Коронавірус: що таке дексаметазон і як він працює?
Протизапальний препарат дексаметазон допомагає знизити смертність від Covid-19, стверджують британські вчені. Це, на їхню думку, "великий прорив" у лікуванні коронавірусу.
Клінічні випробування показали, що дексаметазон може допомогти врятувати життя багатьох тяжкохворих пацієнтів з Covid-19.
Британський уряд вже дозволив використовувати препарат у закладах Національної служби охорони здоров'я.
Як він працює?
Дексаметазон - це стероїдний препарат, який має протизапальну та імунодепресивну дію.
Стероїди мають властивість пригнічувати імунітет. Одним з ефектів від застосування таких препаратів є подолання так званого "цитокінінового шторму" (коли імунна система починає атакувати хворого).
Вчені з'ясували, що дексаметазон знижує гіперактивацію імунітету у боротьбі з коронавірусом.
Однак для лікування легкої форми хвороби застосовувати його сенсу немає, зазначають експерти.
Пацієнтам зі слабкими симптомами Covid-19 дексаметазон не допомагає. Він потрібен лише тим, хто має проблеми з диханням або під'єднаний до ШВЛ.
Наскільки він ефективний?
Під час клінічних випробувань препарату, що проводили під керівництвом науковців з Оксфордського університету, близько 2 тисяч пацієнтів в стаціонарах отримували дексаметазон.
Результати їхнього лікування порівняли з показниками інших 4 тисяч пацієнтів, яким дексаметазон не призначали.
З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального наслідку при лікуванні дексаметазоном знижувався з 40 до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%.
Керівник групи дослідників з Оксфордського університету, професор Пітер Хорб каже, що дексаметазон показав високу ефективність: "Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик смерті. Це великий прорив".
Один з провідних дослідників, професор Мартін Ландрей уточнює, що з восьми пацієнтів на ШВЛ можна врятувати одного завдяки дексаметазону, і одного з 20-25 пацієнтів на кисневій терапії.
"Курс розрахований на 10 днів лікування і коштує 5 фунтів стерлінгів (близько 165 грн) на одного пацієнта. Щоб врятувати одне життя, потрібно в середньому 35 фунтів стерлінгів. Це ліки, які є по всьому світу ", - говорить Мартін Ландрей.
Препарат рекомендують призначати дорослим. Вагітним жінкам і мамам, які годують, його краще не вживати.
Наскільки він доступний?
Перший препарат з доведеною ефективністю у боротьбі з Covid-19 - це не якийсь новий і дорогий препарат. Це старий, дешевий глюкокортикостероїд.
І тут є чому радіти, бо це означає, що пацієнти з усього світу прямо зараз можуть скористатися перевагами цього препарату. Саме тому головні результати клінічних випробувань були оприлюднені негайно.
Дексаметазон використовують з початку 1960-х років для лікування різних хвороб, зокрема при ревматоїдному артриті та астмі.
Приблизно половина пацієнтів з Covid-19, що потребують вентиляції легень, не виживає. Тому зниження ризику летального результату на 33% має величезне значення.
Що ще він лікує?
Дексаметазон лікує запалення, набряки або стан, при якому імунна система переходить у режим підвищеного навантаження, - коли, наприклад, важка астма викликає запалення дихальних шляхів і легенів, важкі алергічні реакції або болісне запалення суглобів.
Дексаметазон також ефективний при лікуванні аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит або вовчанка, коли імунна система організму виробляє антитіла проти самої себе.
Чи є побічні ефекти?
Найбільш поширені побічні ефекти дексаметазону - занепокоєння, порушення сну, збільшення ваги та затримання рідини в організмі.
Серед рідкісних побічних ефектів найчастіше фіксували порушення зору, розфокусований зір і крововилив.
Однак пацієнтам з коронавірусом призначають відносно низькі дози препарату, тому розвиток побічних ефектів - незначний.
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