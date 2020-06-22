Як "ядерний гриб": чому ці дивні хмари з'являються над Україною
Кілька днів над Києвом і в інших регіонах України спостерігають хмари дивних форм.
У соцмережах жартують про "ядерний гриб", воронку від вибуху і хмару-медузу.
Але чому вони з'являються і що означають - розібралась ВВС News Україна.
Не панікувати і не боятися, це просто хмари, закликали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Там запевнили, що в таких хмарах немає нічого страшного. Проте назвали це досить незвичним природнім явищем.
Хмара-ковадло - різновид купчасто-дощової хмари.
Це типово для літа, для нашого помірно-континентального клімату, розповідає синоптик Наталія Діденко.
"Ми їх спостерігаємо кожного літа. Просто часом в атмосфері створюються такі умови, що ця хмара не може далі розвиватися і мати такі округлені форми, до яких ми звикли, - пояснила експертка ВВС News Україна. - Верхня скрижаніла частина хмари не дає далі проникати теплу, й ось ця волога розтікається і утворює форму ковадла".
За її словами, такі хмари, звичайно, були і раніше.
Просто зараз ми частіше їх фотографуємо і привертаємо до цього увагу.
Не раз бачив таке у своєму житті і яхтсмен Максим Нефьодов, який 40 років ходить під вітрилами. Він працює інструктором у школі яхтингу Razgar і з хмарами має справу постійно.
"Такі хмари періодично зустрічаються на стику холодних і теплих та різнонаправлених повітряних мас. Це дещо рідкісне явище, але не ексклюзивне, - розповідає пан Нефьодов. - Вони не є передвісником жодних катаклізмів. Розсіюються протягом кількох годин".
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