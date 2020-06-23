Комп'ютери Apple Mac переходять на власні процесори. Що це означає для користувачів

Копирайт изображения APple Image caption Голова Apple назвав це "історичним днем для Mac"

Apple підтвердила, що переведе свої ноутбуки та настільні комп'ютери Mac на власні процесори на базі ARM.

Цей крок означає, що "маки" працюватимуть на тих самих типах мікросхем, що й iPhone та iPad, замість процесорів Intel.

Компанія Intel зіткнулася з проблемами у виготовленні власних процесорів і навіть написала виробникам комп'ютерів відкритого листа із вибаченнями.

Тепер перед Apple стоїть завдання здійснити плавний перехід та переконати розробників програмного забезпечення відповідно оновити свої програми.

"Ми очікуємо випустити наш перший Mac із Apple Silicon до кінця року", - сказав виконавчий директор компанії Тім Кук і додав, що для повного переходу комп'ютерів на нові процесори знадобиться ще близько двох років.

У компанії заявили, що цей крок дозволить запропонувати нові функції та покращити продуктивність, а також полегшить розробникам "написання та оптимізацію програмного забезпечення для всієї екосистеми Apple".

Це оголошення зробили на щорічній Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC).

"Мотивація Apple полягає зокрема у зменшенні залежності від Intel, максимізації інвестицій у Silicon, підвищення продуктивності та більшій гнучкості та швидкості, коли йтиметься про майбутні продукти", - прокоментував такий крок Джефф Блабер з консультаційного центру CCS Insight.

"Використання ARM та універсалізація апаратного обладнання в межах моделей iPhone, iPad та Mac є стратегічною необхідністю, але проблеми на цьому шляху є неминучими", - додав він.

Копирайт изображения APple Image caption Нова версія MacOS працює на наявній мікросхемі iPad Pro, але нові комп'ютери матимуть власні процесори

Apple заявила, що вже розробила власні версії кількох програм, зокрема Final Cut Pro X та Logic Pro. Програми iPhone та iPad також можна буде запускати на комп'ютерах.

У компанії також додали, що Microsoft працює над оптимізованою версією Office, а Adobe розробляє оптимізовану версію Photoshop.

Інші розробники матимуть можливість перекомпілювати свої програми, щоб зробити відповідну версію, "всього за кілька днів", сказав керівник відділу програмного забезпечення компанії Крейг Федерігі.

Щоб відзначити важливість такого кроку, MacOS одразу перейде до версії 11.

З 2001 року операційна система оновилася з версії 10.0 лише до версії 10.15.

Apple Silicon

У 2006 році Apple успішно перейшла з процесорів PowerPC IBM-Motorola на сімейство x86 Intel.

Однак деяке програмне забезпечення ніколи не оновлювалось і його не можна вільно запустити на сучасних комп'ютерах Mac. Apple відмовилась від підтримки старого програмного забезпечення після релізу в 2011 році своєї операційної системи MacOS.

Microsoft вже дозволяє запускати Windows 10 на процесорах на базі Intel та ARM і, судячи з усього, збирається продовжувати підтримувати обидвох типів процесорів.

Apple наразі не заявила, як довго це буде робити те саме.

Тому деякі люди, які планують придбати ноутбук чи настільний комп'ютер Apple, можуть вирішити відкласти покупку, поки у продаж не надійдуть перші комп'ютери на базі ARM.

Це може відбитися на продажах як самої Apple, так і компаній, які розробляють програмне забезпечення для цієї платформи.

Мікросхеми, на яких базуються процесори ARM, розробила британська компанія, що має штаб-квартиру в Кембриджі. Інші компанії потім адаптують їх, щоб додати власний функціонал.

Серед них - Samsung, Qualcomm та Huawei.

За даними фірми Gartner, Apple є четвертим найбільшим постачальником ПК, поступаючись Lenovo, HP та Dell.

Компанія заявила, що комп'ютери Mac мають понад 100 млн активних користувачів. У червні 2005 року, коли компанія вперше оголосила про перехід на процесори Intel, цей показник становив близько 12,5 млн.

"Apple займає приблизно 4,5% ринку ноутбуків і 2,6% ринку настільних комп'ютерів, тому фінансовий вплив на Intel не буде суттєвим", - вважає представник компанії Gartner Джон Еренсен.

"Однак цей перехід ... може дати імпульс прагненням Microsoft запустити Windows на процесорах Snapdragon Qualcomm", - додає він.

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Власники Mac побачать зміни у наступній операційній системі MacOS - під назвою Big Sur - яка, за словами Apple, зазнала найбільш значних змін у порівнянні із усіма попередніми версіями.

Аналіз Джеймса Клейтона, кореспондента з питань технологій у Північній Америці

Мозок комп'ютера - ось найкращий спосіб описати процесор.

Тож не дивно, що процесор у вашому комп'ютері є важливою деталлю. Його заміна - важливий крок, і Apple підійшла до нього серйозно.

Але головне питання - і саме воно, напевно, цікавить вас найбільше, якщо ви це читаєте - що це означатиме для "маків" загалом?

У Кремнієвій долині здебільшого вважають, що перехід на Apple Silicon зробить їх більш потужними.

Виготовлення процесорів власними силами може їх здешевити - тож теоретично користувачі можуть отримати дешевші комп'ютери Mac (якщо Apple захоче це зробити).

Але є й ризики.

Перший полягає в тому, що Apple наразі ще планує випустити комп'ютери на базі Intel. Чи будуть покупці чекати, коли Apple випустить новий процесор, щоб придбати новий комп'ютер?

І зважаючи на те, як добре продаються продукти Mac, зміна формату, який дуже добре працював у Apple за останні 15 років, може викликати певні побоювання.

Інші новинки від Apple

Серед інших новинок, про які оголосили на WWDC - можливість використовувати iPhone замість ключа автомобіля, за допомогою сигналу NFC для розблокування дверей та запуску двигуна.

Спочатку така можливість буде лише у деяких нових моделях BMW, але у компанії заявили, що мають намір згодом зробити цю функцію доступною також і для інших авто.

Розробникам додатків також доведеться надати більше інформації про дані, які вони збирають про користувачів, щоб Apple могла надати їм відповідну інформацію перед встановленням програмного забезпечення.

Однією з найбільших змін в операційній системі iOS14 для iPhone стане реорганізація домашнього екрана.

Тепер додатки можна автоматично організувати в папки, що містять:

пропоновані програми, які базуються на минулих звичках

нещодавно завантажені додатки

тематичні завантаження, наприклад ігри

Крім того, фірма оновлює свої "віджети" - блоки, на яких відображається компактне вікно програми - щоб їх можна було розмістити серед піктограм для інших програм. Серед них - прогноз погоди, новини та події у календарі. Операційна система Android вже має подібну функцію.

Ще одна нова можливість, подібна до Android - запровадження App Clips, які дозволяють швидко завантажувати частину програми. Вони повинні мати розмір менше 10 мегабайт і їх можна буде запустити через NFC або сканування QR-коду.

За їх допомогою, наприклад, можна буде замовити напій у кафе або оплатити місце для паркування автомобіля.

Копирайт изображения APple Image caption App Clips - це невеликі за розміром програми, які можна легко запустити, не встановлюючи, для негайного використання

Apple також випускає нову програму під назвою Translate, яка здійснює переклад в автономному режимі, пропонуючи альтернативу Google Translate.

Спочатку вона підтримуватиме 11 мов, зокрема англійську, мандаринську, французьку, німецьку та арабську.

Вперше користувачі iOS зможуть встановити за замовчуванням сторонні додатки електронної пошти та веб-браузера замість власного програмного забезпечення Apple.

Оновлять також персонажів MeMoji - зокрема із захисними масками для обличчя.

Операційна система Apple iPadOS для планшетів також удосконалить свій стилус Pencil.

Наступна версія операційної системи смарт-годинників WatchOS покращить функціональність відстеження сну, за допомогою аналізу рухів користувачів у ліжку.

Смарт-годинники також зможуть визначати, коли їхні власники миють руки - щоб упевнитись, що вони роблять це достатньо довго, щоб захиститися від Covid-19.

Навушники Apple AirPod Pro отримають нове звучання, щоб створити враження перебування у кінотеатрі. Вони також зможуть автоматично перемикатися між пристроями Apple, коли власник переходить від одного до іншого.

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