає атакувати хворого).

Вчені з'ясували, що дексаметазон знижує гіперактивацію імунітету у боротьбі з коронавірусом.

Однак для лікування легкої форми хвороби застосовувати його сенсу немає, зазначають експерти.

Пацієнтам зі слабкими симптомами Covid-19 дексаметазон не допомагає. Він потрібен лише тим, хто має проблеми з диханням або під'єднаний до ШВЛ.

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Наскільки він ефективний?

Під час клінічних випробувань препарату, що проводили під керівництвом науковців з Оксфордського університету, близько 2 тисяч пацієнтів в стаціонарах отримували дексаметазон.

Результати їхнього лікування порівняли з показниками інших 4 тисяч пацієнтів, яким дексаметазон не призначали.

З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального наслідку при лікуванні дексаметазоном знижувався з 40 до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%.

Керівник групи дослідників з Оксфордського університету, професор Пітер Хорб каже, що дексаметазон показав високу ефективність: "Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик смерті. Це великий прорив".

Один з провідних дослідників, професор Мартін Ландрей уточнює, що з восьми пацієнтів на ШВЛ можна врятувати одного завдяки дексаметазону, і одного з 20-25 пацієнтів на кисневій терапії.

"Курс розрахований на 10 днів лікування і коштує 5 фунтів стерлінгів (близько 165 грн) на одного пацієнта. Щоб врятувати одне життя, потрібно в середньому 35 фунтів стерлінгів. Це ліки, які є по всьому світу ", - говорить Мартін Ландрей.

Препарат рекомендують призначати дорослим. Вагітним жінкам і мамам, які годують, його краще не вживати.

Наскільки він доступний?

Перший препарат з доведеною ефективністю у боротьбі з Covid-19 - це не якийсь новий і дорогий препарат. Це старий, дешевий глюкокортикостероїд.

І тут є чому радіти, бо це означає, що пацієнти з усього світу прямо зараз можуть скористатися перевагами цього препарату. Саме тому головні результати клінічних випробувань були оприлюднені негайно.

Дексаметазон використовують з початку 1960-х років для лікування різних хвороб, зокрема при ревматоїдному артриті та астмі.

Приблизно половина пацієнтів з Covid-19, що потребують вентиляції легень, не виживає. Тому зниження ризику летального результату на 33% має величезне значення.

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Що ще він лікує?

Дексаметазон лікує запалення, набряки або стан, при якому імунна система переходить у режим підвищеного навантаження, - коли, наприклад, важка астма викликає запалення дихальних шляхів і легенів, важкі алергічні реакції або болісне запалення суглобів.

Дексаметазон також ефективний при лікуванні аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит або вовчанка, коли імунна система організму виробляє антитіла проти самої себе.

Чи є побічні ефекти?

Найбільш поширені побічні ефекти дексаметазону - занепокоєння, порушення сну, збільшення ваги та затримання рідини в організмі.

Серед рідкісних побічних ефектів найчастіше фіксували порушення зору, розфокусований зір і крововилив.

Однак пацієнтам з коронавірусом призначають відносно низькі дози препарату, тому розвиток побічних ефектів - незначний.

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