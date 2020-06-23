Чи буде страшною друга хвиля коронавірусу та коли її чекати

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Пандемія коронавірусу далека від завершення. Є країни, де досі високий рівень захворюваності, а там, де вірус вдалося взяти під контроль, побоюються другої хвилі.

Сторіччя тому друга хвиля пандемії "іспанки" забрала більше життів, ніж перша.

Вірусологи з декількох університетів Британії вважають, що потенціал для другої хвилі пандемії Covid-19 є. Наскільки вона небезпечна? Науковий кореспондент BBC Джеймс Галлахер розпитав про це британських науковців.

Що таке друга хвиля?

Можна уявити собі хвилі на морі. Число заражених зростає, потім знову знижується: кожен такий цикл - "хвиля" коронавірусу.

Як не дивно, єдиного наукового визначення хвилі пандемії немає, каже Майк Тілдеслі, фахівець з математичного моделювання інфекційних захворювань з Уорікського університету в Англії.

"Поняття" хвиля "трактують довільно", - пояснює він.

Деякі вважають всі злети та падіння кількості хворих хвилями, але найчастіше це тільки нерівності лінії першої хвилі. Така ситуація зараз склалася в деяких штатах США.

Щоб оголосити про закінчення хвилі, влада має взяти поширення вірусу під контроль і досягти істотного зменшення кількості нових випадків зараження.

Про початок другої хвилі можна говорити, якщо помітне стійке зростання кількості нових випадків. Нова Зеландія, де зафіксували перші зараження після 24-денної перерви, і Пекін, де спостерігається новий спалах після 50 днів без коронавірусу, не перебувають у цьому стані.

Однак деякі вчені вважають, що ситуація в Ірані зараз відповідає критеріям другої хвилі.

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Які фактори можуть її спровокувати?

Занадто значне ослаблення карантинних заходів.

Режим жорсткого карантину став причиною серйозних збоїв в житті людей по всьому світу - знищив робочі місця, вплинув на здоров'я людей, порушив процес освіти. Але ці заходи допомогли взяти вірус під контроль.

"Найскладніший ребус - в тому, щоб зрозуміти, як можна утримувати контроль, мінімізуючи руйнівні наслідки для звичайного життя людей", - вважає вчений-епідеміолог Адам Кучарські з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Ніхто не знає точно, як далеко можна йти шляхом ослаблення карантину.

Через це в Британії обмежувальні заходи знімають поетапно, і одночасно запроваджують нові заходи контролю - наприклад, носіння масок і відстеження контактів інфікованих.

"У Британії і сусідніх країнах нові спалахи можуть відбутися дуже швидко, якщо карантин знімуть до рівня, після якого контролювати подальше поширення буде неможливо", - пояснює Кучарські.

Це вже починається в Німеччині. Там нещодавно виявили коронавірус у 650 працівників бійні.

Проблема не зростатиме, якщо влада буде швидко виявляти кластери заражень, запроваджуватиме карантин на місцевому рівні і не даватиме вірусу поширитися далі.

За відсутності ж швидкої реакції такі спалахи можуть спричинити другу хвилю.

Південній Кореї, яку хвалили за ефективну боротьбу з поширенням коронавірусу, довелося знову запроваджувати деякі обмежувальні заходи після появи подібних спалахів..

Чи буде друга хвиля схожою на першу?

Тільки якщо щось відбуватиметься зовсім не так, як очікують.

Індекс репродукції вірусу (R) - середня кількість людей, яким один інфікований передає вірус - на початку епідемії дорівнював трьом.

Це означало, що вірус поширювався швидко. Але наше поведінка змінилася, люди пам'ятають про соціальну дистанцію, і в цій ситуації складно уявити, що R знову так сильно виросте.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після скасування карантинних заходів британці попрямували на закупи

"У жодній країні не буде такого, що карантин просто закінчиться, і всі повернуться до попереднього життя, - впевнений Кучарські. - Навіть в країнах, де вірус не вдалося взяти під контроль, наприклад, в Бразилії та Індії, індекс репродукції не досягає трьох".

Якщо кількість випадків інфікування знову піде вгору, швидше за все, це зростання буде відносно повільним.

З іншого боку, друга хвиля теоретично може виявитися масштабнішою за першу - через те, що багато людей ризикують заразитися.

"Але якщо захворюваність швидко піде вгору, ми зможемо знову запровадити жорсткий карантин для придушення другої хвилі", - вважає Майк Тілдеслі з Уорікського університету.

Коли почнеться друга хвиля?

На думку Адама Кучарські з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, локальні спалахи можуть з'явитися вже найближчими тижнями або місяцями після ослаблення карантинних заходів. Але це не гарантує другої хвилі.

Майк Тілдеслі відзначає, що якщо карантинні заходи послаблять суттєво, то друга хвиля може початися наприкінці серпня або на початку вересня.

Зима може виявитися складною, враховуючи, що зазвичай коронавіруси швидше поширюються в холодну пору року. Навіть невеликий спалах взимку може привести до нової хвилі.

"Весна нам, безсумнівно, допомогла, - каже професор Джонатан Болл, вірусолог з Ноттінгемського університету. - Але друга хвиля практично неминуча, особливо з огляду на те, що попереду холодні місяці".

"Для влади головне завдання - домогтися того, щоб пік не перевантажив систему охорони здоров'я", - додає вчений.

Чи стане вірус менш небезпечним?

Згідно з однією теорією, віруси з часом слабнуть - щоб швидше поширюватися від одного носія до інших, не вбиваючи їх.

Навіть ВІЛ, схоже, з часом слабшає.

"Але гарантій ніяких немає, це така "лінива" теорія деяких вірусологів", - переконаний професор Болл.

Крім того, процес передбачуваного ослаблення вірусу може зайняти тривалий час. Нинішня пандемія триває понад пів року, і поки не було явних свідчень того, що вірус мутував для якнайшвидшого поширення.

"Мені здається, вірусу зараз і так добре. У багатьох людей симптоми легкі або їх взагалі немає, при цьому вони можуть його розповсюджувати, а значить, причин для того, щоб послабити власну силу у вірусу немає", - каже професор Болл.

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