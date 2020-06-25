Копирайт изображения Наталя Піпа Image caption Сергій Шкарлет на засіданні комітету Ради з питань науки та освіти 18 червня

Верховна Рада не змогла призначити новим міністром освіти та науки Сергія Шкарлета через брак голосів, тож за наполяганням президента Володимира Зеленського його призначили в.о. міністра в обхід парламенту.

На засіданні уряду 25 червня Шкарлета призначили заступником міністра й одраз ж виконувачем обов'язків міністра.

17 червня прем'єр-міністр подав його кандидатуру парламенту для призначення міністром освіти. Проте наступного дня профільний комітет розкритикував цю кандадидатуру і у фракції "Слуга народу" забракло голосів для його призначення.

Через таке рішення комітету, як кажуть співрозмовники ВВС News Україна, під його головою Сергієм Бабаком від "Слуги народу" захиталось.

Як вказують джерела ВВС News Україна в уряді, Зеленський особисто лобіює його кандидатуру і змусив уряд піти на такий крок в обхід Ради.

Можливе призначення ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти на початку підняла хвилю обурення серед активістів та у ЗМІ.

Йому закидають, що багато наукових робіт містять підозру на плагіат. Також є питання щодо політичних зв'язків з Партією регіонів.

У часи президента Віктора Януковича він долучився до Партії регіонів, а за президента Петра Порошенка - до його президентського блоку.

Нещодавно розгорівся ще один скандал - з'ясувалось, що Сергій Шкарлет міг цього року купити службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.

Всі закиди та звинувачення Шкарлет заперечує.

Від Януковича до Порошенка

Сергію Шкарлету 47 років. Він був наймолодшим ректором країни, коли став ректором Чернігівського національного технологічного університету в 2010 році.

Тоді ж він приєднався до команди новобраного президента Віктора Януковича й Партії регіонів.

На місцевих виборах 2010 року Шкарлет обрався до обласної ради від Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним.

Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником.

Копирайт изображения Пресслужба МОН Image caption Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником. На фото - його нагородження у кабінеті Табачника.

В 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", - заявляв він журналістам.

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета. В 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Тоді він не набрав достатньо голосів.

Плагіат і кандидат Зеленського

На початку червня наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" опублікувала інформацію про можливий плагіат у наукових роботах майбутнього міністра.

Спільнота випустила серію матеріалів з порівняльними таблицями робіт Шкарлета та дослідженнями науковців попередніх років, в яких ідентичні частини тексту.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мер Чернігова Владислав Атрошенко (другий ліворуч) від БПП та ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет (в центрі) під час урочистого відкриття Студентської площі в 2018 році

Сергій Шкарлет 18 червня у парламенті заявив депутатам профільного комітету, що готується спеціальний незалежний аналіз щодо плагіату. Він наполягав, що плагіатом не займався.

Сергій Шкарлет як кандидат дуже сподобався Володимиру Зеленському.

Про що президент казав журналістам 6 червня на зустрічі у Заліссі.

За його словами, Шкарлета йому запропонували ректори університетів.

Зеленський зацитував ректора з Хмельницького, який у захищав Шкарлета тим, що за часів Януковича всіх освітян змушували вступати в Партію регіонів.

Копирайт изображения Офіс президента

Загалом Зеленський пояснив журналістів, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.

Докладався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.

Різко проти призначення пана Шкарлета через плагіат виступала попередня міністерка освіти Ганна Новосад, а також колишня перша заступниця міністра, а нині депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Коаліція освітніх організацій також зверталась до уряду та депутатів з проханням призначити міністром людину, яка має бездоганну академічну доброчесність, натякаючи на можливий плагіат Шкарлета.

Наука і автомобілі

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 року.

Школу закінчив на Чернігівщині, а першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "математичне забезпечення системи автоматизації.

Ще одну вищу освіту здобув у 1996 році в Чернігівському технологічному інституті за напрямком "Облік і аудит".

Згодом він захистив кандидатську дисертацію, а потім - докторську.

1996 року він став асистентом кафедри Чернігівського технологічного інституту, з часом став доцентом кафедри в уже на той час Чернігівському технологічному університеті.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Ректор показав президенту роботи своїх студентів

З 2001 по 2010 рік Сергій Шкарлет працював у приватному освітньому бізнесі - був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Коли пан Шкарлет залишив цей ВНЗ і в 2010 році очолив Чернігівський національний технологічний університет, його місце у приватному виші зайняла його дружина Тетяна Бобришева-Шкарлет.

У декларації нового міністра є одна квартира у Чернігові, яка записана на дружину.

Родина має три автомобілі: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga Titanium та Mitsubishi Pajero Wagon.

17 червня ексміністерка освіти Ганна Новосад опублікувала документи, які свідчать, що Шкарлет витратив 60 тисяч доларів на службовий автомобіль Volkswagen Amaroc Volcano. Ці кошти нібито мали піти на платню викладачам.

Сам Шкарлет пояснив депутатам, що цей автомобіль-пікап купили для кафедри автомобільного транспорту. "Там є наукові розробки, потрібен транспорт для перевезення техніки. Я її купив не собі, на ній я не їжджу", - запевнив Шкарлет.

Ректорська платня складала 509 тисяч грн на рік. Сам Шкарлет має 70 тисяч гривень та 30 тисяч доларів готівки, а дружина - 32 тисячі доларів.

Система Youcontrol вказує, що дружина пана Шкарлета мала стосунок до заснування двох приватних бізнесів у сфері торгівлі - "Владком" та "Ніка-сервіс 2000".

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