Як "ядерний гриб": чому ці дивні хмари з'являються над Україною

Копирайт изображения Автор фото Андрій Бригіда

Кілька днів над Києвом і в інших регіонах України спостерігають хмари дивних форм.

У соцмережах жартують про "ядерний гриб", воронку від вибуху і хмару-медузу.

Але чому вони з'являються і що означають - розібралась ВВС News Україна.

Не панікувати і не боятися, це просто хмари, закликали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Там запевнили, що в таких хмарах немає нічого страшного. Проте назвали це досить незвичним природнім явищем.

Хмара-ковадло - різновид купчасто-дощової хмари.

Це типово для літа, для нашого помірно-континентального клімату, розповідає синоптик Наталія Діденко.

"Ми їх спостерігаємо кожного літа. Просто часом в атмосфері створюються такі умови, що ця хмара не може далі розвиватися і мати такі округлені форми, до яких ми звикли, - пояснила експертка ВВС News Україна. - Верхня скрижаніла частина хмари не дає далі проникати теплу, й ось ця волога розтікається і утворює форму ковадла".

За її словами, такі хмари, звичайно, були і раніше.

Просто зараз ми частіше їх фотографуємо і привертаємо до цього увагу.

Не раз бачив таке у своєму житті і яхтсмен Максим Нефьодов, який 40 років ходить під вітрилами. Він працює інструктором у школі яхтингу Razgar і з хмарами має справу постійно.

"Такі хмари періодично зустрічаються на стику холодних і теплих та різнонаправлених повітряних мас. Це дещо рідкісне явище, але не ексклюзивне, - розповідає пан Нефьодов. - Вони не є передвісником жодних катаклізмів. Розсіюються протягом кількох годин".

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