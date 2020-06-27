Пів мільйона гривень на місяць і тисячі підписників: як заробляють українці в Instagram

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Як українці в Instagram отримують тисячі та мільйони підписників, заробляють на рекламі, перетворюючи себе та свій спосіб життя на бренд.

З яскравих фото усміхається струнка, приязна дівчина з ідеальним пресом.

Ось вона пригортає доньку, ось тулиться до чоловіка, а ось позує з букетом чи демонструє нове вбрання.

Ця дівчина — Лена Мандзюк з Хмельницького. Вона не співачка, не акторка і не телеведуча. Але у неї в арсеналі рекламні проєкти на тисячі доларів та майже 1,2 млн підписників в Instagram.

Це на 200 тис. більше підписників, ніж зараз має співак Олег Винник. Майже вдвічі більше за аудиторію зірки "Студії квартал 95" Олени Кравець та, наприклад, у два з половиною рази більше ніж в педіатра Євгена Комаровського.

В Україні Instagram став соцмережею номер один для користувачів до 27 років і продовжує стрімко зростати, каже Максим Саваневський, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne.

"Instagram в Україні в останні три роки росте значно швидше ніж Facebook. Зараз їхні аудиторії вже майже зрівнялися. Але середній час, який користувачі проводять в Instagram, значно більший ніж у Facebook", - підкреслює він.

Цей майданчик дав можливість тисячам українських блогерів "розкрутитися", наростити багатотисячну, а часом і багатомільйонну аудиторію та перетворити її на серйозне джерело доходу.

"Люди постійно підходять на вулиці"

Копирайт изображения Instagram Лени Мандзюк Image caption Блогерка Лена Мандзюк в тому числі дає поради щодо спорту та здорового способу життя

У минулому спортсменка та легкоатлетка Лена Мандзюк довгий час займалася вебдизайном. Свій блог в Instagram почала вести чотири роки тому.

Вона зізнається, що від початку планувала його як великий проєкт, а не як хоббі. Хотіла створити якісний і саме україномовний блог. Писала здебільшого про себе і свою сім'ю, давала поради щодо здорового способу життя, спорту.

Частково нові підписники з'являлися органічно, частково доводилося вмикати додаткові інструменти розкрутки - співпрацювати з іншими блогерами, підключати рекламу.

"Це було непросто. Аудиторія могла приходити, але потрібно було пропонувати їй щось цікаве і корисне, щоб втримати підписників на своїй сторінці, - каже Мандзюк. - Я проходила курси і семінари. Розвивала свій блог, а він розвивав мене".

За рік після запуску Instagram приніс блогерці перші гроші.

Спершу вона почала заробляти на платних фітнес-уроках в онлайні, а згодом додалася реклама.

Перші рекламні пости Мандзюк розміщувала за тисячу гривень. Але популярність блогу росла, а з нею і розцінки. Зараз за співпрацю з певним брендом блогерка отримує кілька десятків тисяч гривень.

Якщо йдеться про більш масштабний проєкт зі зйомками, то може йтися про кілька тисяч доларів.

Пропозицій так багато, що довелося взяти менеджера, який займається суто рекламною співпрацею. Блогерка погоджується далеко не на все.

"Люди мені дуже довіряють, я цю аудиторію збирала роками, докладала багато зусиль, тому я показую тільки те, що мені самі подобається, чим я користуюсь, зважаю на репутацію бренду", - підкреслює вона.

Блог не лише став основним джерелом доходу, але навіть дозволив стартувати в офлайні. В найближчі тижні сім'я планує відкрити власну кав'ярню, сподіваючись, що згодом зможе створити цілу мережу закладів по всій країні.

Крім того, в планах - великі спортивні проєкти в офлайні.

Копирайт изображения Instagram Лена Мандзюк

"Блог - це не робота, це частинка нашого життя, - каже Лена Мандзюк. - Мені буде ніяково, якщо я прокинуся і не побажаю всім доброго ранку, не покажу своїх дітей, які машуть ручкою".

До того, що за популярність доводиться розплачуватися втратою приватності, ставиться спокійно.

"Люди постійно підходять на вулиці, ставляться до нас як до друзів, яких знають роками. Для нас з чоловіком це нормально", - додає вона.

Скільки українські блогери заробляють

Ринок Instagram зростає швидко, але оцінити його масштаби складно. Далеко не весь спонсорський контент оплачують "по-білому", каже Олена Дерев'янко, партнерка агенції PR-Service та віцепрезидентка Української PR-Ліги.

Виходячи лише з офіційних оцінок Інтернет асоціації України, ринок реклами в Instagram можна оцінити в 350 млн гривень на рік.

Проте це лише верхівка айсберга, переконана Дерев'янко.

"За рахунок спонсорського контенту це число можна сміливо збільшувати у декілька разів", - каже вона.

Копирайт изображения Ольга Каррера Image caption Блогер з аудиторією в 200-500 тис. підписників може заробляти до пів мільйона гривень на місяць, зазначає експертка Даша Саклакова

Заробітки блогерів відрізняються суттєво. І це залежить не лише від кількості фоловерів.

Значно важливішою є якість та активність аудиторії, а також тематика блогу. Найвищі розцінки на контент, заточений на моду та красу.

"Ціна на спонсорований пост чи фото у більш-менш значущих блогерів коливається у широкому діапазоні від $50 до $1 500", - зазначає Олена Дерев'янко.

Блогер з аудиторією в 200-500 тис. підписників може заробляти до пів мільйона гривень на місяць, зазначає Даша Саклакова, керівниця SMM-агенції та сервісу аналітики 22nd Floor.

Такі заробітки можливі, якщо блогер розміщує рекламу 2-3 брендів в сторіз щодня, а також раз на три дні рекламу в пості.

З такою аудиторією розцінки на спонсорський контент - 3-5 тис. гривень за рекламу в сторіз та близько 8 тис. гривень в пості.

Блогери з мільйонною аудиторією заробляють ще більше.

У 25-річної Олександри Пустовіт, блогерки з Івано-Франківська, майже 2 млн підписників в Instagram. У її чоловіка Ігоря - майже мільйон.

В постах Олександри - реклама від Dior, Elemis, Guerlain. Навіть маленький син блогерів вже став амбасадором бренду дитячого харчування "Агуша".

"Звідки у нас будинок? Авто? Салон краси? Про мене навіть сторінка в Вікіпедії є. Звідки? Це все результат поєднання двох речей: телефон і бажання", - ділиться рецептом успіху в своєму Instagram блогерка.

"Підглядання" та ефект друга

Успіх блогерів, які не є селебріті, Олена Дерев'янко пояснює природним бажанням людей "підглядати" за життям інших - для розваги, щоб перейняти їхній успіх чи позловтішатися з невдач.

"Це нові медіа, які здаються більш щирими через відсутність цензури, окрім самоцензури автора чи правил соцмережі. А також через вдавану чесність блогерів, які часто позначають спонсорований контент", - додає експертка.

Саме цим пояснюється інтерес до таких блогерів з боку рекламодавців.

"Блогери діляться своїм побутом, думками, дозвіллям, тож більшість людей сприймають їхню рекламу як щиру рекомендацію друга і довіряють їй більше", - пояснює Даша Саклакова.

Звісно, великі міжнародні бренди все одно будуть просувати себе через всі канали реклами, в тому числі через більш традиційне телебачення чи зовнішню рекламу. Проте для малого і середнього бізнесу блогери у соцмережах з активною аудиторією - чудовий стартовий майданчик за відносно невеликі гроші.

"Особливо добре працює ефект "снігової кулі", коли продукт масово рекламується у 10-20 інфлюенсерів і створюється відчуття, що ним користуються всі навколо, що спонукає людей купити та теж спробувати", - додає Саклакова.

Перевагами блогерів у Instagram експерти називають відносно низьку ціну реклами, можливість системної, а не разової співпраці, а також якісну, активну аудиторію.

Крім того, блогери зазвичай мають конкретну спеціалізацію, тож можна легко встановити, чи справді аудиторія конкретного блогера є цільовою для продукту, який будуть рекламувати.

Не все так просто

Копирайт изображения Instagram Іван Сідорко Image caption Блогер Іван Сідорко знімає для своїх підписників комічні, позитивні відео з членами своєї сім'ї в головній ролі

Втім, тільки здається, що успіх в Instagram - це легко. "Це величезна праця", - підкреслює блогер Іван Сідорко.

Головна спеціалізація блогера, який вже багато років працює сценаристом в головних гумористичних шоу країни, - кумедні відео з членами власної родини в головній ролі.

"Для мене блог - це наче власний телеканал. Тут я вирішую, що показувати, а що ні, - розповідає Іван Сідорко. - На 90% - це позитив. Не розумію блогерів, які можуть плакати на камеру в сторіз. Коли на душі зле, це останнє, про що має думати нормальна людина".

За два роки його блог в Instagram виріс до 130 тис. підписників. Але такі результати даються непросто, зізнається він.

Особливо в останні роки, коли без інвестицій у власну розкрутку в цій мережі пробитися майже нереально.

Після перших 30 тис. підписників стали з'являтися рекламні пропозиції, але поки що головним джерелом доходу Instagram так і не став.

"Якщо п'ять років тому для того, щоб стати популярним, досить було публікувати гарні фоточки і ставити хештеги, і аудиторія сама тебе знаходила, то зараз потрібно багато часу та фінансових ресурсів, щоб розвиватися з такою ж силою, як кілька років тому безкоштовно", - підтверджує Даша Саклакова.

За топовими блогерами, у яких реальна, а не накручена аудиторія, часто стоять цілі команди, які забезпечують їхню роботу, каже Максим Саваневський. Йдеться про тих, хто допомагає створювати яскравий контент, займається менеджментом, рекламою, зйомками.

"На це треба витрачати дуже багато ресурсів, це професійна робота, - пояснює він. - Можливо, є поодинокі випадки, коли у когось мільйони підписників і він сам всім займається, але загалом по ринку йдеться швидше про професійні команди".

Крім того, на п'яти Instagram наступає TikTok, який вже став соцмережею номер один у світі серед користувачів до 15 років.

"Є всі шанси, що Instagram почне втрачати аудиторію на користь TikTok", - резюмує Саваневський.

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