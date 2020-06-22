Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Лише подивіться у ці невинні очі!

У Іроро Танші кажани викликають справжнє захоплення. "Вони - шедевральні!" - усміхається вона.

Пані Танші, аспірантка Техаського технічного університету в США, яка походить з Нігерії, - одна з тих вчених, що прагнуть виправити негативний образ кажанів, чия репутація ще сильніше погіршилася через припущення, що ці тварини причетні до пандемії коронавірусу.

Повідомлення про масове винищення кажанів у різних країнах, від Австралії до Індонезії, змушують природоохоронців у всьому світі бити на сполох.

Але саме те, що люди покладають провину за поширення вірусу на кажанів, дозволяє справжньому винуватцю втекти з гачка.

Чому звинувачують кажанів?

Копирайт изображения Chidiogo Okoye/SMACON/BBC Image caption Іроро Танші відносить страх кажанів до помилкових уявлень, оскільки їхня нічна природа ускладнює спостереження за цими тваринами

Люди звинувачують кажанів у тому, що вірус Sars-Cov2, який викликає Covid-19, на 96% схожий на інший вірус, який раніше виявили у диких підковикових кажанів, пояснює пані Танші.

Це автоматично перетворило усіх кажанів на підозрюваних. Але у них є наукове алібі.

"Останні еволюційні дослідження показують, що близько 40-70 років тому вірус Sars-Cov2 відділився від вірусу, знайденого у підковиків. - каже пані Танші, - Це надає додаткові докази того, що кажани не могли безпосередньо передати вірус Sars-Cov2 людям".

Д-р Пол Вебала, старший викладач біології дикої природи в Університеті Масаї Мара в Кенії, погоджується із цим: "В еволюційному плані кажани та люди суттєво дистанційовані, і тому, якщо дійсно SARS-CoV-2 прийшов від кажанів, він мав би пройти через якогось проміжного носія".

Тобто, якщо навіть кажани й були джерелом вірусу, вони все одно не могли б передати його людям. Потенційним посередником запідозрили панголінів.

То хто ж тоді винен?

Копирайт изображения Dr Paul Webala/BBC Image caption У сільській Кенії, де виріс доктор Вебала, людей, у чиїх дворах жили кажани, вважали відьмами, які тримають цих тварин, щоб привернути багатство

Пані Танші та її колеги-вчені погоджуються, що у нинішньому спалаху та розповсюдженні вірусу винні люди, а не кажани.

Д-р Вебала каже, що саме людська діяльність створила ідеальні умови для пандемії. "Вторгнення до середовищ існування диких тварин та пов'язані з цим втрата та деградація цих середовищ, а також транспортування, зберігання та торгівля дикими тваринами - ця діяльність створює ідеальні умови для поширення збудників серед видів, які раніше не мали з ними контакту".

"Наукові дані показують, що ризик виникнення зоонотичних спалахів - тобто спалахів хвороб, які виникли у тварин, але перейшли до людей - збільшується зі знищенням середовища їхнього існування", - говорить пані Танші.

Вбивство кажанів не захистить нас від коронавірусу. Навпаки, масове знищення та витіснення їх із середовища існування може погіршити ситуацію, наголошують природоохоронці.

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Спати догори ногами - це не ознака зла, це блискуча адаптація: майже нульова конкуренція за місце для відпочинку та завжди готовність до польоту в разі надзвичайних ситуацій

"Близько 70% із понад 14 тис. видів кажанів є комахоїдними, це означає, що вони харчуються виключно комахами та іншими членистоногими", - каже д-р Вебала.

"Багато комах, що ними харчуються кажани, є переносниками патогенів, які впливають на здоров'я людини", - говорить він. Іншими словами, вони переносять захворювання, що вражають людей, зокрема лихоманку денге та малярію.

Тому нищення кажанів, навпаки, може збільшити кількість спалахів хвороби.

Яку користь кажани приносять людям?

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Кажани запилюють понад 500 видів рослин

"Якщо ви носите бавовняний одяг, п'єте каву чи чай, їсте кукурудзу або багато інших фермерських продуктів, то кажани вже вплинули на вас", - говорить д-р Вебела.

Кажани є важливою частиною екосистеми, адже вони запилюють рослини, поширюють насіння та борються зі шкідниками. Усе - від їжі до косметики, меблів та медикаментів - потребує праці кажанів.

Без кажанів Індонезія не мала б гарного врожаю дуріана, Мадагаскар втратив би свої знакові баобаби, а плантації макадамії були б винищені.

"Кажани розповсюджують понад удвічі більше насіння, ніж птахи, - каже д-р Вебела. - Це забезпечує необхідну циркуляцію генів та відновлення лісів у тропіках".

За даними декількох досліджень, лише у США кажани заощаджують фермерам мільярди доларів на рік на пестицидах і зменшують шкоду, якої зазнає врожай.

Що робить кажанів такими особливими?

Копирайт изображения Wellcome Collection/BBC Image caption Кажани - єдині ссавці, які можуть літати

"Кажани - напрочуд успішні тварини: вони зустрічаються на усіх континентах, окрім Антарктиди", - каже пані Танші.

Ці тварини - майстри еволюційної адаптації, додає вона.

"Пальці у ролі крил, навігація за допомогою ехолокації та зору, що дозволило їм колонізувати нічне небо. Якби ссавці були мистецтвом - то кажани були б шедеврами!" - вважає дослідниця.

Доктор Вебала поділяє такий ентузіазм і наводить прагматичну причину для збереження та захисту цих тварин.

За його словами, у кажанів може бути чудова імунна система, яка спеціальним чином адаптувалася для реакції на збудників хвороб.

"Ця чудова стійкість ... потенційно може допомогти знайти нові методи захисту від вірусів у людей", - каже він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.