Коронавірус і теорія змови. До чого тут Білл Гейтс і ветеринарний інститут

Важко назвати гламурним вивчення вірусів домашніх і сільськогосподарських тварин. Справа ця серйозна, необхідна, нею і займається інститут Пірбрайта в англійському графстві Суррей. Але навіть він став об'єктом атак конспірологів.

Прихильники теорії змови - в цьому випадку ті, хто звинувачує колишнього керівника компанії Microsoft Білла Гейтса в тому, що саме він влаштував пандемію коронавірусу, - додали його до своєї конспірологічної моделі ветеринарів-вірусологів.

Це зовсім не жарт - в інститут почали надходити листи і дзвінки з погрозами та образами.

"Ми ніколи ні з чим таким не стикалися. Деякі повідомлення були дуже агресивними. Нас, наприклад, називали вбивцями", - розповіла керівниця відділу інституту Пірбрайта зі зв'язків з громадськістю Тереза Мохен.

Один телефонний дзвінок їй особливо запам'ятався. Чоловік телефонував вже не вперше, і після одного з таких дзвінків працівниця, що розмовляла з ним, розплакалася. Він кричав у слухавку, що інститут створив коронавірус і використовує його як біологічну зброю.

"Він потім зателефонував мені та прикинувся жінкою, як у фільмі "Місіс Даутфайр". Було зрозуміло, що людина змінила свій голос. Він говорив якусь гидоту з сексуальним підтекстом, і я, звичайно, кинула слухавку", - згадує пані Мохен.

Копирайт изображения Teresa Maughan Image caption За словами Терези Мохен, на адресу працівників лунали серйозні погрози

Все почалося в січні, коли в соцмережах з'явилося одне некоректне повідомлення. Його автором став відеоблогер Джордан Сетер, що підтримує конспірологічну теорію про те, що президент США Дональд Трамп збирається викрити глобальну мережу сексуальної експлуатації дітей, до якої нібито причетні його політичні опоненти.

Сетер опублікував кілька повідомлень у Twitter, у яких пов'язав інститут Пірбрайта з "патентом на коронавірус", виданий 2018 року. Він зазначає, що одними з головних спонсорів проєкту стали Всесвітня організація охорони здоров'я та фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Копирайт изображения Twitter Image caption Скріншот з твітом Джордана Сетера

"Чи не була поява цього захворювання запланована наперед?" - цікавиться блогер.

Коронавіруси - велика родина вірусів, здатних викликати різні захворювання як у тварин, так і у людей. Про новий коронавірус, що викликає Covid-19, стало відомо в кінці 2019 року, і тому з'явилося припущення, що інститут знав про нього наперед і вирішив запатентувати вакцину проти нього.

Інститут Пірбрайта дійсно запатентував своє відкриття, але пов'язане воно зі створенням вакцини проти раніше відомого коронавірусу, що інфікує курей.

Через зв'язок із засновником Microsoft інститут опинився в центрі інших, ще більших, але нічим не підкріплених теорій змови, згідно з якими деякі темні сили під керівництвом Білла Гейтса влаштували пандемію, щоб отримати астрономічний прибуток від продажу вакцини.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс - один з найбільших спонсорів глобальних проєктів в охороні здоров'я, і інститут Пірбрайта не приховує, що отримує від нього кошти для досліджень з метою створення вакцин. Але фінансування жодним чином не пов'язане з отриманим патентом.

Наприкінці березня, вже після того, як на інститут почалися напади в соцмережах, інститут Пірбрайта спільно з Оксфордським університетом та службою охорони здоров'я Англії почав випробувати протикоронавірусну вакцину на свинях. Це необхідна вимога перед початком клінічних випробувань на людях.

ВВС спробувала зв'язатися з паном Сетером для коментарів, але відповіді від нього не отримала. В одному зі своїх твітів він потім написав, що не стверджував, ніби патент, отриманий інститутом Пірбрайта, був від нового коронавірусу, що викликає Covid-19.

Image caption Білл Гейтс став частим героєм теорій змов

Задавши в пошуковій системі у соцмережах CrowdTangle словосполучення "інститут Пірбрайта" в період з 16 січня по 16 червня, ви отримаєте 191 тис. результатів. За попередні пів року було лише 711 згадок.

Інститут звинуватили у різноманітних гріхах: що він начебто мав патент на вірус або вакцину проти нього, що він насправді базується в Ухані, і що його власником є Білл Гейтс.

Копирайт изображения Dr Erica Bickerton Image caption Доктор Еріка Бікертон працює в інституті Пірбрайта

Працівників інституту почали ображати і докоряти. Фахівчині з молекулярної вірусології доктору Еріці Бікертон надійшло електронне повідомлення: "Ви знаєте, як влаштований вірус, тому маєте знати, як його знищити... Будь ласка, прошу вас, не дайте моїй родині померти, скажіть мені, яка від нього є протиотрута".

"Особисто мені було боляче бачити всю цю дезінформацію, тому що ми лікуємо домашніх тварин і намагаємося зрозуміти цей вірус", - сказала Бікертон.

Хтось навіть створив фейковий сайт інституту Пірбрайта, пропонуючи на ньому продати коронавірус як біологічну зброю.

Image caption Фейковий сайт інституту Пірбрайта

"Коли починаються теорії змови, люди не розуміють, що за акаунтами в соціальних мережах стоять реальні люди", - розповіла Тереза Мохен.

Команда зі зв'язків з громадськістю з чотирьох людей не була готова до такого обсягу негативу, що з'явився в соцмережах.

Про найбільш кричущі повідомлення і телефонні дзвінки з погрозами пресслужба повідомила в поліцію. Скарги про неприпустимий контент надіслали також у Facebook, Twitter і YouTube.

Інститут заявив британській парламентської комісії, що займалася виявленням випадків дезінформації про Covid-19, що інтернет-платформи не допомогли йому навіть після скарг.

Facebook повідомив ВВС, що неправдиві повідомлення про те, що інститут Пірбрайта винайшов коронавірус, а також про патент на протикоронавірусну вакцину не були видалені, тому що не виходили за межі встановлених соцмережею правил.

Організації, що займаються перевіркою фактів, позначили ці публікації як невірогідні.

Копирайт изображения The Pirbright Institute Image caption Інститут Пірбрайта

Але на цьому проблеми не закінчилися. У травні мережею розійшлося відео, яке за день подивилися мільйон людей. У ньому повторювали голослівні твердження про роль інституту в пандемії та патенті на вакцину.

Деякі варіанти цього відео видалили, причому два з них ВВС виявила на YouTube.

Відеохостинг заявив: "У нас є зрозумілі правила щодо поширення дезінформації на YouTube. Ми також зробили доповнення до правил, щоб контент нашої платформи не суперечив директивам ВООЗ".

Цитати з відео розійшлися у Twitter. Представник компанії повідомив ВВС, що вони не вживають заходів щодо кожного твіту зі спірною інформацією, пов'язаною з Covid-19, а насамперед звертають увагу на публікації, що закликають до дій, що можуть завдати шкоди.

Працівникам інституту Пірбрайта було нелегко, але вони сподіваються, що найгірше вже позаду. Образи припинилися. Розлючені люди більше не телефонують.

За словами Еріки Бікертон, після того, що сталося, вона зрозуміла, що потрібно більше розповідати про проведені дослідження і доносити до людей правдиву інформацію.

"Брати участь у цьому дослідженні та намагатися якомога більше дізнатися про новий коронавірус - це чудово. Це дуже важливо для розробки ефективних вакцин", - каже доктор.

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