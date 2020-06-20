Поради до літа: як засмагати, щоб не згоріти

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Відсидівши на карантині, бліді й спраглі за сонцем люди починають виходити на вулиці, галявини і, якщо пощастить, на пляжі, щоб насолодитися сонячними променями і дістати першу, бажано бронзову, але частіше червону засмагу.

Всім знайоме це неприємне печіння і свербіж, які виникають після перших же годин перебування під впливом сонячного опромінення. Так, на перший погляд це зовсім не страшно, та й чому б не потерпіти, адже нагородою буде шкіра шоколадного відтінку (знову ж таки, якщо пощастить, і вона раніше не злізе з вас, перетворивши на не надто витонченого леопарда).

До того ж кажуть, що сонячні ванни - це корисно, що ультрафіолет вбиває мікроби, допомагає організму виробляти вітамін D, налаштовує циркадні ритми. Все це правда, але ж недарма це називають радіацією. Насправді це ніщо інше як сонячний опік, який завдає організму величезної шкоди на клітинному рівні.

Палкий привіт з космосу

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Сонячне світло - це електромагнітні хвилі, і після того, як вони подолали космічний простір і земну атмосферу, ми в підсумку отримуємо два види ультрафіолетового випромінювання: ближній УФ-А (в англійській термінології UVA) і середній УФ-Б (UVB). Є ще далекий і екстремальний ультрафіолет, але ці промені практично повністю затримує атмосфера.

Промені UVA скоріше за все не спричинять у вас опік, але вони дістануться глибоко під шкіру і з часом таке опромінення дасть накопичувальний ефект у вигляді в'ялої шкіри.

Промені UVB мають більше енергії, і їхній вплив проявиться негайно у вигляді почервоніння і свербіння.

Відчути кожною клітиною

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В цілому ультрафіолетове випромінювання пошкоджує шкіру, завдавши удар по молекулах ДНК, білків, жиру тощо. Коли ці молекули поглинають надто багато сонячної енергії, порушуються внутрішньо-молекулярні зв'язки, змінюється молекулярна структура, і раніше стійкі клітини, в яких молекули мали певну форму і виконували конкретні завдання, втрачають самоконтроль.

Це може призвести до того, що код ДНК зламається і припиниться вироблення необхідних білків.

На щастя, у кожної клітини є ціла армія молекул-автокоректувальників, які можуть втрутитися й полагодити зруйновану ділянку ДНК.

На жаль, під час активного опромінення всієї шкіри автокоректувальники фізично не встигають дати раду пошкодженням таких масштабів.

Якщо пошкодження клітини стали критичними, вона запускає механізм апоптозу, або самогубства. Звучить суворо, але без цього у вашій шкірі накопичиться надто багато клітин-калік, і шкіра перестане виконувати свої функції - з вельми сумними наслідками для всього організму.

Тут виникає замкнене коло: код на самознищення закладений у нашій ДНК, але якщо саме цей відтинок ДНК пошкоджений, або не полагоджений, то апоптоз НЕ запуститься, і клітина почне рости безконтрольно. Саме так часто і виникають ракові утворення - карциноми.

Природна реакція

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Ви напевно помічали, що запалення і свербіж настають не відразу, а за кілька годин перебування під променями сонця.

Це відбувається тому, що процес самогубства пошкоджених клітин запускається не відразу, спочатку вони накопичуються у вашій шкірі, потім в дію вступає імунна система, зате потім...

Білі кров'яні тільця спрямовуються до тих ділянок шкіри, де скупчилися мертві й помираючі клітини, вони починають активно чистити організм від фрагментів загиблих клітин, ваші капіляри роздуваються, починають пропускати через стінки рідину. Це природний процес, але ваша шкіра при цьому червоніє, свербить і болить.

Минає кілька годин, прибирання завершується, і все приходить в норму, тільки у вашій шкірі запускається процес вироблення меланіну - пігменту, який відповідає за блокування ультрафіолетових променів і надає вашій шкірі ту саму бажану засмагу.

Як дістати засмагу і зберегти здоров'я?

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Звичайно, сонячний опік вас не вб'є, принаймні відразу. Адже щоразу, коли ви обгоряєте на сонці, ваші клітини серйозно страждають від сонячної радіації, причому на рівні ДНК, і рано чи пізно це може призвести до ракових захворювань.

Так що ж, зовсім не засмагати? Ні, чому ж, просто все треба робити в міру.

Якщо ви знаєте, що швидко згораєте на сонці, або щойно приїхали на курорт і лякаєте людей своїм блідим тілом, в перші дні постарайтеся надягати сорочку або сукню з довгими рукавами, сонячні окуляри та капелюх з широкими полями.

Зрозуміло, що повністю сховатися від сонця у вас не вийде, та це й не потрібно, адже існують ще й сонцезахисні креми.

Зазвичай вони діляться за SPF-факторамив від 15 до 50 або навіть 75 і захищаюти шкіру на 95-99,5% як мінімум на півгодини від обох типів ультрафіолетових променів.

При цьому, зрозуміло, необхідно ретельно покривати кремом всю поверхню шкіри, відновлювати сонцезахисний шар кожні дві години, а якщо ви вирішили скупатися (багато хто відзначає, що у воді засмага хапає вас сильніше і швидше), то впевнитися, що ваш крем - водостійкий.

Якщо ви будете дотримуватися цих елементарних порад, то швидше за все дістанете відмінну рівну засмагу без неприємних супутніх відчуттів і головне - без довгострокової шкоди для здоров'я.

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